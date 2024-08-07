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    «Канониры» быстро вскроют оборону «Байера»

    «Арсенал» — «Байер». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Байер»
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    «Арсенал»
    7 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» и «Байер». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Августа 2024 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 20:00 Байер

    Байер

  • Леверкузен
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: Команда Микеля Артеты минувший сезон провела достаточно успешно. «Арсенал» финишировал на 4 месте в АПЛ.

    При этом «Арсенал» в итоге лишь на 2 очка отстал от «Манчестер Сити». Да и забили «пушкари» 91 мяч в 38 поединках.

    Арсенал Лондон — Байер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом лондонцы провели 3 контрольных поединка. В них команда выиграла 1 раз при 1 поражении.

    Причем «Арсенал» в последнем поединке уступила «Америке» (0:1). А вот до того случилась коллизия в матче с «Лейпцигом» (0:2).

    В 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 3 победы. Забила в них команда Артеты 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «канониры» сильны, но в спаррингах не блистают. «Ливерпулю» команда уступила (1:2).

    При этом «Арсенал» традиционно успешно противостоит «фармацевтам». В 2 очных поединках англичане выиграли 1 раз при 1 паритете.

    Наверняка англичане будут максимально активны в атаке. Да и Кай Хаверц способен поднатореть в плане реализации.

    «Байер»

    Турнирное положение: Леверкузенцы провели потрясающий сезон. «Байер» уверенно выиграл чемпионат Германии.

    При этом «Байер» добыл еще и Кубок Германии. В финале «фармацевты» с минимальным счетом одолели «Кайзерслаутерн».

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В 2 спаррингах подопечные Хаби Алонсо по разу победили и сыграли вничью.

    При этом «Байер» в последней контрольной встрече не сумел одолеть «Ланс» (2:2). А вот до того леверкузенцы переиграли «Эссен» (2:1).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 викториями. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «фармацевты» пока только разыгрываются. Зато на месте перспективный хавбек Флориан Вирц.

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    При этом постепенно вписывается в игру команды новичок Мартен Терье. На его счету один из мячей в ворота «Ланса».

    Да и вообще, «Байер» сохранил чемпионский состав. Так что дать бой «канонирам» команда Хаби Алонсо явно постарается.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и в двух своих первых спаррингах немцы забивали по 2 мяча.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» выиграл лишь в одном контрольном матче из 3

    • «Байер» в 2 своих спаррингах по разу выиграл и сыграл вничью

    • «Канониры» еще ни разу не проигрывали леверкузенцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 4.27, а победа оппонента — в скромные 3.26.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.63.

    Прогноз: «Канониры» явно постараются быстро вскрыть оборону немцев.

    «Байер» только недавно начал серию контрольных матчей, и пока далек от оптимальных кондиций.

    Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.50

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    «Арсенал» — «Байер»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 07.08.2024. Прогнозы на футбол. «Канониры» быстро вскроют оборону «Байера»
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