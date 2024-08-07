7 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» и «Байер». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: Команда Микеля Артеты минувший сезон провела достаточно успешно. «Арсенал» финишировал на 4 месте в АПЛ.

При этом «Арсенал» в итоге лишь на 2 очка отстал от «Манчестер Сити». Да и забили «пушкари» 91 мяч в 38 поединках.

Последние матчи: летом лондонцы провели 3 контрольных поединка. В них команда выиграла 1 раз при 1 поражении.

Причем «Арсенал» в последнем поединке уступила «Америке» (0:1). А вот до того случилась коллизия в матче с «Лейпцигом» (0:2).

В 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 3 победы. Забила в них команда Артеты 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «канониры» сильны, но в спаррингах не блистают. «Ливерпулю» команда уступила (1:2).

При этом «Арсенал» традиционно успешно противостоит «фармацевтам». В 2 очных поединках англичане выиграли 1 раз при 1 паритете.

Наверняка англичане будут максимально активны в атаке. Да и Кай Хаверц способен поднатореть в плане реализации.

«Байер»

Турнирное положение: Леверкузенцы провели потрясающий сезон. «Байер» уверенно выиграл чемпионат Германии.

При этом «Байер» добыл еще и Кубок Германии. В финале «фармацевты» с минимальным счетом одолели «Кайзерслаутерн».

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В 2 спаррингах подопечные Хаби Алонсо по разу победили и сыграли вничью.

При этом «Байер» в последней контрольной встрече не сумел одолеть «Ланс» (2:2). А вот до того леверкузенцы переиграли «Эссен» (2:1).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 викториями. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «фармацевты» пока только разыгрываются. Зато на месте перспективный хавбек Флориан Вирц.

При этом постепенно вписывается в игру команды новичок Мартен Терье. На его счету один из мячей в ворота «Ланса».

Да и вообще, «Байер» сохранил чемпионский состав. Так что дать бой «канонирам» команда Хаби Алонсо явно постарается.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и в двух своих первых спаррингах немцы забивали по 2 мяча.

Статистика для ставок

«Арсенал» выиграл лишь в одном контрольном матче из 3

«Байер» в 2 своих спаррингах по разу выиграл и сыграл вничью

«Канониры» еще ни разу не проигрывали леверкузенцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 4.27, а победа оппонента — в скромные 3.26.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.63.

Прогноз: «Канониры» явно постараются быстро вскрыть оборону немцев.

«Байер» только недавно начал серию контрольных матчей, и пока далек от оптимальных кондиций.

Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50