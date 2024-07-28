Австралия жен.
Замбия жен.
Австралия
Турнирное положение: Австралия плохо стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, оставшись без баллов.
Команда в первом туре группового раунда не просто не смогла избежать неудачи в поединке против Германии, а и вовсе потерпела разгром — 0:3.
Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира уступила Канаде в товарищеской встрече (1:2).
Таким образом, в двух последних играх коллектив лишь терпел поражения, что не может не огорчать его болельщиков.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах — официальных и товарищеских — Австралия выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Это говорит о не лучшей форме сборной, которой в таком состоянии будет сложно выйти из группы. Тем не менее, нынешний соперник позволяет рассчитывать на успех.
Команда пока что не забивала на олимпийском турнире.
Замбия
Турнирное положение: Замбия также неудачно стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, не сумев набрать хотя бы один балл.
Команда в первом туре группового раунда оказалась попросту деклассированной в поединке против Соединенных Штатов, уступив со счетом 0:3.
Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, перед стартом олимпийского турнира разошлась миром с Новой Зеландией (1:1).
Таким образом, в двух последних играх коллектив не сумел выиграть, что не может не огорчать его болельщиков.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти предыдущих играх Замбия выиграла лишь один раз при двух поражениях и двух ничьих.
Если же учесть, что исключением стал выигрыш у Марокко в дополнительное время отбора на Олимпиаду в Париже, то формально в этих поединках сборная не побеждала.
Команда пока что не забивала на олимпийском турнире.
Статистика для ставок
- в 11 из 13 последних матчей Австралии забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей Австралия не выигрывала
- в трех из пяти последних матчей Замбии забивали обе команды.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Австралия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.22. Ничья — в 6.40, победа Замбии — в 12.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.90.
- 1.77Динамо — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.08Рубин — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.97Енисей — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в 11 из 13 последних матчей номинальных хозяев забивала только одна команда. Так было и в их игре на старте Олимпиады.
При этом в двух из трех последних поединков Замбии был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников отличится голом, ведь так было в 11 из 13 последних матчей Австралии.
Ставка: только одна команда забьет за 2.00.