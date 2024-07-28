28 июля во втором туре олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют Австралия и Замбия. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Австралия (жен) — Замбия (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Австралия

Турнирное положение: Австралия плохо стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, оставшись без баллов.

Команда в первом туре группового раунда не просто не смогла избежать неудачи в поединке против Германии, а и вовсе потерпела разгром — 0:3.

Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира уступила Канаде в товарищеской встрече (1:2).

Таким образом, в двух последних играх коллектив лишь терпел поражения, что не может не огорчать его болельщиков.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах — официальных и товарищеских — Австралия выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме сборной, которой в таком состоянии будет сложно выйти из группы. Тем не менее, нынешний соперник позволяет рассчитывать на успех.

Команда пока что не забивала на олимпийском турнире.

Замбия

Турнирное положение: Замбия также неудачно стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, не сумев набрать хотя бы один балл.

Команда в первом туре группового раунда оказалась попросту деклассированной в поединке против Соединенных Штатов, уступив со счетом 0:3.

Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, перед стартом олимпийского турнира разошлась миром с Новой Зеландией (1:1).

Таким образом, в двух последних играх коллектив не сумел выиграть, что не может не огорчать его болельщиков.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих играх Замбия выиграла лишь один раз при двух поражениях и двух ничьих.

Если же учесть, что исключением стал выигрыш у Марокко в дополнительное время отбора на Олимпиаду в Париже, то формально в этих поединках сборная не побеждала.

Команда пока что не забивала на олимпийском турнире.

Статистика для ставок

в 11 из 13 последних матчей Австралии забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей Австралия не выигрывала

в трех из пяти последних матчей Замбии забивали обе команды.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Австралия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.22. Ничья — в 6.40, победа Замбии — в 12.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.90.

Прогноз: в 11 из 13 последних матчей номинальных хозяев забивала только одна команда. Так было и в их игре на старте Олимпиады.

При этом в двух из трех последних поединков Замбии был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников отличится голом, ведь так было в 11 из 13 последних матчей Австралии.

Ставка: только одна команда забьет за 2.00.