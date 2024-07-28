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    Австралия (жен) — Замбия (жен). Прогноз и ставка (к. 1.87) на Париж-2024

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    Прогноз и ставки на Австралия (жен) — Замбия (жен)
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    28 июля во втором туре олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют Австралия и Замбия. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Австралия (жен) — Замбия (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Женщины. Группа B 28 Июля 2024 года

    Австралия жен.

  • Париж-2024. Женщины. Группа B
    •  Австралия жен. 20:00 Замбия жен.

    Замбия жен.

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    Австралия

    Турнирное положение: Австралия плохо стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, оставшись без баллов.

    Команда в первом туре группового раунда не просто не смогла избежать неудачи в поединке против Германии, а и вовсе потерпела разгром — 0:3.

    Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира уступила Канаде в товарищеской встрече (1:2).

    Таким образом, в двух последних играх коллектив лишь терпел поражения, что не может не огорчать его болельщиков.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах — официальных и товарищеских — Австралия выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о не лучшей форме сборной, которой в таком состоянии будет сложно выйти из группы. Тем не менее, нынешний соперник позволяет рассчитывать на успех.

    Команда пока что не забивала на олимпийском турнире.

    Замбия

    Турнирное положение: Замбия также неудачно стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, не сумев набрать хотя бы один балл.

    Команда в первом туре группового раунда оказалась попросту деклассированной в поединке против Соединенных Штатов, уступив со счетом 0:3.

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    • Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, перед стартом олимпийского турнира разошлась миром с Новой Зеландией (1:1).

    Таким образом, в двух последних играх коллектив не сумел выиграть, что не может не огорчать его болельщиков.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих играх Замбия выиграла лишь один раз при двух поражениях и двух ничьих.

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    Если же учесть, что исключением стал выигрыш у Марокко в дополнительное время отбора на Олимпиаду в Париже, то формально в этих поединках сборная не побеждала.

    Команда пока что не забивала на олимпийском турнире.

    Статистика для ставок

    • в 11 из 13 последних матчей Австралии забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей Австралия не выигрывала

    • в трех из пяти последних матчей Замбии забивали обе команды.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австралия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.22. Ничья — в 6.40, победа Замбии — в 12.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.90.

    Прогноз: в 11 из 13 последних матчей номинальных хозяев забивала только одна команда. Так было и в их игре на старте Олимпиады.

    При этом в двух из трех последних поединков Замбии был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников отличится голом, ведь так было в 11 из 13 последних матчей Австралии.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.00.

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