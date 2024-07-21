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    «Моряки» быстро загонят «Чайку»

    Черноморец — Чайка: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.45. 21.07.2024

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    «Черноморец» Новороссийск
    21 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Чайка». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» — «Чайка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 21 Июля 2024 года

    Черноморец

  • Новороссийск
    •  Черноморец 19:30 Чайка

    Чайка

  • Песчанокопское
    •

    «Черноморец»

    Турнирное положение: «Черноморец» Нв намерен побороться за выход в стыки. По своему потенциалу «моряки» вполне способны это сделать.

    При этом «Черноморец» Нв стартовал в первенстве неудачно. В первом туре команда Вадима Гаранина минимально уступила тульскому «Арсеналу».

    Черноморец — Чайка: коэффициенты букмекеров

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  • 1.803.404.50Страховка€100
    •

    Последние матчи: Летом «моряки» сыграли 4 контрольных матча. Причем команда Гаранина добыла в них 2 победы при 2 поражениях.

    Причем с КАМАЗом команда обменялась минимальными викториями. Зато сербский «Нови Белград» был обыгран (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «моряки» выиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: пока что команда Гаранина не блещет искрометной игрой. Между тем, потенциал у нее имеется.

    Поединки против «Чайки» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Черноморец» Нв выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою первую победу в первенстве. Да и в атаке команда Гаранина явно поднатореет.

    «Чайка»

    Турнирное положение: «Чайка» наконец-то вернулась в лучшую лигу мира. Минувшее первенство второй лиги команда завершила на 2 месте.

    Причем «Чайка» явно не собирается бороться лишь за выживание в первом дивизионе. Песчанокопцы укомплектованы достаточно качественно.

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    • Последние матчи: в стартовом туре команда не сумела одолеть «Сокол». Соперники обменялись забитыми мячами.

    Зато в спарринге с махачкалинским «Динамо» команда показала зубы. Ничья 1:1 с новичком РПЛ вполне сойдет за позитивный результат.

    Вообще, в 5 последних матчах «Чайка» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит темной лошадкой. Да и в плане созидания ей нужно срочно прибавлять.

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    Команда имеет довольно посредственный по меркам первой лиги состав. Однако песчанокопцы вполне способны дать бой любому сопернику.

    Нынче «Чайка» имеет действующую четырехматчевую беспроигрышную серию. Правда, в двух последних поединках она расписала мировые.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Новичок первой лиги способен зацепиться за очки в Новороссийске.

    Статистика для ставок

    • «Черноморец» Нв уступил в 2 своих последних поединках

    • «Чайка» не проигрывала в 4 своих последних матчах

    • «Черноморец» Нв в 2 последних матчах не отличился ни разу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 4.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.27 и 1.62.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, и явно начнут встречу активно.

    «Черноморец» Нв имеет потенциал побороться за стыки, и уж точно постарается добыть первую победу в сезоне.

    Ставка: Победа «Черноморца» Нв в 1 тайме за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.27

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    «Черноморец» — «Чайка»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на футбол. «Моряки» быстро загонят «Чайку»
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