21 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Чайка». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» — «Чайка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Черноморец»

Турнирное положение: «Черноморец» Нв намерен побороться за выход в стыки. По своему потенциалу «моряки» вполне способны это сделать.

При этом «Черноморец» Нв стартовал в первенстве неудачно. В первом туре команда Вадима Гаранина минимально уступила тульскому «Арсеналу».

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Последние матчи: Летом «моряки» сыграли 4 контрольных матча. Причем команда Гаранина добыла в них 2 победы при 2 поражениях.

Причем с КАМАЗом команда обменялась минимальными викториями. Зато сербский «Нови Белград» был обыгран (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «моряки» выиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: пока что команда Гаранина не блещет искрометной игрой. Между тем, потенциал у нее имеется.

Поединки против «Чайки» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Черноморец» Нв выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою первую победу в первенстве. Да и в атаке команда Гаранина явно поднатореет.

«Чайка»

Турнирное положение: «Чайка» наконец-то вернулась в лучшую лигу мира. Минувшее первенство второй лиги команда завершила на 2 месте.

Причем «Чайка» явно не собирается бороться лишь за выживание в первом дивизионе. Песчанокопцы укомплектованы достаточно качественно.

Последние матчи: в стартовом туре команда не сумела одолеть «Сокол». Соперники обменялись забитыми мячами.

Зато в спарринге с махачкалинским «Динамо» команда показала зубы. Ничья 1:1 с новичком РПЛ вполне сойдет за позитивный результат.

Вообще, в 5 последних матчах «Чайка» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит темной лошадкой. Да и в плане созидания ей нужно срочно прибавлять.

Команда имеет довольно посредственный по меркам первой лиги состав. Однако песчанокопцы вполне способны дать бой любому сопернику.

Нынче «Чайка» имеет действующую четырехматчевую беспроигрышную серию. Правда, в двух последних поединках она расписала мировые.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Новичок первой лиги способен зацепиться за очки в Новороссийске.

Статистика для ставок

«Черноморец» Нв уступил в 2 своих последних поединках

«Чайка» не проигрывала в 4 своих последних матчах

«Черноморец» Нв в 2 последних матчах не отличился ни разу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 4.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.27 и 1.62.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, и явно начнут встречу активно.

«Черноморец» Нв имеет потенциал побороться за стыки, и уж точно постарается добыть первую победу в сезоне.

Ставка: Победа «Черноморца» Нв в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.27