Окажет ли Эквадор сопротивление Аргентине?

5 июля в четвертьфинале чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Аргентина и Эквадор. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Эквадор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентина вышла в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Канадой, Чили и Перу.

Команда набрала максимальное количество очков — девять, а также закончила стадию с разницей мячей 5-0.

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки «альбиселестес» обыграли Перу (2:0).

Этот успех продлил победную серию коллектива в восемь поединков, которые пришлись как на официальные, так и на товарищеские встречи 2024 года.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмирован — Маркос Акунья, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 23 матчах в разных турнирах Аргентина выиграла 21 раз при одном поражении.

Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является явным фаворитом, но недооценивать соперника ей определенно не стоит.

Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир команды и Кубка Америки 2024 года с четырьмя голами.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадор вышел в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе с Венесуэлой, Максикой и Ямайкой.

Команда набрала четыре очка, уступив победителю Венесуэле пять баллов, и закончила стадию с разницей мячей 4-3.

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки «Эль Три» сыграли вничью с Мексикой (0:0).

Эта мировая оформила беспроигрышную серию в два поединка, которые пришлись на Кубок Америки, благодаря чему коллектив и вышел в плей-офф.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах, которые пришлись на Кубок Америки и два контрольных поединках, Эквадор проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят о хорошей форме сборной, которая позволяет ей рассчитывать на шанс дать бой явному фавориту игры.

Три гола команды на Кубке Америки забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в 15 из 17 последних матчей Аргентины забивала только одна команда.

в четырех из пяти последних матчей Аргентины забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Эквадора забивали обе команды.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.20, победа Эквадора — в 9.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с разными коэффициентами — 3.55 и 1.30.

Прогноз: в восьми последних матчах номинальные хозяева выиграли. В трех из четырех последних из них было забито больше 1,5 голов.

При этом в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей было забито и вовсе больше 2,5 голов, а то, что проиграли лишь раз — здесь важно помнить об уровне соперника, который превосходит их классом.

Ставка: Аргентина победит, и будет забито больше 1,5 голов за 1.90.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в трех их последних поединках.

Ставка: Аргентина выиграет и тотал меньше 3,5 голов за 1.85.