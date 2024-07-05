Окажет ли Эквадор сопротивление Аргентине?

Аргентина
Эквадор
Аргентина
Турнирное положение: Аргентина вышла в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Канадой, Чили и Перу.
Команда набрала максимальное количество очков — девять, а также закончила стадию с разницей мячей 5-0.
Аргентина — Эквадор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки «альбиселестес» обыграли Перу (2:0).
Этот успех продлил победную серию коллектива в восемь поединков, которые пришлись как на официальные, так и на товарищеские встречи 2024 года.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмирован — Маркос Акунья, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 23 матчах в разных турнирах Аргентина выиграла 21 раз при одном поражении.
Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является явным фаворитом, но недооценивать соперника ей определенно не стоит.
Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир команды и Кубка Америки 2024 года с четырьмя голами.
Эквадор
Турнирное положение: Эквадор вышел в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе с Венесуэлой, Максикой и Ямайкой.
Команда набрала четыре очка, уступив победителю Венесуэле пять баллов, и закончила стадию с разницей мячей 4-3.
Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки «Эль Три» сыграли вничью с Мексикой (0:0).
Эта мировая оформила беспроигрышную серию в два поединка, которые пришлись на Кубок Америки, благодаря чему коллектив и вышел в плей-офф.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах, которые пришлись на Кубок Америки и два контрольных поединках, Эквадор проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.
Такие результаты говорят о хорошей форме сборной, которая позволяет ей рассчитывать на шанс дать бой явному фавориту игры.
Три гола команды на Кубке Америки забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в 15 из 17 последних матчей Аргентины забивала только одна команда.
- в четырех из пяти последних матчей Аргентины забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей Эквадора забивали обе команды.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.20, победа Эквадора — в 9.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с разными коэффициентами — 3.55 и 1.30.
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Прогноз: в восьми последних матчах номинальные хозяева выиграли. В трех из четырех последних из них было забито больше 1,5 голов.
При этом в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей было забито и вовсе больше 2,5 голов, а то, что проиграли лишь раз — здесь важно помнить об уровне соперника, который превосходит их классом.
Ставка: Аргентина победит, и будет забито больше 1,5 голов за 1.90.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в трех их последних поединках.
Ставка: Аргентина выиграет и тотал меньше 3,5 голов за 1.85.