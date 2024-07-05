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    Окажет ли Эквадор сопротивление Аргентине?

    Аргентина — Эквадор. Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, Кубок Америки, 5 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Эквадор
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    5 июля в четвертьфинале чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Аргентина и Эквадор. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Эквадор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. 1/4 финала 05 Июля 2024 года

    Аргентина

  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 04:00 Эквадор

    Эквадор

  • Кито
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    Аргентина

    Турнирное положение: Аргентина вышла в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Канадой, Чили и Перу.

    Команда набрала максимальное количество очков — девять, а также закончила стадию с разницей мячей 5-0.

    Аргентина — Эквадор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки «альбиселестес» обыграли Перу (2:0).

    Этот успех продлил победную серию коллектива в восемь поединков, которые пришлись как на официальные, так и на товарищеские встречи 2024 года.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмирован — Маркос Акунья, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 23 матчах в разных турнирах Аргентина выиграла 21 раз при одном поражении.

    Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является явным фаворитом, но недооценивать соперника ей определенно не стоит.

    Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир команды и Кубка Америки 2024 года с четырьмя голами.

    Эквадор

    Турнирное положение: Эквадор вышел в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе с Венесуэлой, Максикой и Ямайкой.

    Команда набрала четыре очка, уступив победителю Венесуэле пять баллов, и закончила стадию с разницей мячей 4-3.

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  • 01/07/2024

    • Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки «Эль Три» сыграли вничью с Мексикой (0:0).

    Эта мировая оформила беспроигрышную серию в два поединка, которые пришлись на Кубок Америки, благодаря чему коллектив и вышел в плей-офф.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах, которые пришлись на Кубок Америки и два контрольных поединках, Эквадор проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

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    Такие результаты говорят о хорошей форме сборной, которая позволяет ей рассчитывать на шанс дать бой явному фавориту игры.

    Три гола команды на Кубке Америки забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в 15 из 17 последних матчей Аргентины забивала только одна команда.

    • в четырех из пяти последних матчей Аргентины забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей Эквадора забивали обе команды.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.20, победа Эквадора — в 9.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с разными коэффициентами — 3.55 и 1.30.

    Прогноз: в восьми последних матчах номинальные хозяева выиграли. В трех из четырех последних из них было забито больше 1,5 голов.

    При этом в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей было забито и вовсе больше 2,5 голов, а то, что проиграли лишь раз — здесь важно помнить об уровне соперника, который превосходит их классом.

    Ставка: Аргентина победит, и будет забито больше 1,5 голов за 1.90.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в трех их последних поединках.

    Ставка: Аргентина выиграет и тотал меньше 3,5 голов за 1.85.

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    Аргентина — Эквадор: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на футбол. Окажет ли Эквадор сопротивление Аргентине?
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