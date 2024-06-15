«Крузейро» на своем поле примет «Куябу» в 8-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 14 июня и начнется в 01:00 по мск. «Крузейро» — «Куяба»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Крузейро»

Турнирное положение: По итогам шести туров бразильской Серии А «Крузейро» занимает 10-е место с 10 баллами и разницей мячей 8-9.

Команда пребывает в зоне Южноамериканского кубка и на два балла отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей крайне важно выигрывать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось найти контраргументов «Сан-Паулу» (0:2), пропустив два безответных мяча.

Эта неудача прервала победную серию коллектива в пять поединков, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Южноамериканский кубок.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Матеус Витал, Диненно, Рафаэл Билу, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Крузейро» проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

То, что в шести последних поединках во всех турнирах коллектив пять раз выиграл, говорит о его хорошей форме.

Матеус Перейра и Рафа Силва — лучшие бомбардиры команды с двумя голами.

«Куяба»

Турнирное положение: «Куяба» занимает предпоследнее, 19-е в турнирной таблице. В ее активе пять забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.

Команда находится в зоне вылета и на один балл уступает безопасной 16-й строчке, поэтому победа наверняка позволит ей выбраться из «трясины».

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А как раз выиграл. На чужом поле он обыграл «Крисиуму» (5:2).

Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на Серию А, так что, возможно, его форма начинает улучшаться.

Не сыграют: травмированы — Дерик Ласерда, Лукас Фернандеш и Филипе Аугусту, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних семи поединках в разных турнирах «Куяба» победила дважды при трех поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучшей форме гостей, однако с учетом того, что в четырех последних матчах они выиграли дважды, аутсайдер выглядит еще не столь плохо, как кажется.

Клайсон — лучший бомбардир команды в Серии А с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Крузейро» забивала только одна команда

в четырех последних матчах «Крузейро» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Куяба» не проиграла.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.58. Ничья — в 3.75, победа «Куябы» — в 6.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. При этом в этих поединках забивали меньше 2,5 голов.

В то же время, в четырех из шести последних матчей гости не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: «Крузейро» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

Ставка: «Крузейро» победит и тотал меньше 2,5 голов за 3.20