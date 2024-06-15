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    Вернется ли «Крузейро» на победный путь?

    «Крузейро» — «Куяба». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 14 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Куяба»
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    Матеус Перейра
    «Крузейро» на своем поле примет «Куябу» в 8-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 14 июня и начнется в 01:00 по мск. «Крузейро» — «Куяба»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 15 Июня 2024 года

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
    •  Крузейро 01:00 Куяба

    Куяба

  • Бразилия. Серия А
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    «Крузейро»

    Турнирное положение: По итогам шести туров бразильской Серии А «Крузейро» занимает 10-е место с 10 баллами и разницей мячей 8-9.

    Команда пребывает в зоне Южноамериканского кубка и на два балла отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей крайне важно выигрывать.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось найти контраргументов «Сан-Паулу» (0:2), пропустив два безответных мяча.

    Эта неудача прервала победную серию коллектива в пять поединков, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Южноамериканский кубок.

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    Не сыграют: травмированы — Матеус Витал, Диненно, Рафаэл Билу, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Крузейро» проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

    То, что в шести последних поединках во всех турнирах коллектив пять раз выиграл, говорит о его хорошей форме.

    Матеус Перейра и Рафа Силва — лучшие бомбардиры команды с двумя голами.

    «Куяба»

    Турнирное положение: «Куяба» занимает предпоследнее, 19-е в турнирной таблице. В ее активе пять забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.

    Команда находится в зоне вылета и на один балл уступает безопасной 16-й строчке, поэтому победа наверняка позволит ей выбраться из «трясины».

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А как раз выиграл. На чужом поле он обыграл «Крисиуму» (5:2).

    Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на Серию А, так что, возможно, его форма начинает улучшаться.

    Не сыграют: травмированы — Дерик Ласерда, Лукас Фернандеш и Филипе Аугусту, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних семи поединках в разных турнирах «Куяба» победила дважды при трех поражениях и двух ничьих.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, однако с учетом того, что в четырех последних матчах они выиграли дважды, аутсайдер выглядит еще не столь плохо, как кажется.

    Клайсон — лучший бомбардир команды в Серии А с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Крузейро» забивала только одна команда

    • в четырех последних матчах «Крузейро» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Куяба» не проиграла.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.58. Ничья — в 3.75, победа «Куябы» — в 6.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. При этом в этих поединках забивали меньше 2,5 голов.

    В то же время, в четырех из шести последних матчей гости не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Крузейро» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

    Ставка: «Крузейро» победит и тотал меньше 2,5 голов за 3.20

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    «Крузейро» — «Куяба». «Крузейро» на своем поле примет «Куябу» в 8-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 14 июня и начнется в 01:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Куяба» с коэффициентом 1.80.
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