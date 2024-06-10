Трансферный дайджест. 4 — 10 июня

Альваро Мората может перейти в «Ювентус»

Дмитрий Баринов

«Локомотив», полузащитник, 27 лет

Этот футболист уже давно является одним из лидеров на поле и в раздевалке «железнодорожников». На сегодняшний день капитан «Локомотива» Баринов максимально близок к переезду в Европу.

Как сообщает Sport24, «Алавес» продолжает вести переговоры с московским клубом по поводу возможного трансфера. Испанцы уже делали предложение «Локомотиву», но получили отказ.

Дело в том, что сначала Баринова не устроило предложение «Алавеса», в котором клуб заплатить «железнодорожникам» 3 млн. евро за трансфер, а зарплата игрока — 700 тыс. евро в год.

Спустя некоторое время Баринов все-таки согласился на понижение зарплаты ради перехода в европейскую команду. Кроме того, в услугах полузащитника заинтересован «Метц», но переговоры пока не начались.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

В сезоне 2023/2024 Баринов провел за «Локомотив» 27 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Баринов все-таки перейдет в «Алавес».

Франсишку Консейсан

«Порту» (в аренде из «Аякса»), полузащитник, 21 год

Права на игрока принадлежат «Аяксу», но прошлый сезон Консейсан провел в португальском «Порту», где стал футболистом основного состава и приковал внимание нескольких топ-клубов Европы.

По информации A Bola, полузащитник интересен «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «Лейпцигу». Эти клубы внимательно следят за ситуацией вокруг Консейсана.

До 15-го июля один из клубов может приобрести полузащитника за 30 млн. евро. Уже после Консейсан будет стоить 45 млн. евро — так прописано в контракте об отступных.

Отмечается, что руководство «Баварии» уже связалось с «Аяксом» по поводу возможного трансфера футболиста.

Франсишку Консейсан globallookpress.com

В прошедшем сезоне Консейсан провел за «Порту» 27 матчей в чемпионате Португалии, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Полузащитник точно перейдет в один из клубов Бундеслиги.

Джарред Брантуэйт

«Эвертон», защитник, 21 год

Именно в прошедшем сезоне футболист стал по-настоящему важным игроком «Эвертона». Команда испытывала много проблем в сезоне, но Брантуэйт был один из самых стабильных футболистов «ирисок».

Как сообщает Liverpool Echo, «Манчестер Юнайтед» надеется подписать защитника в летнее трансферное окно. Руководство «Эвертона» хочет получить за этот переход 75-80 млн. фунтов.

Джарред Брантуэйт globallookpress.com

Боссы «ирисок» не хотят расставаться с Брантуэйтом, считая его важным игроком основы, но экономическая ситуация вынуждает «Эвертон» к продаже защитника.

Интересно, что руководство «Манчестер Юнайтед» не планируют платить 75-80 млн. фунтов за футболиста, надеясь договориться на своих условиях.

В прошедшем сезоне Брантуэйт провел 38 матчей за «Эвертон» во всех турнирах и забил 3 гола. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027-го года.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед» не сможет договориться к «Эвертоном» и Брантуэйт продолжит выступать за лондонскую команду.

Альваро Мората

«Атлетико», нападающий, 31 год

Этот игрок уже давно выступает на высоком уровне, показывая отличные результаты. Мората является одним из лидеров «Атлетико» в последние годы, но в летнее трансферное окно нападающий может сменить клубную прописку.

По данным Football Italia, руководство «Ювентуса» рассматривает возможность приобретения форварда этим летом. Мората уже выступать за «старую синьору» на протяжении 4-х сезонов.

Альваро Мората globallookpress.com

Дело в том, что основной нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик получил травму, игроку предстоит перенести операцию, что может замедлить период восстановления.

Напомним, что Мората выступал за «Ювентус» в период с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022 год. По данным Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 16 млн. евро.

В прошедшем сезоне Мората провел 43 матча за «Атлетико» во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Мората в 3-й раз вернется в «Ювентус».

Хулиан Альварес

«Манчестер Сити», нападающий, 24 года

Аргентинский форвард считается один из самых талантливых игроков мира. Нападающий забивает меньше, чем Эрлинг Холанн, но все равно имеет очень много сильных футбольных качеств.

Как сообщает TyC Sports, «Челси» является лидером в борьбе за подписание Альвареса в летнее трансферное окно. Игроком также интересовались «Атлетико» и ПСЖ.

Сам футболист желает покинуть «Манчестер Сити», ему не хватает игрового времени в клубе. Руководство «Челси» сделает трансферное предложение «горожанам» уже в ближайшее время, сумма трансфера — 75 млн. евро.

Прогнозы и ставки на футбол

Представители «синих» убеждают Альвареса в переходе, обещая достаточное игровое время в клубе. К тому же, в случае перехода, Хулиан воссоединится с Энцо Фернандесом, с которым вместе выступал за «Ривер Плейт».

Хулиан Альварес globallookpress.com

В прошедшем сезоне Альварес принял участие в 44-х встречах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 голевых передач.

Наш прогноз: Альварес все-таки пополнит состав «Челси».

Педро Лима

«Спорт Рефиси», защитник, 17 лет

Этот юный защитник уже выступает на высоком уровне чемпионата Бразилии. «Спорт Рефиси» выступает в бразильской Серии В. Неудивильтельно, что им интересуются топ-клубы Европы.

По данным As, «Челси» и «Реал» ведут борьбу за подписание защитника в ближайшее время. На сегодняшний день ближе к трансферу именно лондонский клуб.

Педро Лима globallookpress.com

«Синие» ведут активную работу по подписанию юного защитника, который, кстати, также выступает за сборную Бразилии U20.

По данным Transfermarkt стоимость 17-летнего Лима оценивается в 600 тыс. евро.

В 2024-м году защитник провел за «Спорт Рефиси» 29 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: «Челси» подпишет Лиму в летнее или зимнее трансферное окно.

Юссуф Фофана

«Монако», полузащитник, 25 лет

Этот игрок является одним из ключевых во французском клубе, регулярно выходил в стартовом составе. Сейчас Фофана близок к переходу в топ-клуб Европы.

Как сообщает Get French Football News, ПСЖ и «Милан» заинтересованы в подписании Фофаны в летнее ТО. К тому же, в борьбу к этим клубами присоединился «Арсенал».

Юссуф Фофана globallookpress.com

По данным журналиста Фабрицио Романо, Фофана покинет «Монако» этим летом, клуб должен продать игрока, если не хочет расстаться с ним бесплатно через год.

Сам Фофана хочет получить новый вызов в своей футбольной карьере. По данным Transfermarkt стоимость полузащитника оценивается в 30 млн. евро.

В прошедшем сезоне Фофана провел 32 матча за «Монако» в Лиге 1, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Фофана продолжит карьеру в АПЛ.