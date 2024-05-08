8 мая в полуфинале Лиги чемпионов сыграют «Реал» Мадрид и «Бавария». Начало встречи — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Реал» Мадрид

Путь в 1/2 финала: «Реал» успешно начал плей-офф, одолев по сумме двух встреч «РБ Лейпциг».

Затем были крайне непростые матчи с «Манчестер Сити». Исход противостояния решился в Англии в серии пенальти, где отлично проявил себя голкипер мадридского клуба Андрей Лунин.

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Последние матчи: В первом матче в Мюнхене «Реал» мог уступить. Но незадолго до финального свистка команда заработала пенальти, который реализовал Винисиус Жуниор.

После этого «Реал» в Ла Лиге разгромил «Кадис» со счетом 3:0. Благодаря поражению «Барселоны» во встрече с «Жироной» (2:4) «сливочные» досрочно завоевали чемпионский титул.

Не сыграют: Алаба (травма).

Состояние команды: «Реал» готовится к ответной игре в хорошем настроении. Ранее команда досрочно завоевала золотые медали.

В Мюнхене команда Карло Анчелотти чудом не проиграла. На своем поле «Реал» будет действовать первым номером.

У мадридцев очень хорошие шансы попасть в финал. На своем поле «Реал» должен выиграть.

«Бавария»

Путь в 1/2 финала: «Бавария» в 1/8 финала сломила сопротивление «Лацио». После неудачной игры в Риме на своем поле мюнхенцы легко разобрались с соперником. В четвертьфинале подопечные Томаса Тухеля одолели «Арсенал».

Все прогнозы на футбол

Последние матчи: «Бавария» была близка к победе в первом матче с «Реалом», однако позволила «сливочным» отыграться.

После этого «Бавария» провела неудачную встречу в Бундеслиге со «Штутгартом». Мюнхенцы потерпели поражение в гостях со счетом 1:3.

Не сыграют: Буй, Бухманн, Геррейру, Коман, Сарр (травмы).

Состояние команды: У Томаса Тухеля есть шанс скрасить сезон победой в Лиге чемпионов. Но «Баварии» нужно чудо, чтобы нанести «Реалу» поражение в Мадриде.

В чемпионате Германии «Бавария» сейчас идет на втором месте. Однако после неудачи в матче со «Штутгартом» не факт, что мюнхенский клуб завоюет серебряные медали.

В последних десяти гостевых встречах «Бавария» одержала только три победы. Букмекеры не верят в успех мюнхенского клуба в Мадриде.

Статистика для ставок

В первой встрече команды сыграли вничью 2:2

На прошлой неделе «Реал» досрочно стал чемпионом Испании-2023/24

В последних десяти гостевых матчах «Бавария» одержала только три победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Реала» дают 1.88, а на «Баварию» — 3.95, ничью букмекеры оценивают в 4.10.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.31, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.62.

Прогноз: «Реал» успешно играет на своем поле. Команда сделает всё, чтобы на домашней арене завоевать путевку в финал Лиги чемпионов.

Ставка: победа «Реала» за 1.88.

Прогноз: В Мюнхене команды в сумме забили четыре гола на двоих. Сейчас ситуация может повториться. В испанской столице ожидается результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3 голов за 1.90.