8 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. «Реал» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Команда Карло Анчелотти преуспевает сразу на нескольких фронтах. Примеру мадридцы досрочно выиграли.

При этом «сливочные» в первой встрече расписали мировую с «Баварией» (2:2). Причем мадридцы спаслись в концовке встречи.

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Последние матчи: Минувший тур Примеры как раз и принес команде Анчелотте титул чемпиона. Мадридцы переиграли «Кадис» (3:0).

Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

«Сливочные» в Примере не пропускали в двух своих последних поединках. Да и лазарет команды фактически опустел.

Не сыграют: Давид Алаба — травмирован.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Состояние команды: в Лиге чемпионов испанцы имеют особую мотивацию. Да и ничья в первой встрече станет отличным посылом играть более активно.

Наконец-то вернулся в строй основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа. Да и опытнейший хавбек Лука Модрич на месте!

Плюс ко всему, «Реал» Мадрид теперь может бросить все силы на Лигу чемпионов. Анчелотти настроен выиграть главный трофей Старого Света.

И уж совсем очевидно, что испанцы будут действовать с позиции силы. «Сливочные» нынче смотрятся весьма выгодно.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы провалили чемпионат Германии. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Бавария» мотивирована попасть в зону Лиги чемпионов. Отставание от него составляет 3 очка за 2 тура до финиша.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Бавария» уступила «Штутгарту» (1:3).

А вот до первой встречи с «Реалом» команда Томаса Тухеля переиграла франкфуртский «Айнтрахт» (2:1). Да и Харри Кейн наколотил уже 36 мячей в Бундеслиге.

В Лиге чемпионов «Бавария» явно намерена пробиться в финал. Вот только в Мадриде ей нужно сыграть предельно внимательно.

Не сыграют: Рафаэль Геррейру, Кингсли Коман — травмированы.

Состояние команды: ничья в первом поединке заставит немцев более активно атаковать. Да и фактор Кейна должен сработать!

В 5 своих последних поединках «Бавария» выиграла 3 раза. В этих матчах мюнхенцы отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Матчи с мадридцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков немцы выиграли дважды при одной коллизии.

Нет сомнений, что подопечные Тухеля будут искать счастья у ворот испанцев. «Бавария» способна преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Мюнхенцы не выигрывают 2 матча кряду

Мадридцы 6 лет не побеждали «Баварию»

Баварей Харри Кейн отличился 8 голами в Лиге чемпионов

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 4.26.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.40.

Прогноз: Обе команды имеют в своих составах высококлассных атакующих исполнителей.

И те, и другие явно будут активно атаковать с первых минут встречи, и способны преуспеть в плане реализации.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что мадридцы выиграют с минимальным счетом.

Ставка: Точный счет 1:0 за 10.00.