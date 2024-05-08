«Реал» Мадрид
Турнирное положение: Команда Карло Анчелотти преуспевает сразу на нескольких фронтах. Примеру мадридцы досрочно выиграли.
При этом «сливочные» в первой встрече расписали мировую с «Баварией» (2:2). Причем мадридцы спаслись в концовке встречи.
Реал Мадрид — Бавария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Минувший тур Примеры как раз и принес команде Анчелотте титул чемпиона. Мадридцы переиграли «Кадис» (3:0).
Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
«Сливочные» в Примере не пропускали в двух своих последних поединках. Да и лазарет команды фактически опустел.
Не сыграют: Давид Алаба — травмирован.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Состояние команды: в Лиге чемпионов испанцы имеют особую мотивацию. Да и ничья в первой встрече станет отличным посылом играть более активно.
Наконец-то вернулся в строй основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа. Да и опытнейший хавбек Лука Модрич на месте!
Плюс ко всему, «Реал» Мадрид теперь может бросить все силы на Лигу чемпионов. Анчелотти настроен выиграть главный трофей Старого Света.
И уж совсем очевидно, что испанцы будут действовать с позиции силы. «Сливочные» нынче смотрятся весьма выгодно.
«Бавария»
Турнирное положение: Мюнхенцы провалили чемпионат Германии. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Бавария» мотивирована попасть в зону Лиги чемпионов. Отставание от него составляет 3 очка за 2 тура до финиша.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Бавария» уступила «Штутгарту» (1:3).
А вот до первой встречи с «Реалом» команда Томаса Тухеля переиграла франкфуртский «Айнтрахт» (2:1). Да и Харри Кейн наколотил уже 36 мячей в Бундеслиге.
В Лиге чемпионов «Бавария» явно намерена пробиться в финал. Вот только в Мадриде ей нужно сыграть предельно внимательно.
Не сыграют: Рафаэль Геррейру, Кингсли Коман — травмированы.
Состояние команды: ничья в первом поединке заставит немцев более активно атаковать. Да и фактор Кейна должен сработать!
В 5 своих последних поединках «Бавария» выиграла 3 раза. В этих матчах мюнхенцы отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Матчи с мадридцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков немцы выиграли дважды при одной коллизии.
Нет сомнений, что подопечные Тухеля будут искать счастья у ворот испанцев. «Бавария» способна преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Мюнхенцы не выигрывают 2 матча кряду
- Мадридцы 6 лет не побеждали «Баварию»
- Баварей Харри Кейн отличился 8 голами в Лиге чемпионов
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 4.26.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.40.
- 2.07ПСЖ — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 6.01ПСЖ — Боруссия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.33Болтон — Барнсли: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Обе команды имеют в своих составах высококлассных атакующих исполнителей.
И те, и другие явно будут активно атаковать с первых минут встречи, и способны преуспеть в плане реализации.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что мадридцы выиграют с минимальным счетом.
Ставка: Точный счет 1:0 за 10.00.