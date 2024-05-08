ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Факел» Сумасшедшая концовка не в пользу «Зенита». Команда Семака обострила борьбу за чемпионство «Реал» — «Бавария»ЛЧ. «Боруссия» надеется сдержать Мбаппе в Париже, «Бавария» — сломить проклятье «Сантьяго Бернабеу» Виктор ОсимхенТрансферный дайджест. 30 апреля — 6 мая
  • 00:02
    • «Кристал Пэлас» всухую разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • 22:31
    • ЦСКА и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ
  • 22:27
    • Гол Миранчука обеспечил «Локомотиву» победу в матче с «Ростовом»
    Все новости спорта

    В Мадриде сразу будут забивать

    «Реал» — «Бавария». Дерзкая ставка (к. 5.50) на футбол 8 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Баварию Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Реал» — «Бавария»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Модрич
    8 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. «Реал» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 08 Мая 2024 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: Команда Карло Анчелотти преуспевает сразу на нескольких фронтах. Примеру мадридцы досрочно выиграли.

    При этом «сливочные» в первой встрече расписали мировую с «Баварией» (2:2). Причем мадридцы спаслись в концовке встречи.

    Реал Мадрид — Бавария: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.923.853.90Бонус$9500
    •

    Последние матчи: Минувший тур Примеры как раз и принес команде Анчелотте титул чемпиона. Мадридцы переиграли «Кадис» (3:0).

    Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    «Сливочные» в Примере не пропускали в двух своих последних поединках. Да и лазарет команды фактически опустел.

    Не сыграют: Давид Алаба — травмирован.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Состояние команды: в Лиге чемпионов испанцы имеют особую мотивацию. Да и ничья в первой встрече станет отличным посылом играть более активно.

    Наконец-то вернулся в строй основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа. Да и опытнейший хавбек Лука Модрич на месте!

    Плюс ко всему, «Реал» Мадрид теперь может бросить все силы на Лигу чемпионов. Анчелотти настроен выиграть главный трофей Старого Света.

    И уж совсем очевидно, что испанцы будут действовать с позиции силы. «Сливочные» нынче смотрятся весьма выгодно.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы провалили чемпионат Германии. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бавария» мотивирована попасть в зону Лиги чемпионов. Отставание от него составляет 3 очка за 2 тура до финиша.

  • Трансферный дайджест. 30 апреля — 6 мая
  • В борьбу за Осимхена вступил «Челси», Тиагу Силва возвращается домой, «Арсеналу» нужен Исак
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Бавария» уступила «Штутгарту» (1:3).

    А вот до первой встречи с «Реалом» команда Томаса Тухеля переиграла франкфуртский «Айнтрахт» (2:1). Да и Харри Кейн наколотил уже 36 мячей в Бундеслиге.

    В Лиге чемпионов «Бавария» явно намерена пробиться в финал. Вот только в Мадриде ей нужно сыграть предельно внимательно.

    Не сыграют: Рафаэль Геррейру, Кингсли Коман — травмированы.

    Состояние команды: ничья в первом поединке заставит немцев более активно атаковать. Да и фактор Кейна должен сработать!

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В 5 своих последних поединках «Бавария» выиграла 3 раза. В этих матчах мюнхенцы отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Матчи с мадридцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков немцы выиграли дважды при одной коллизии.

    Нет сомнений, что подопечные Тухеля будут искать счастья у ворот испанцев. «Бавария» способна преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Мюнхенцы не выигрывают 2 матча кряду

    • Мадридцы 6 лет не побеждали «Баварию»

    • Баварей Харри Кейн отличился 8 голами в Лиге чемпионов

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 4.26.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.40.

    Прогноз: Обе команды имеют в своих составах высококлассных атакующих исполнителей.

    И те, и другие явно будут активно атаковать с первых минут встречи, и способны преуспеть в плане реализации.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что мадридцы выиграют с минимальным счетом.

    Ставка: Точный счет 1:0 за 10.00.

    Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили сбалансированный прогноз на матч «Реал» — «Бавария» с коэффициентом 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Миннен — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тревизан — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Пахтакор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Дэвис — Кербер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Олимпик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч АГМК — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Оснабрюк — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бешикташ — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.01
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Болтон — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Бавария» с коэффициентом 5.50. Дата матча: 08.05.2024. Прогнозы на футбол. В Мадриде сразу будут забивать
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры