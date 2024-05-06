ЛЧ. «Боруссия» надеется сдержать Мбаппе в Париже, «Бавария» — сломить проклятье «Сантьяго Бернабеу»

7 и 8 мая в Лиге чемпионов пройдут ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов. Во вторник в рамках третьего раунда самого престижного еврокубкового турнира УЕФА дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях у «Пари Сен-Жермен», а днем позже «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» мюнхенскую «Баварию».

«Пари Сен-Жермен» — «Боруссия» Дортмунд

7 мая, 22:00 мск

Дортмундской «Боруссии» удалось добиться минимальной домашней победы в первом матче не только благодаря слаженной командой игре — удача тоже была на их стороне, особенно в начале второго тайма, когда Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими поочередно обстучали обе штанги ворот немцев.

Или вернее будет сказать, что фортуна была не на стороне ПСЖ? В этом розыгрыше французы 10 раз проверили на прочность каркас ворот соперников — за последние 20 лет в Лиге чемпионов их превзошла по этому показателю в рамках одной кампании только «Барселона» (11).

На «Парк Де Пренс» чемпионы Франции наверняка будут более удачливы, хотя бы потому, что создадут больше моментов, так что минимальное преимущество не должно расслаблять «Боруссию», проигравшую там на групповом этапе со счетом 0:2. Тем более, что выездная статистика немцев в ЛЧ просто ужасна — лишь одна победа в последних 11 матчах (Н1 П9).

Вся надежда команды Эдина Терзича на защиту, возглавляемую 35-летним ветераном Матсом Хуммельсом. В этом розыгрыше турнира дортмундцы уже сыграли пять матчей «на ноль», но чтобы выйти в свой первый финал Лиги чемпионов с 2013 года и сдержать молодую парижскую команду, которая мечтает о первом трофее чемпионов Европы, им придется выступить на пределе возможностей.

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ПСЖ, досрочно оформивший чемпионство, отдыхал неделю после матча в Дортмунде, а вот «Боруссия» накануне ответной встречи разгромила на своем поле «Аугсбург» со счетом 5:1. Эта победа стала четвертой для «Шмелей» в последних шести матчах во всех турнирах.

«Реал» — «Бавария»

8 мая, 22:00 мск

В противостоянии, которое по мнению большинства, определит победителя турнира, фаворитом изначально выглядел «Реал», но мадридский клуб в Мюнхене оказался не готов к напору хозяев, отчаянно пытающихся спасти сезон после того, как чемпионский титул уплыл к «Байеру».

Несмотря на то, что «Реал» сдержал стартовый натиск «Баварии» и открыл счет в середине первого тайма, после перерыва мюнхенцы перегруппировались и удвоили усилия, не только отыгравшись, но и выйдя вперед. Лишь на последних минутах мадридский клуб заработал пенальти и ушел от поражения.

В ответном матче «Реал» снова будет фаворитом, ведь «Бавария» не выигрывала в семи выездных матчах на «Сантьяго Бернабеу» (Н1 П6) с полуфинала Лиги чемпионов-2000/01 (1:0). В пользу хозяев говорит и статистика: мадридцы побеждали в 23 из 24 предыдущих еврокубковых противостояний, в которых играли вничью в первом матче на выезде.

Более того, «Реал» выиграл все пять противостояний, в которых в первом гостевом матче счет был 2:2. «Сивочные» не проигрывают на протяжении 20 матчей во всех турнирах (В13 Н7). Последнее поражение случилось еще в январе, в матче Кубка Испании с с «Атлетико» (2:4).

К матчу с «Баварией» испанский клуб подходит в отличном настроении — победив накануне «Кадис» (3:0), команда Карло Анчелотти досрочно завоевала очередной титул чемпиона Испании. А вот «Бавария» в последнем туре проиграла «Штутгарту» со счетом 1:3. Горечь поражения подсластило лишь то, что Гарри Кейн, реализовав пенальти в это матче, довел свой бомбардирский счет за «Баварию» до 44 голов.

Что дальше?

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Англии. Лондон в рекордный восьмой раз примет финал главного клубного турнира Европы и в третий раз в эпоху Лиги чемпионов. Ранее там состоялись финалы 2011 и 2013 годов.

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2024/25. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.