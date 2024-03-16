«Хоффенхайм» — «Штутгарт». Матч пройдет в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 20:30 (мск). «Хоффенхайм» — «Штутгарт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» сейчас идет на 7-м месте в таблице Бундеслиги. Клуб набрал 33 очка в 25 встречах.

Последние матчи: «Хоффенхайм» неплохо провел прошлый месяц. В четырех встречах клуб потерпел лишь одно поражение. 17 февраля «Хоффенхайм» дома уступил «Униону» со счетом 0:1.

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Март «Хоффенхайм» начал удачно, одержав победу над «Вердером» со счетом 2:1. После этого команда в гостях проиграла «Айнтрахту» (1:3).

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы Бериша, Гайер, Джон, Премель, Сков. Дисквалифицирован Брукс.

Состояние команды: «Хоффенхайм» много проигрывал в январе, но сейчас команде удалось улучшить ситуацию.

Клубу не хватает стабильности, однако футболистам под силу удивить любого соперника. К примеру, 25 февраля «Хоффенхайм» провел блестящую игру в Дортмунде, где победил «Боруссию» со счетом 3:2.

В последних семи матчах Бундеслиги «Хоффенхайм» не смог забить только в одной игре, когда проиграл «Униону» (0:2).

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» радует фанатов успешной игрой. В этом сезоне клуб борется за медали.

На данный момент «швабы» занимают 3-е место в таблице Бундеслиги. Набрано 53 очка в 25 встречах.

Последние матчи: «Штутгарт» с конца января заметно прибавил. Разве что болельщикам подпортил настроение вылет из Кубка Германии, где «швабы» уступили «Байеру». Игра состоялась 6 февраля в Леверкузене.

«Штутгарт» отлично начал март. Ранее клуб одержал две победы кряду. Удалось обыграть «Вольфсбург» (3:2) и «Унион» (2:0).

Не сыграют: Загаду, Нартей, Руо, ди Бенедетто (травмы).

Состояние команды: «Штутгарт» в нынешнем сезоне ведет борьбу за медали. Теоретически даже можно догнать «Баварию».

У «Штутгарта» еще есть шанс зацепиться за Лигу чемпионов. Отставание от мюнхенского гранда сейчас составляет четыре очка.

Стоит отметить, что «Штутгарт» выиграл два последних гостевых матча. 17 февраля команда взяла верх над «Дармштадтом» (2:1), а 2 марта одолела «Вольфсбург» со счетом 3:2.

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» в последних семи матчах потерпел одно поражение

«Штутгарт» выиграл два последних гостевых матча в Бундеслиге

В первом круге «швабы» уступили на своем поле со счетом 2:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Штутгарта» дают 1.90, а на «Хоффенхайм» — 3.80. Ничью букмекеры котируют за 4.20.

Тотал меньше 3,5 можно взять за 1.71, а тотал больше 3,5 идет за 2.14.

Прогноз: «Штутгарт» ведет борьбу за медали. Гости нацелены победить. К тому же, «швабы» хотят реабилитироваться за поражение в первом круге.

Ставка: победа «Штутгарта» за 1.90.

Прогноз: в первом круге команды показали результативный футбол. Скорее всего, оба клуба снова преуспеют в атаке.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.14.