Трансферный дайджест. 5 -11 марта

Ламин Ямаль

«Барселона», полузащитник, 16 лет

Главный талант «Барселоны» Ламин Ямаль может стать игроком французского «ПСЖ», сообщает авторитетное испанское издание Marca.

После предстоящего ухода Киллиана Мбаппе парижане намерены укрепить свои ряды талантливым футболистом, который в перспективе может вырасти в суперзвезду. Одним из таких является 16-летний Ламин Ямаль, ярко сверкнувший в этом сезоне.

«ПСЖ» готов выложить за полузащитника сборной Испании 200 млн евро. Напомним, что больше клуб платил только за Мбаппе, трансфер которого обошелся в 222 млн евро.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта знает об интересе французов к своему игроку, но пока не намерен принимать столь щедрое предложение. Но неустойчивое финансовое состояние клуба может все-таки вынудить Лапорту продать свой главный актив.

В этом сезоне Ямаль сыграл в Примере 27 игр, забил 4 мяча, отдал 3 голевые передачи. На Tramsfermarkt 16-летний полузащитник сейчас оценивается в 60 млн евро.

Наш прогноз: останется в «Барселоне».

Франческо Камарда

нападающий, «Милан», 16 лет

Франческо Камарде недавно исполнилось 16 лет, а дебютировал он за «россонери» в возрасте 15 лет и 260 дней, побив рекорд Паоло Мальдини. Легендарный защитник сыграл свой первый матч за основной состав «Милана» в 16 лет и 208 дней.

На итальянского вундеркинда уже положили глаз «ПСЖ», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия», «Интер» и «Ювентус», сообщает издание Foot Mercato.

Они предлагают Камарде существенное повышение зарплаты и место в основном составе. Но пока форвард со своим окружением склоняется к подписанию первого профессионального контракта с родным клубом.

Но, возможно, в дело вмешаются агенты и смогут его переубедить покинуть «Милан» уже этим летом. Камарда известен тем, что за юношеские команды своего клуба забил 508 голов в 109 матчах.

Франческо Камарда globallookpress.com

В примавере «Милана» у него показатели немного скромнее, там он забивает менее одного гола за игру. За основную команду Камарда дебютировал в ноябре 2023 года, выйдя на замену. Всего же он провел два матча за «Милан» в Серии А.

Наш прогноз: подпишет первый профессиональный контракт с «Миланом».

Педру Нету

«Вулверхэмптон», полузащитник, 24 года

Португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету в летнее трансферное окно может пойти на повышение и оказаться в одном из грандов английского футбола, сообщает The Telegraph.

24-летнего полузащитника хотят видеть в своих рядах «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Педру Нету давно перерос уровень своего нынешнего клуба и оценивается в 60 млн фунтов, что не выглядит заоблачной цифрой для игрока такого уровня.

Известно, что год назад Педру Нету хотел заполучить в свои ряды лондонский «Арсенал», но тогда руководство «волков» не захотело отпускать своего лидера, который только заключил контракт до 2027 года.

Главным претендентом на Педру Нету является «Ман Сити», куда год назад перешел другой игрок «Вулверхэмптона» Матеуш Нуньеш. «Ливерпуль» также имеет успешный опыт покупки футболиста из стана «волков», в 2020 году оттуда пришел Диогу Жота.

Педру Нету globallookpress.com

В этом сезоне 24-летний португалец сыграл в АПЛ 19 матчей, забил 2 гола, отдал 9 результативных передач. За «Вулверхэмптон» он выступает с 2019 года, перейдя из итальянского «Лацио».

Наш прогноз: уйдет из «Вулверхэмптона».

Юсуф Языджи

«Лилль», полузащитник, 27 лет

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи проводит великолепный сезон за свой клуб и заинтересовал топ-клубы итальянской Серии А. По данным RMC Sport, к 27-летнему турку присматриваются «Милан» и «Наполи».

Контракт с «Лиллем» у Юсуфа Языджи заканчивается по окончании сезона и пока стороны не пришли к соглашению относительно будущего игрока.

Юсуф Языджи пришел в «Лилль» в 2019 году из турецкого «Трабзонспора» и в сезоне 2020/21 помог своему клубу выиграть чемпионат Франции, но после ухода главного тренера Кристофа Гальтье потерял место в основном составе.

Юсуф Языджи globallookpress.com

В 2022 году он провел полгода за московский ЦСКА, прошлый сезон играл на правах аренды своем родном «Трабзонспоре». В этом году главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека дал ему еще один шанс и Языджи с блеском им воспользовался, закрепившись в основе.

В этом сезоне 27-летний игрок сыграл за «догов» во всех турнирах 34 матча, забил 10 мячей, отдал 3 результативные передачи.

Наш прогноз: Юсуф Языджи переедет в Серию А.

Луиш Гильерме

«Палмейрас», нападающий, 18 лет,

18-летний полузащитник «Палмейраса» и молодежной сборной Бразилии Луиш Гильерме считается одним из главных талантов Бразилии и понятно, что за ним уже выстроилась очередь из европейских топ-клубов.

Как сообщает Egool, сейчас за его прогрессом внимательно следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона». В числе претендентов также имеется и московский ЦСКА.

Понятно, что «армейцам» сложно тягаться с толстосумами, но 18-летний полузащитник вполне может рассмотреть московский клуб в качестве перевалочного пункта, окрепнуть там, получив стабильную игровую практику в Европе, а затем перебраться в более серьезный чемпионат.

Известно, что руководство ЦСКА контактировал с боссами «Палмейраса» на предмет перехода Луиш Гильерме. Его контракт с «зелеными» действует до июня 2026 года.

Луиш Гильерме globallookpress.com

Действующий чемпион Бразилии готов отпустить своего таланта, но за сумму не менее 60 млн евро. Также стоит сказать, что «Палмейрасу» принадлежит только 80% экономических прав на игрока, остальные проценты распределены между агентами.

Наш прогноз: еще минимум сезон проведет в Бразилии.

Ллойд Келли

«Борнмут», защитник, 25 лет

Летом 2024 года туринский «Ювентус» намерен существенно перестроить оборонительные ряды и продолжить политику по омоложению состава, начатую новым спортивным директором Кристиано Джунтоли, собравшим чемпионский «Наполи».

Оборона «бьянконери» все чаще начало давать сбои, что не может радовать руководство «Ювентуса». По данным Tuttosport, клуб намерен пригласить 25-летнего англичанина Ллойда Келли из «Борнмута», отлично выглядящего в нынешнем сезоне в АПЛ.

Летом заканчивается срок его контракта с «вишенками» и «Ювентус» готов подписать его в качестве свободного агента.

Опыт «Милана» с приглашением английских футболистов признан удачным, они стали отлично адаптироваться в Серии А, что взял на вооружение и «Ювентус».

Ллойд Келли globallookpress.com

Также рассматривается кандидатура Усмана Диоманде из португальского «Спортинга», который оценивается в 40 млн евро, он рассматривается в качестве замены бразильца Бремера, за которого летом готов выложить 70 млн евро «Манчестер Юнайтед».

Наш прогноз: пойдет на повышение в «Ювентус».

Георгий Судаков и Артем Бондаренко

«Шахтер», полузащитники, 21 и 23 года

Полузащитники Георгий Судаков и Артем Бондаренко являются двумя главными лотами в составе украинского «Шахтера», неудивительно, что они давно на карандаше у европейских топ-клубов, готовых приобрести их в летнее трансферное окно.

Георгий Судаков globallookpress.com

Оба хавбека давно переросли «Шахтер», получили европейский опыт, выступая в еврокубках и в составе сборной Украины.

Ничего удивительного, что они намерены по окончании сезона сделать шаг вперед в своей карьере и попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

По данным Esport3, активнее всех Георгием Судаковым и Артемом Бондаренко интересуется испанская «Жирона», где отлично зарекомендовали себя их соотечественники полузащитник Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.

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На интернет-портале Transfermarkt 21-летний Судаков оценивается в 18 млн евро, а 23-летний Бондаренко стоит 8 млн евро. Контракт обоих заканчивается в декабре 2028 года.

Наш прогноз: оба уйдут из «Шахтера» летом.