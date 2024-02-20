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    «Ньюэллс Олд Бойз» ждет разочарование

    «Эстудиантес» — «Ньюэллс Олд Бойз». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 20 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эстудиантес» — «Ньюэллс Олд Бойз»
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    «Ньюэллс Олд Бойз»
    В рамках 6-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины 20 февраля пройдет матч «Эстудиантес» — «Ньюэллс Олд Бойз». Начало — 01:15 (мск). «Эстудиантес» — «Ньюэллс Олд Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эстудиантес»

    Турнирное положение:: Эта команда привычно сражается за высокие места. Ныне «Эстудиантес» пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом с атакой у команды не все так гладко. В 5 матчах турнира игроки «Эстудиантеса» сумели отличиться всего 5 точными выстрелами.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось победить. «Эстудиантес» довольствовался лишь ничьей с «Сан-Лоренсо» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах турнира «Эстудиантес» выиграл трижды. Причем в четырех из них команда оставляла свои ворота сухими.

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    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 5 мячей. Причем в свои ворота «Эстудиантес» пропустил 1 раз.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Эстудиантес» наверняка постарается запрыгнуть в лидеры. Да и фактор своего поля явно поможет.

    Вот только проблемы с реализацией никуда не делись. «Эстудиантес» силен, прежде всего, надежными тылами.

    Стоит отметить, что «Эстудиантес» традиционно неудачно противостоит «Ньюэллс Олд Бойз». Из 5 последних очных поединков команда проиграла 3 раза при двух победах над соперником.

    «Ньюэллс Олд Бойз»

    Турнирное положение: «Ньюэллс Олд Бойз» в нынешнем сезоне демонстрирует весьма достойные результаты. Сейчас команда находится на 2 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Ньюэллс Олд Бойза» 4 победы при одной коллизии.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: на текущий момент «Ньюэллс Олд Бойз» не показывает всего своего потенциала. Команда явно способна побороться за лидерство в своей группе.

    Вот только забивает команда с некоторой натугой. В текущем турнире игроки клуба отличились лишь 7 раз в 5 матчах.

    Оборона команды действует не так уверенно. В среднем она дает результативный сбой один раз за матч.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Плюс ко всему, «Ньюэллс Олд Бойз» проиграл в двух последних очных поединках «Эстудиантесу».

    Статистика для ставок

    • «Эстудиантес» в 5 матчах турнира пропустил всего 1 мяч

    • «Эстудиантес» в 5 матчах турнира не потерпел ни одного поражения

    • «Ньюэллс Олд Бойз» до последней неудачи имел серию из 4 побед подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эстудиантес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.15, а победа соперника — в скромные 3.82.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.42 и 1.47.

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    Прогноз: Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение, и явно сыграют на своих козырях.

    «Ньюэллс Олд Бойз» в двух последних очных поединках уступил «Эстудиантесу».

    Ставка: Победа «Эстудиантеса» за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обеим командам удастся хотя бы по разу огорчить друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.14

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    «Эстудиантес» — «Ньюэллс Олд Бойз»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на футбол. «Ньюэллс Олд Бойз» ждет разочарование
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