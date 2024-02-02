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    Самарцы обеспечат голевое изобилие

    «Крылья Советов» — «Алания». Ставка (к. 2.72) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 2 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Алания»
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    Фернандо Костанца
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Алания»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Крылья Советов»

    Самарцы постепенно только входят в игровой ритм. «Крылышки» даже на фоне нагрузок неплохо выглядят в плане реализации.

    В двух первых матчах «Крылья Советов» по разу выиграли и сыграли ничью. Обыграть им удалось македонский «Гостивар» (3:1).

    Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Крылья Советов» не сумели одолеть «Раднички 1923» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Алании» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков добыто четыре виктории.

    Наверняка в этой встрече «Крылья Советов» снова будет активно атаковать. Команда Игоря Осинькина на ходу, и не должна иметь проблем с полпредом первой лиги.

    «Алания»

    Владикавказцы в нынешнем сезоне снова сражаются за выход в РПЛ. Зимовать команда ушла на 6 строчке турнирной таблицы первой лиги.

    Причем «Алания» на сборах пока выглядит не столь монолитно. В двух первых матчах «барсы» минимально уступили.

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    • Последний контрольный матч принес разочарование. Владикавказцы с минимальным счетом уступили «Тоболу».

    Плюс ко всему, команда крайне слабо выглядит в плане реализации. Даже в первом дивизионе традиционная агрессия в атаке куда-то ушла…

    Номинальные гости явно будут действовать вторым номером. Впрочем, вылазки к воротам самарцев команда точно будет проводить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крылья Советов» предлагают — 1.51.

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    На викторию «Алании» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.40.

    Обе команды явно постараются прибавить в плане результативности, так что ждем взаимных атакующих выпадов.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.72. Еще вариант для ставки — Фора «Крыльев Советов» -1.5 за 2.40.

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    «Крылья Советов» — «Алания»: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. Самарцы обеспечат голевое изобилие
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