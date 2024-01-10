«Аккрингтон» и «Болтон» встретятся в матче 1/8 финала Трофея футбольной лиги Англии, который состоится 10 января в 22:30 мск. «Аккрингтон» — «Болтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аккрингтон»

К матчу «Аккрингтон» подходит после разгромной победы над «Солфордом» со счетом 3:0. Она стала для команды 11-й за 26 прошедших матчей Второй лиги Англии.

В турнире хозяева занимают 10-е место. Кроме 11 побед клуб потерпел 10 поражений и 5 раз сыграл вничью.

Дома «Аккрингтон» выиграл 3 поединка подряд и в целом не уступает на своем поле 4 игры во всех турнирах. Ранее коллектив пробился в этот раунд турнира благодаря домашней победе над «Линкольном» со счетом 1:0.

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В матче с «Солфордом» «Аккрингтону» удалось не пропустить впервые за 5 последних игр. При этом дома команда пропустила только в одном из 4 матчей.

«Болтон»

«Странники» проводят хороший сезон в Первой лиге. Там один идут вторыми в таблице. У них отличные шансы на выход в Чемпионшип, но, конечно, впереди еще целый сезон.

Тем не менее текущая форма команды позволяет ей регулярно набирать очки. В чемпионате «Болтон» выиграл 4 игры подряд. После этого он сыграл по нулям с «Лутон Таун» в Кубке Англии.

Если говорить о победах, то три последние он одержал всухую. Лондонцы обыграли «Линкольн» 1:0, выиграли 2:0 у «Флитвуда» и минимально дома обыграли «Бертон».

Таким образом, клуб не пропускает уже 4 игры подряд. На выезде «Болтон» не пропустил в 4 из 5 поединков.

Прогноз и ставка

«Болтон» сильнее «Аккрингтона», но котировки не сильно разнятся — 3.10 и 2.05 соответственно.

«Аккрингтон» хорошо играет дома, но речь идет о Второй лиге. «Болтон» проводит сильный отрезок сезона, хорошо наладил свою оборону и вполне может прервать хозяевам серию.

Так как гости редко пропускают, ставка на «обе забьют (нет)» за 2.13.

Более интересный вариант ставки — победа «Болтона» + обе забьют (нет) за 3.60.