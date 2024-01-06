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    «Сандерленд» — «Ньюкасл». Ставка (к. 1,78) и прогноз на Кубок Англии 6 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Ньюкасл»
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    Александер Исак
    «Сандерленд» — «Ньюкасл». Матч пройдет в рамках третьего круга Кубка Англии 6 января, начало — 15:45 (мск). «Сандерленд» — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 06 Января 2024 года
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    «Сандерленд»

    «Черные коты» сейчас идут на шестом месте в Чемпионшипе и нацелены на возвращение в АПЛ после отсутствия там из-за безденежья и длительного спада, когда команда опускалась даже до Лиги 1.

    В последнем туре «Сандерленд» уверенно победил на своем поле «Престон» со счетом 2:0. Голы забивали крайний полузащитник Алекс Притчард и украинский нападающий Назарий Русин, для них это первые мячи в чемпионате.

    Коэффициенты матча Сандерленд — Ньюкасл

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    Команда сейчас находится в довольно неплохой форме и не проигрывает в Чемпионшипе три матча, победив дважды и один раз сыграв вничью. Тренирует «черных котов» уже около года молодой и не самый известный английский специалист Майкл Бил.

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    • В Кубке Англии «Сандерленд» только начинает свой путь. В Кубке английской лиги вылетел уже в первом же матче, уступив по пенальти «Крю». Состав у команды очень молодой, много талантов, главными из которых являются 18-летний Джоб Беллингем (младший брат) и 23-летний Джек Кларк, который когда-то не потянул в АПЛ за «Тоттенхэм», но сейчас перезапускает свою карьеру.

    «Ньюкасл»

    Сейчас команда Эдди Хау явно находится не в лучших кондициях. Она проиграла три последних матча в АПЛ, а вообще у нее пять поражений в шести играх и всего одна победа над «Фулхэмом» (3:0).

    В 20-м туре «Ньюкасл» потерпел поражение от лидера «Ливерпуля» со счетом 2:4. Первый тайм закончился 0:0, но после перерыва команды выдали голевую феерию, но сейчас мерсисайдцы явно сильнее «сорок».

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    • Голы за «Ньюкасл» в этой встрече забивали Александр Исак и Свен Ботман. Сейчас команда идет только на девятом месте в АПЛ. Игра на несколько фронтов сильно подкосила «сорок», лазарет команды продолжает быть переполнен, а на лавке часто можно увидеть необстрелянных дублеров.

    В Кубке английской лиге тоже дела у «Ньюкасла» закончились не лучшим образом. Он смог пройти два круга, победив «Манчестер Сити» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0), но затем споткнулся на «Челси», уступив в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры дают на победу «Сандерленда» 4,40, на «Ньюкасл» — 1,78, а на ничью — 4,20.

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    Несмотря на все проблемы дружины Эдди Хау в этой встрече она все равно будет фаворитом, так как класс соперников несоизмерим.

    Мы считаем, что хорошим вариантом прогноза и ставки будет победа «Ньюкасла» за 1,78.

    Любители более рисковых вариантов могут попробовать ставку на победу «Ньюкасла» с форой минус 1,5 за 2,90. «Сороки» могут поймать кураж и назабивать голов, тем более линия нападения предстанет почти в оптимальном составе.

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    «Сандерленд» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на футбол. «Сорокам» пора уже выиграть
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