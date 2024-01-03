3 января в Риме на стадионе «Олимпико» в рамках 1/8 финала Кубка Италии «Рома» сыграет против «Кремонезе». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Рома» — «Кремонезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рома»

«Рома» только начинает свои выступления в Кубке Италии. Любопытно, что «Волки» из прошлого розыгрыша турнира вылетели в четвертьфинале как раз в дуэли с нынешним соперником.

По итогам 18-ти матчей итальянской Серии А «нерадзурри» находятся на 7-й позиции, уступая зоне еврокубков на один балл.

Коэффициенты матча Рома — Кремонезе 1X2Новым игрокам 1.385.009.00Бонус$9500

При этом клуб успешно выступает в Лиге Европы, где в одной группе со «Славией» Прагой, «Серветтом» и «Шерифом» занял второе место, поэтому теперь сыграет в плей-офф с «Фейеноордом».

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В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при четырех победах и трех победах, так что у хозяев несколько противоречивая форма.

«Кремонезе»

«Кремонезе» уже прошла два раунда Кубка Италии. В первых двух раундах турнира ему в дополнительное время удалось обыграть «Кротоне» (3:1) и «Читтаделлу» (2:1).

После 18-ти туров итальянской Серии B команда находится в зоне плей-офф за выход в элиту на пятой позиции, отставая на три очка от проходного второго места.

В своем предыдущем матче клуб в рамках итальянского второго дивизиона потерпел поражение. На выезде он в результативном матче проиграл «Палермо» (2:3).

В 10 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при семи победах и двух поражениях и одной ничьей, так что гости — явно не самый легкий соперник.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 1,35. Успех «Кремонезе» оценивается в 9,00, ничья — в 4,90.

В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

Еще один вариант ставки — «Рома» выиграет при тотал меньше 2,5 голов за 3,50, ведь хозяева, в четырех из пяти последних матчей которых было забито меньше 2,5 голов, превосходят классом соперника.