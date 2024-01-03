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    Совершит ли «Рома» реванш в Кубке Италии?

    «Рома» — «Кремонезе». Ставка (к. 2.05) и прогноз на Кубок Италии 3 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Кремонезе»
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    «Рома» — фаворит матча
    3 января в Риме на стадионе «Олимпико» в рамках 1/8 финала Кубка Италии «Рома» сыграет против «Кремонезе». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Рома» — «Кремонезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Кубок 03 Января 2024 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 23:00 Кремонезе Кремонезе
  • Кремона
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    «Рома»

    «Рома» только начинает свои выступления в Кубке Италии. Любопытно, что «Волки» из прошлого розыгрыша турнира вылетели в четвертьфинале как раз в дуэли с нынешним соперником.

    По итогам 18-ти матчей итальянской Серии А «нерадзурри» находятся на 7-й позиции, уступая зоне еврокубков на один балл.

    Коэффициенты матча Рома — Кремонезе

    1X2Новым игрокам
  • 1.385.009.00Бонус$9500
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    При этом клуб успешно выступает в Лиге Европы, где в одной группе со «Славией» Прагой, «Серветтом» и «Шерифом» занял второе место, поэтому теперь сыграет в плей-офф с «Фейеноордом».

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    В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при четырех победах и трех победах, так что у хозяев несколько противоречивая форма.

    «Кремонезе»

    «Кремонезе» уже прошла два раунда Кубка Италии. В первых двух раундах турнира ему в дополнительное время удалось обыграть «Кротоне» (3:1) и «Читтаделлу» (2:1).

    После 18-ти туров итальянской Серии B команда находится в зоне плей-офф за выход в элиту на пятой позиции, отставая на три очка от проходного второго места.

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    • В своем предыдущем матче клуб в рамках итальянского второго дивизиона потерпел поражение. На выезде он в результативном матче проиграл «Палермо» (2:3).

    В 10 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при семи победах и двух поражениях и одной ничьей, так что гости — явно не самый легкий соперник.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 1,35. Успех «Кремонезе» оценивается в 9,00, ничья — в 4,90.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

    Еще один вариант ставки — «Рома» выиграет при тотал меньше 2,5 голов за 3,50, ведь хозяева, в четырех из пяти последних матчей которых было забито меньше 2,5 голов, превосходят классом соперника.

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    «Рома» — «Кремонезе»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на футбол. Совершит ли «Рома» реванш в Кубке Италии?
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