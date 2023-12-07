7 декабря в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграют «Эвертон» и «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Эвертон» — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает третье с конца место в турнирной таблице АПЛ после 14 туров. Мерсисайдцы не в лучшем моральном состоянии после недавнего решения независимой комиссии лиги о снятии с клуба семи очков.

Один из старейших клубов Англии был наказан за нарушение правил финансового фейр-плей. После этого «Эвертон» рухнул на дно таблицы.

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Тем не менее, уже после прошлого тура «Ириски» поднялись на 18-е место, которое, правда, также в зоне вылета. Этому способствовала победа над «Ноттингем Форест» (1:0) на выезде.

Все прогнозы на АПЛ

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при четырех победах и одной ничьей, так что у хозяев есть шанс остановить фаворита.

«Ньюкасл»

Команда из Ньюкасла в этом сезоне продолжает бороться за высокие места. В настоящий момент коллектив из одноименного города занимает 6-е место в турнирной таблице.

После 14-ти матчей он имеет в своем активе 26 очков и на семь баллов отстает от лидирующего «Арсенала». До четвертой «Астон Виллы», а значит и до зоны Лиги чемпионов, всего три пункта.

«Сороки» смогли 32 раза поразить ворота соперников и 14 раз пропустили в свои. Также «Ньюкасл» уже смог пробиться в четвертьфинал Кубка английской лиги, где сыграет с «Челси».

Также подопечные Эдди Хау выступают в Лиге чемпионов. По итогам пяти туров они имеют в своем активе пять очков, занимают третье место в турнирной таблице своей группы и сохраняют шансы на выход в плей-офф. Соперниками команды являются дортмундская «Боруссия», «ПСЖ» и «Милан».

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух победах, так что у гостей хорошие шансы на успех и в грядущем туре.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио» коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Дженоа» оценивается в 4,32, ничья — в 3,53.

В двух из трех последних матчей гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ньюкасл» выиграет за 2,30.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,87, ведь в пяти из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.