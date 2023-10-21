21 октября в матче 8-го тура чемпионата Германии сыграют «Вольфсбург» и «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Вольфсбург» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» неплохо начал новый сезон. На данный момент в Бундеслиге «волки» находятся на 7-м месте, набрав 12 очков. В активе клуба 4 победы.

«Вольфсбург» — одна из самых бескомпромиссных команд на старте сезона в Бундеслиге. В чемпионате Германии-2023/24 «волки» еще не ни разу не играли вничью.

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«Вольфсбург» ушел на зимнюю паузу не в лучшем настроении. Последний матч в Бундеслиге клуб провел 7 октября. В гостях «волки» проиграли «Штутгарту» со счетом 1:3.

Все прогнозы на Бундеслигу

Команда в нынешнем сезоне великолепно выступает в родных стенах. В Бундеслиге в трех домашних матчах одержаны три победы. «Волки» обыграли «Хайденхайм» (2:0), «Унион» (2:1) и «Айнтрахт» (2:0).

«Байер»

Кто бы мог подумать, что после семи туров таблицу Бундеслиги будет возглавлять «Байер»? Леверкузенцы отлично стартовали. Команда поймала кураж и не собирается сбавлять обороты.

Текущая выигрышная серия «Байера» с учетом всех турниров составляет 5 матчей. Она тянется с 21 сентября.

Стоит отметить атаку «фармацевтов». Форварды блестяще реализовывают моменты. В последних шести играх во всех турнирах забито 18 голов.

«Байер» в семи турах добился шести побед. Была зафиксирована одна ничья — с «Баварией» (0:0). В чемпионате Германии-2023/24 леверкузенцев еще никто не обыгрывал.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» можно поставить за 1.81. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.40. Ничья оценена — в 4.10.

Леверкузенский клуб набрал прекрасную форму. Гости нацелены продлить свою выигрышную серию.

Можно сделать ставку на победу «Байера» с коэффициентом 1.81.

Еще один наш прогноз — команды забьют минимум четыре гола за 2.40.