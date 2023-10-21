ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел? Лерой Зане Зане — идеальная замена Салаху? Вингер «Баварии» может вернуться в АПЛ Сборная Бельгии три года возглавляла рейтинг ФИФАИллюзия успеха. Мировой рейтинг ФИФА никого не волнует — и это хорошо
  • 10:10
    • Мбаппе склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с «ПСЖ»
  • 10:04
    • В РФС высказались о возможном продлении контракта с Карпиным
  • 07:12
    • Стала известна зарплата Месси в «Интер Майами»
    Все новости спорта

    Леверкузенский клуб в результативном матче завоюет три очка

    «Вольфсбург» — «Байер». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 21 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Вольфсбург Прогнозы на Байер Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Байер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Байер»
    21 октября в матче 8-го тура чемпионата Германии сыграют «Вольфсбург» и «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Вольфсбург» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Октября 2023 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 16:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» неплохо начал новый сезон. На данный момент в Бундеслиге «волки» находятся на 7-м месте, набрав 12 очков. В активе клуба 4 победы.

    «Вольфсбург» — одна из самых бескомпромиссных команд на старте сезона в Бундеслиге. В чемпионате Германии-2023/24 «волки» еще не ни разу не играли вничью.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Байер

    1X2Новым игрокам
  • 4.404.101.77Бонус$9500
    •

    «Вольфсбург» ушел на зимнюю паузу не в лучшем настроении. Последний матч в Бундеслиге клуб провел 7 октября. В гостях «волки» проиграли «Штутгарту» со счетом 1:3.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Команда в нынешнем сезоне великолепно выступает в родных стенах. В Бундеслиге в трех домашних матчах одержаны три победы. «Волки» обыграли «Хайденхайм» (2:0), «Унион» (2:1) и «Айнтрахт» (2:0).

    «Байер»

    Кто бы мог подумать, что после семи туров таблицу Бундеслиги будет возглавлять «Байер»? Леверкузенцы отлично стартовали. Команда поймала кураж и не собирается сбавлять обороты.

    Текущая выигрышная серия «Байера» с учетом всех турниров составляет 5 матчей. Она тянется с 21 сентября.

  • Иллюзия успеха. Мировой рейтинг ФИФА никого не волнует — и это хорошо
  • В отличие от тенниса, никого в футболе не волнуют рейтинги — и это достойно похвалы
  • 18/10/2023

    • Стоит отметить атаку «фармацевтов». Форварды блестяще реализовывают моменты. В последних шести играх во всех турнирах забито 18 голов.

    «Байер» в семи турах добился шести побед. Была зафиксирована одна ничья — с «Баварией» (0:0). В чемпионате Германии-2023/24 леверкузенцев еще никто не обыгрывал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» можно поставить за 1.81. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.40. Ничья оценена — в 4.10.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Леверкузенский клуб набрал прекрасную форму. Гости нацелены продлить свою выигрышную серию.

    Можно сделать ставку на победу «Байера» с коэффициентом 1.81.

    Еще один наш прогноз — команды забьют минимум четыре гола за 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.83
  • Прогноз на матч Де Минор — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.10
  • Прогноз на матч Оболонь — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Лада — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Северсталь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд — Аль-Халидж
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Парма — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вольфсбург» — «Байер»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. Леверкузенский клуб в результативном матче завоюет три очка
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры