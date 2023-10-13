В матче 7-го тура отборочного цикла Евро-2024 группы F сборная Эстонии примет Азербайджан. Игра состоится 13 октября. Начало в 19:00 мск. Эстония — Азербайджан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эстония

Для эстонцев все решено. Даже в случае последующих побед, что кажется невероятным, команда все равно не выйдет из группы. Сейчас она занимает последнее место с одним пунктом на счету.

Одно очко Эстония набрала во втором туре, в игре с Азербайджаном, которая завершилась вничью 1:1.

Коэффициенты матча Эстония — Азербайджан 1X2Новым игрокам 2.353.103.40Бонус$9500

В последних трех играх хозяева терпели поражения, причем крупные. По календарю команде не повезло — две игры с Бельгией (0:5 и 0:3), а также встреча со Швецией (0:5).

Календарь и таблица Евро-2024

Таким образом, сейчас Эстония является одной из самых пропускающих команд на этом турнире.

Азербайджан

Гости проведут пятый для себя матч в группе. В случае победы они могут сократить разрыв со Швецией до двух пунктов, но все равно это не позволит им поняться выше по таблице.

Азербайджан неплохо продержался в матче с Бельгией, пропустив всего один мяч (0:1). До этого команда крупно проиграла Австрии (1:4) и Швеции (0:5).

В целом Азербайджан немного прибавил и стал надежнее играть в обороне. Команда была в шаге от выхода в Лигу В Лиги наций, но ей не хватило трех очков.

Последний матч азербайджанцы провели 12 сентября. У них был спарринг с Иорданией, которые они выиграли со счетом 2:1.

Прогноз и ставки

2.35 и 3.45 — котировки букмекеров на победу одной и другой команды соответственно. За 3.10 можно взять ставку на ничью.

Азербайджан достойно выступил в матче с Бельгией, поэтому можно ожидать, что он будет ближе к победе в предстоящей игре. Да, гостям пришлось отыгрываться в домашнем матче с Эстонией. В любом случае их оборона выглядела куда надежнее в последних поединках.

Гости много не пропустят, игра решится одним — двумя голами. Рекомендуется взять ставку на двойной исход — Азербайджан не проиграет и тотал матча меньше 2.5 за 2.05. Гости много не пропустят, игра решится одним — двумя голами.