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    Азербайджан одержит первую победу в квалификации?

    Эстония — Азербайджан. Ставка (к. 2.05) и прогноз на квалификацию Евро-2024 13 октября 2023 года

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    В матче 7-го тура отборочного цикла Евро-2024 группы F сборная Эстонии примет Азербайджан. Игра состоится 13 октября. Начало в 19:00 мск. Эстония — Азербайджан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F 13 Октября 2023 года

    Эстония

    Для эстонцев все решено. Даже в случае последующих побед, что кажется невероятным, команда все равно не выйдет из группы. Сейчас она занимает последнее место с одним пунктом на счету.

    Одно очко Эстония набрала во втором туре, в игре с Азербайджаном, которая завершилась вничью 1:1.

    Коэффициенты матча Эстония — Азербайджан

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    В последних трех играх хозяева терпели поражения, причем крупные. По календарю команде не повезло — две игры с Бельгией (0:5 и 0:3), а также встреча со Швецией (0:5).

    Календарь и таблица Евро-2024

    Таким образом, сейчас Эстония является одной из самых пропускающих команд на этом турнире.

    Азербайджан

    Гости проведут пятый для себя матч в группе. В случае победы они могут сократить разрыв со Швецией до двух пунктов, но все равно это не позволит им поняться выше по таблице.

    Азербайджан неплохо продержался в матче с Бельгией, пропустив всего один мяч (0:1). До этого команда крупно проиграла Австрии (1:4) и Швеции (0:5).

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    • В целом Азербайджан немного прибавил и стал надежнее играть в обороне. Команда была в шаге от выхода в Лигу В Лиги наций, но ей не хватило трех очков.

    Последний матч азербайджанцы провели 12 сентября. У них был спарринг с Иорданией, которые они выиграли со счетом 2:1.

    Прогноз и ставки

    2.35 и 3.45 — котировки букмекеров на победу одной и другой команды соответственно. За 3.10 можно взять ставку на ничью.

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    Азербайджан достойно выступил в матче с Бельгией, поэтому можно ожидать, что он будет ближе к победе в предстоящей игре. Да, гостям пришлось отыгрываться в домашнем матче с Эстонией. В любом случае их оборона выглядела куда надежнее в последних поединках.

    Гости много не пропустят, игра решится одним — двумя голами. Рекомендуется взять ставку на двойной исход — Азербайджан не проиграет и тотал матча меньше 2.5 за 2.05. Гости много не пропустят, игра решится одним — двумя голами.

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    Эстония — Азербайджан: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Азербайджан одержит первую победу в квалификации?
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