«Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Соколом» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» Тула — «Сокол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

Туляки считались кандидатами на возвращение в РПЛ. Между тем, «пушкарям» вряд ли светит даже борьба за зону плей-офф.

Оборону «канониров» вряд ли можно назвать монолитной. В среднем тульская команда пропускает гол за матч.

В предыдущем туре первенства «Арсенал» Тула снова остался без победы. Команда расписала сухую мировую с «Нефтехимиком» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

А вот с атакой у команды не все так ярко. В 12 поединках первенства туляки смогли наколотить всего 10 мячей.

«Арсенал» Тула наверняка будет активно атаковать. По составу команда выглядит симпатично, вот только проблем в организации игры громадье.

«Сокол»

Эта команда стала одним из открытий старта первенства. «Сокол» на данный момент пребывает на 6 месте таблицы.

Причем отставание от зоны стыков минимальное. Вот только оборона саратовцев частенько дает сбои: 16 пропущенных мячей.

Минувший тур стал для команды достаточно успешным. Дома команда Дениса Бояринцева дала бой одному из лидеров «Алании» (0:0).

Саратовцы еще ни разу не обыгрывали «пушкарей». Да и вообще, чаще всего поединки между командами завершались вничью.

И уж точно «Сокол» будет стремиться разжиться очками. Тем паче, соперник пока находится в поиске своей лучшей игры.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.16.

На викторию «Сокола» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.25.

«Канониры» имеют весьма квалифицированный подбор атакующих исполнителей , тогда как гости ужасно обороняются.

Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.