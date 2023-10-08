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    Сумеют ли туляки одолеть «Сокол»?

    «Арсенал» Тула — «Сокол». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Первая лига, 8 октября 2023 года

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    «Арсенал» Тула
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Соколом» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» Тула — «Сокол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Октября 2023 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 17:00 Сокол Сокол
  • Саратов
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    «Арсенал» Тула

    Туляки считались кандидатами на возвращение в РПЛ. Между тем, «пушкарям» вряд ли светит даже борьба за зону плей-офф.

    Оборону «канониров» вряд ли можно назвать монолитной. В среднем тульская команда пропускает гол за матч.

    В предыдущем туре первенства «Арсенал» Тула снова остался без победы. Команда расписала сухую мировую с «Нефтехимиком» (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    А вот с атакой у команды не все так ярко. В 12 поединках первенства туляки смогли наколотить всего 10 мячей.

    «Арсенал» Тула наверняка будет активно атаковать. По составу команда выглядит симпатично, вот только проблем в организации игры громадье.

    «Сокол»

    Эта команда стала одним из открытий старта первенства. «Сокол» на данный момент пребывает на 6 месте таблицы.

    Причем отставание от зоны стыков минимальное. Вот только оборона саратовцев частенько дает сбои: 16 пропущенных мячей.

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  • Вчера

    • Минувший тур стал для команды достаточно успешным. Дома команда Дениса Бояринцева дала бой одному из лидеров «Алании» (0:0).

    Саратовцы еще ни разу не обыгрывали «пушкарей». Да и вообще, чаще всего поединки между командами завершались вничью.

    И уж точно «Сокол» будет стремиться разжиться очками. Тем паче, соперник пока находится в поиске своей лучшей игры.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.16.

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    На викторию «Сокола» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.25.

    «Канониры» имеют весьма квалифицированный подбор атакующих исполнителей, тогда как гости ужасно обороняются.

    Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.

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    «Арсенал» Тула — «Сокол»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. Сумеют ли туляки одолеть «Сокол»?
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