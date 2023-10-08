«Арсенал» Тула
Туляки считались кандидатами на возвращение в РПЛ. Между тем, «пушкарям» вряд ли светит даже борьба за зону плей-офф.
Оборону «канониров» вряд ли можно назвать монолитной. В среднем тульская команда пропускает гол за матч.
В предыдущем туре первенства «Арсенал» Тула снова остался без победы. Команда расписала сухую мировую с «Нефтехимиком» (0:0).
А вот с атакой у команды не все так ярко. В 12 поединках первенства туляки смогли наколотить всего 10 мячей.
«Арсенал» Тула наверняка будет активно атаковать. По составу команда выглядит симпатично, вот только проблем в организации игры громадье.
«Сокол»
Эта команда стала одним из открытий старта первенства. «Сокол» на данный момент пребывает на 6 месте таблицы.
Причем отставание от зоны стыков минимальное. Вот только оборона саратовцев частенько дает сбои: 16 пропущенных мячей.
Минувший тур стал для команды достаточно успешным. Дома команда Дениса Бояринцева дала бой одному из лидеров «Алании» (0:0).
Саратовцы еще ни разу не обыгрывали «пушкарей». Да и вообще, чаще всего поединки между командами завершались вничью.
И уж точно «Сокол» будет стремиться разжиться очками. Тем паче, соперник пока находится в поиске своей лучшей игры.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.16.
На викторию «Сокола» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.25.
«Канониры»
Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.