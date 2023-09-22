«Монако»
«Монако» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 посое пяти сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.
Отрыв от «Пари Сен-Жермен» составляет три очка. Не так уж и плохо для стартового отрезка, но могло быть еще лучше, если бы «монегаски» не упустили победу в игре с «Лорьяном».
Коэффициенты матча Монако — Ницца
Гостевая встреча с середняком завершилась вничью — 2:2. Соперник забил второй мяч за несколько минут до финального свистка.
Примечательно, что в составе «Монако» лучшим был Александр Головин, завершавший матч с капитанской повязкой. Россиянин отметился голом и результативной передачей.
«Монако» забил 15 мячей в пяти предыдущих матчах.
«Ницца»
«Ницца» тем временем находится на третьей строчке, набрав в пяти турах девять очков.
На прошлой неделе клуб с Лазурного берега одержал сенсационную гостевую победу над «Пари Сен-Жермен» (3:2).
Оборона чемпиона Франции дважды не уследила за нигерийским нападающим Теремом Моффи, который смог выбесить даже Килиана Мбаппе.
Как и «Монако», команда Франческо Фарьоли еще ни разу не проигрывала в новой кампании.
Перед невероятно удачным выездом в Париж «Ницца» трижды сыграла вничью и одержала победу над «Страсбургом».
Прогноз и ставка
На «Монако» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Ниццы» — за 3.40.
«Монегаски» еще ни разу не теряли очки на своем поле. Команда Головина ранее одержала две разгромные домашние победы — над «Страсбургом» и «Лансом». В обоих случаях со счетом 3:0.
Но в предстоящей игре «Монако» вряд ли устроит еще один погром. «Ницца» под руководством молодого итальянца показывает очень сбалансированный футбол.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.92.