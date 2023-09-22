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    «Монако» тоже проиграет бодрой «Ницце»?

    «Монако»— «Ницца». Ставка (к. 1.92) и прогноз на чемпионат Франции 22 сентября 2023 года

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    «Монако» забил 15 мячей в пяти предыдущих матчах
    «Монако» сыграет на своем поле против «Ниццы» в рамках шестого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 22:00 мск. «Монако»— «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Сентября 2023 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 22:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    «Монако» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 посое пяти сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

    Отрыв от «Пари Сен-Жермен» составляет три очка. Не так уж и плохо для стартового отрезка, но могло быть еще лучше, если бы «монегаски» не упустили победу в игре с «Лорьяном».

    Коэффициенты матча Монако — Ницца

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    Гостевая встреча с середняком завершилась вничью — 2:2. Соперник забил второй мяч за несколько минут до финального свистка.

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    • Примечательно, что в составе «Монако» лучшим был Александр Головин, завершавший матч с капитанской повязкой. Россиянин отметился голом и результативной передачей.

    «Монако» забил 15 мячей в пяти предыдущих матчах.

    «Ницца»

    «Ницца» тем временем находится на третьей строчке, набрав в пяти турах девять очков.

    На прошлой неделе клуб с Лазурного берега одержал сенсационную гостевую победу над «Пари Сен-Жермен» (3:2).

    Оборона чемпиона Франции дважды не уследила за нигерийским нападающим Теремом Моффи, который смог выбесить даже Килиана Мбаппе.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Как и «Монако», команда Франческо Фарьоли еще ни разу не проигрывала в новой кампании.

    Перед невероятно удачным выездом в Париж «Ницца» трижды сыграла вничью и одержала победу над «Страсбургом».

    Прогноз и ставка

    На «Монако» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Ниццы» — за 3.40.

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    «Монегаски» еще ни разу не теряли очки на своем поле. Команда Головина ранее одержала две разгромные домашние победы — над «Страсбургом» и «Лансом». В обоих случаях со счетом 3:0.

    Но в предстоящей игре «Монако» вряд ли устроит еще один погром. «Ницца» под руководством молодого итальянца показывает очень сбалансированный футбол.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.92.

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    «Монако»— «Ницца»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 22.09.2023. Прогнозы на футбол. «Монако» тоже проиграет бодрой «Ницце»?
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