«Монако» сыграет на своем поле против «Ниццы» в рамках шестого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 22:00 мск. «Монако»— «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 посое пяти сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

Отрыв от «Пари Сен-Жермен» составляет три очка. Не так уж и плохо для стартового отрезка, но могло быть еще лучше, если бы «монегаски» не упустили победу в игре с «Лорьяном».

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Гостевая встреча с середняком завершилась вничью — 2:2. Соперник забил второй мяч за несколько минут до финального свистка.

Примечательно, что в составе «Монако» лучшим был Александр Головин, завершавший матч с капитанской повязкой. Россиянин отметился голом и результативной передачей.

«Монако» забил 15 мячей в пяти предыдущих матчах.

«Ницца»

«Ницца» тем временем находится на третьей строчке, набрав в пяти турах девять очков.

На прошлой неделе клуб с Лазурного берега одержал сенсационную гостевую победу над «Пари Сен-Жермен» (3:2).

Оборона чемпиона Франции дважды не уследила за нигерийским нападающим Теремом Моффи, который смог выбесить даже Килиана Мбаппе.

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Как и «Монако», команда Франческо Фарьоли еще ни разу не проигрывала в новой кампании.

Перед невероятно удачным выездом в Париж «Ницца» трижды сыграла вничью и одержала победу над «Страсбургом».

Прогноз и ставка

На «Монако» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Ниццы» — за 3.40.

«Монегаски» еще ни разу не теряли очки на своем поле. Команда Головина ранее одержала две разгромные домашние победы — над «Страсбургом» и «Лансом». В обоих случаях со счетом 3:0.

Но в предстоящей игре «Монако» вряд ли устроит еще один погром. «Ницца» под руководством молодого итальянца показывает очень сбалансированный футбол.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.92.