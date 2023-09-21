«Олимпиакос» сыграет на своем поле «Фрайбургом» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 22:00 мск. «Олимпиакос» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

Команда мощно начала сезон, после 4-х туров занимая 1-е место в чемпионате Греции с 10 очками в активе. «Олимпиакос» прекрасен практически во всех линиях — что в защите, что в нападении.

Клубу осталось вышел в групповой раунд Лиги Европы через квалификацию, в которой прошел бельгийский «Генк» и сербские «Чукарички».

Коэффициенты матча Олимпиакос — Фрайбург 1X2Новым игрокам 2.803.502.55Бонус$9500

В своем последнем матче пирейцы не выиграли. В принципиальном противостоянии с афинским АЕКом они сыграли вничью 1:1, но остались лидером.

Все прогнозы на Лигу Европы

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в восемь поединков при шести победах и двух ничьих, так что форма хозяев позволяет им рассчитывать на успех.

«Фрайбург»

«Фрайбург» в прошлом сезоне был очень близок к завоеванию путевки в Лигу чемпионов. Команда до последнего боролась за попадание в самый престижный евротурнир, но в итоге финишировала пятой, проиграв три очка заветной четвертой строке.

В межсезонье «бразильцы» отыграли пять спарринг-встреч и победили только в двух из них. Еще две игры они завершили мировыми исходами и одну встречу проиграли.

Новый сезон клуб начал с виктории в Кубке страны. Затем он одолел «Хоффенхайм» (2:1), «Вердер» (1:0), проиграл «Штутгарту» (0:5) и «Дортмунду» (2:4) в Бундеслиге, где идет на 10-м месте.

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при одной победе, так что у гостей, возможно, некоторый спад.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Фрайбург», коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех «Фрайбурга» оценивается в 2,78, ничья — в 3,44.

В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,93.

Еще один вариант ставки — «Олимпиакос» выиграет за 2,78, ведь хозяева победили в пяти из шести последних матчах, а гости проиграли в двух из трех последних поединков.