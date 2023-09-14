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    Поднимется ли «Фламенго» на третье место?

    «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе»
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    «Фламенго» — фаворит матча
    «Фламенго» сыграет на своем поле с «Атлетико Паранаэнсе» в рамках 23-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 03:30 мск. «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 14 Сентября 2023 года
    Фламенго
  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 03:30 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
  • Бразилия. Серия А
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    «Фламенго»

    «Фламенго» в турнирной таблице чемпионата Бразилии расположился на четвертой позиции, имея 39 очков в активе по итогам 22 туров.

    Перед этой же встречей команда одержала важную победу. На выезде клуб в дерби Рио он обыграл лидера турнирной таблицы «Ботафого» (2:1).

    «Фламенго» уже вылетел из Кубка Либертадорес. Его обидчиком стала парагвайская «Олимпия», которой после домашней победы 1:0 потерпел выездное поражение 1:3.

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    К этой игре «Фламенго» подходит с пятиматчевой серией без поражений. В этот период «красно-черные» добились трех викторий и дважды сыграли вничью, так что у него хорошая форма.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    Команда традиционно сражается за высокие места и в чемпионате страны. «Атлетико Паранаэнсе» на текущий момент находится на седьмом месте и в случае победы в следующем туре может подняться на шестую строчку.

    В предыдущем туре команда потеряла очки, и это был такой же середняк, как и она. «Атлетико Паранаэнсе» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (1:1).

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    • «Атлетико Паранаэнсе» уже вылетел из Кубка Либертадорес. Его обидчиком стал боливийский «Боливар», который выиграл в серии пенальти.

    Вот уже четыре поединка кряду во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех ничьих в последних из них, так что с такой формой у него неплохие шансы хотя бы не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Фламенго», коэффициент на победу которого равен 1,78. Успех «Атлетико Паранаэнсе» оценивается в 4,26, ничья — в 3,78.

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    В четырех последних матчах гости не проиграли при трех ничьих.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Атлетико Паранаэнсе» не проиграет за 2,02.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,94, ведь в пяти из шести последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

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