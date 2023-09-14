«Фламенго»
«Фламенго» в турнирной таблице чемпионата Бразилии расположился на четвертой позиции, имея 39 очков в активе по итогам 22 туров.
Перед этой же встречей команда одержала важную победу. На выезде клуб в дерби Рио он обыграл лидера турнирной таблицы «Ботафого» (2:1).
«Фламенго» уже вылетел из Кубка Либертадорес. Его обидчиком стала парагвайская «Олимпия», которой после домашней победы 1:0 потерпел выездное поражение 1:3.
К этой игре «Фламенго» подходит с пятиматчевой серией без поражений. В этот период «красно-черные» добились трех викторий и дважды сыграли вничью, так что у него хорошая форма.
«Атлетико Паранаэнсе»
Команда традиционно сражается за высокие места и в чемпионате страны. «Атлетико Паранаэнсе» на текущий момент находится на седьмом месте и в случае победы в следующем туре может подняться на шестую строчку.
В предыдущем туре команда потеряла очки, и это был такой же середняк, как и она. «Атлетико Паранаэнсе» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (1:1).
«Атлетико Паранаэнсе» уже вылетел из Кубка Либертадорес. Его обидчиком стал боливийский «Боливар», который выиграл в серии пенальти.
Вот уже четыре поединка кряду во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех ничьих в последних из них, так что с такой формой у него неплохие шансы хотя бы не проиграть.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Фламенго», коэффициент на победу которого равен 1,78. Успех «Атлетико Паранаэнсе» оценивается в 4,26, ничья — в 3,78.
В четырех последних матчах гости не проиграли при трех ничьих.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Атлетико Паранаэнсе» не проиграет за 2,02.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,94, ведь в пяти из шести последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.