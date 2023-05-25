«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 мая, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Имея матч в запасе, команда Эрика тен Хага занимает 4 место, но претендует на третье.

В кадровом плане у манкунианцев не все ладно. Травмированы Марсель Забитцер и Мейсон Гринвуд.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Челси 1X2Новым игрокам 1.604.305.30Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда тен Хага победила. «Манчестер Юнайтед» на выезде минимально одолел «Борнмут».

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Причем эта победа стала для манкунианцев второй кряду. Причем в этих матчах ворота «Манчестер Юнайтед» остались сухими.

«Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно атаковать. Фактор своего поля и проблемы в игре соперника могут стать решающими.

«Челси»

«Челси» проводит крайне неоднозначный сезон. В АПЛ лондонцы докатились до 12 места в турнирной таблице, проигрывая всем подряд.

Главным бичом команды в нынешнем сезоне является реализация. В 36 матчах «аристократы» сподобились забить всего 36 мячей.

Свой последний поединок команда Фрэнка Лэмпарда провела неудачно. «Челси» минимально уступил «Манчестер Сити».

В кадровом плане лондонцев скосил настоящий мор. Сразу ряд ведущих исполнителей угодили в клубный лазарет.

Гости наверняка будут стараться реабилитироваться за свои неудачи. От лондонцев вполне можно ожидать отдельного яркого поединка.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.60.

На викторию «Челси» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.33.

Лондонцы в нынешнем сезоне производят откровенно гнетущее впечатление , к тому же имеют огромные кадровые проблемы.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.50.

Для остальных — более умеренный прогноз.