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    «Манчестер Юнайтед» быстро раздавит «аристократов»

    «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Дерзкая ставка за 5.50 на матч АПЛ 25 мая 2023 года

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    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 мая, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Мая 2023 года
    Манчестер Юнайтед
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Имея матч в запасе, команда Эрика тен Хага занимает 4 место, но претендует на третье.

    В кадровом плане у манкунианцев не все ладно. Травмированы Марсель Забитцер и Мейсон Гринвуд.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Челси

    1X2Новым игрокам
  • 1.604.305.30Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда тен Хага победила. «Манчестер Юнайтед» на выезде минимально одолел «Борнмут».

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    Причем эта победа стала для манкунианцев второй кряду. Причем в этих матчах ворота «Манчестер Юнайтед» остались сухими.

    «Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно атаковать. Фактор своего поля и проблемы в игре соперника могут стать решающими.

    «Челси»

    «Челси» проводит крайне неоднозначный сезон. В АПЛ лондонцы докатились до 12 места в турнирной таблице, проигрывая всем подряд.

    Главным бичом команды в нынешнем сезоне является реализация. В 36 матчах «аристократы» сподобились забить всего 36 мячей.

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    • Свой последний поединок команда Фрэнка Лэмпарда провела неудачно. «Челси» минимально уступил «Манчестер Сити».

    В кадровом плане лондонцев скосил настоящий мор. Сразу ряд ведущих исполнителей угодили в клубный лазарет.

    Гости наверняка будут стараться реабилитироваться за свои неудачи. От лондонцев вполне можно ожидать отдельного яркого поединка.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Челси» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.33.

    Лондонцы в нынешнем сезоне производят откровенно гнетущее впечатление, к тому же имеют огромные кадровые проблемы.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.50.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» быстро раздавит «аристократов»
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