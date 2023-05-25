«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках отложенной игры 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 мая, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» находится на четвертой строчке, набрав в 36-ти матчах 69 очков. В случае победы он обойдет «Ньюкасл», который опережает конкурента на один балл, сыграв на матч больше.

В концовке текущего первенства «Красные Дьяволы» сами себе придумали проблемы, проиграв не так давно «Брайтону» и «Вест Хэму». К слову, оба поражения — гостевые.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Челси 1X2Новым игрокам 1.604.305.30Бонус$9500

В прошлую субботу команда Эрика тен Хага выиграла на выезде у «Борнмута» (1:0). В случае хотя бы ничьей «Манчестер Юнайтед» оформит себе путевку в Лигу чемпионов.

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Этот успех был вторым кряду для коллектива после еще одного «сухого» выигрыша — над «Вулверхэмптоном» (2:0), поэтому хозяева выдержали удар и вернули себе нужный настрой.

«Челси»

Команда проводит просто ужасный сезон. Несмотря на большое количество дорогостоящих трансферов, лондонцы останутся без трофеев в этом сезоне и не выступят в еврокубках в следующем.

Сейчас «Синие» занимают лишь 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и уже даже не поднимутся в верхнюю половину, ведь могут стать только 11-ми.

«Челси» уже давно вылетел из Кубка английской лиги и Кубка Англии, а также дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступили мадридскому «Реалу».

В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при восьми поражениях и трех ничьих, так что у него откровенно плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «МЮ», коэффициент на победу которого равен 1,62. Успех «Челси» оценивается в 5,08, ничья — в 4,44.

В пяти последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,21.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,37, ведь в пяти последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» за 5.50.