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    Выйдет ли в Лигу чемпионов «МЮ» в матче с «Челси»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 25 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Челси»
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    Команда тен Хага может стать третьей
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках отложенной игры 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 мая, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Мая 2023 года
    Манчестер Юнайтед
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    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Челси Челси
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» находится на четвертой строчке, набрав в 36-ти матчах 69 очков. В случае победы он обойдет «Ньюкасл», который опережает конкурента на один балл, сыграв на матч больше.

    В концовке текущего первенства «Красные Дьяволы» сами себе придумали проблемы, проиграв не так давно «Брайтону» и «Вест Хэму». К слову, оба поражения — гостевые.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Челси

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  • 1.604.305.30Бонус$9500
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    В прошлую субботу команда Эрика тен Хага выиграла на выезде у «Борнмута» (1:0). В случае хотя бы ничьей «Манчестер Юнайтед» оформит себе путевку в Лигу чемпионов.

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    Этот успех был вторым кряду для коллектива после еще одного «сухого» выигрыша — над «Вулверхэмптоном» (2:0), поэтому хозяева выдержали удар и вернули себе нужный настрой.

    «Челси»

    Команда проводит просто ужасный сезон. Несмотря на большое количество дорогостоящих трансферов, лондонцы останутся без трофеев в этом сезоне и не выступят в еврокубках в следующем.

    Сейчас «Синие» занимают лишь 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и уже даже не поднимутся в верхнюю половину, ведь могут стать только 11-ми.

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    • «Челси» уже давно вылетел из Кубка английской лиги и Кубка Англии, а также дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступили мадридскому «Реалу».

    В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при восьми поражениях и трех ничьих, так что у него откровенно плохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «МЮ», коэффициент на победу которого равен 1,62. Успех «Челси» оценивается в 5,08, ничья — в 4,44.

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    В пяти последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,21.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,37, ведь в пяти последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» за 5.50.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на футбол. Выйдет ли в Лигу чемпионов «МЮ» в матче с «Челси»?
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