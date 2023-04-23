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    И снова будет обмен забитыми мячами?

    «Урал» — «Ростов». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат России, 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Ростов»
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    Максим Осипенко
    23 апреля в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги «Урал» из Екатеринбурга на своем поле сыграет против «Ростова». Начало поединка намечено на 12:00 по Москве. «Урал» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Апреля 2023 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 12:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    «Урал»

    С 25 зачетными пунктами «Урал» разместился на 11 позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Опасную зону он опережает на шесть баллов.

    Клуб из Екатеринбурга смог выиграть в текущем первенстве семь встреч из 23 проведенных, четыре матча он еще свел вничью и потерпел 12 фиаско, разница мячей составляет — 25:37.

    Коэффициенты матча Урал — Ростов

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    В преддверии этой встречи «шмели» расписали в Москве мировую с ЦСКА в первой игре финала Кубка России и имеют хорошие шансы выйти в Суперфинал турнира. В последнем же поединке чемпионата они дома проиграли тем же «армейцам» — 1:2.

    Всего же в отрезке последних семи поединков во всех турнирах «оранжево-черные» смогли добыть только одну викторию, четыре матча они еще проиграли и расписали две мировые.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Урал» уступил в последних своих двух домашних поединках чемпионата России. Перед этим же он в родных стенах не проигрывал на протяжении четырех встреч, выиграв три из них.

    «Ростов»

    С 46 очками «Ростов» находится на второй позиции в турнирной таблице российского первенства. От лидера он отстает сильно, а вот преследователи находятся на расстоянии 1-2 баллов.

    «Комбайнеры» за всю турнирную дистанцию смогли добиться 13 выигрышей, семь матчей они еще завершили мировыми исходами и потерпели всего три фиаско, забили 40 мячей, а пропустили на десять меньше.

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    • В минувшем туре чемпионата «желто-синие» поделили очки на своем поле с лидирующим «Зенитом», сыграв 0:0, что стало для них второй ничьей подряд. Ранее они разошлись миром с «Оренбургом» в гостях 2:2.

    С учетом основного времени и во всех турнирах «южане» не уступают вот уже на протяжении семи поединков, выиграв сперва в четырех из них, а затем трижды подряд сыграв вничью.

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  • 17/04/2023

    • Вне родных стен в рамках РПЛ «Ростов» не проигрывает на протяжении последних пяти игр, победив в трех из них при двух мировых результатах.

    «Урал» не уступает «Ростову» вот уже на протяжении шести минувших игр, выиграв четырежды за это время. Причем в пяти случаях неизменно забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 2.33.

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    На викторию «Ростова» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.40.

    Прогнозируем, что и на этот раз забью обе команды, так как они в последнее время зачастую огорчают друг друга точными попаданиями.

    А что касаемо исхода, то рискнем поставить на гостей, ведь «Урал» потратил много сил в игре Кубка и вполне может не успеть восстановиться.

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    «Урал» — «Ростов»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. И снова будет обмен забитыми мячами?
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