23 апреля в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги «Урал» из Екатеринбурга на своем поле сыграет против «Ростова». Начало поединка намечено на 12:00 по Москве. «Урал» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

С 25 зачетными пунктами «Урал» разместился на 11 позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Опасную зону он опережает на шесть баллов.

Клуб из Екатеринбурга смог выиграть в текущем первенстве семь встреч из 23 проведенных, четыре матча он еще свел вничью и потерпел 12 фиаско, разница мячей составляет — 25:37.

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В преддверии этой встречи «шмели» расписали в Москве мировую с ЦСКА в первой игре финала Кубка России и имеют хорошие шансы выйти в Суперфинал турнира. В последнем же поединке чемпионата они дома проиграли тем же «армейцам» — 1:2.

Всего же в отрезке последних семи поединков во всех турнирах «оранжево-черные» смогли добыть только одну викторию, четыре матча они еще проиграли и расписали две мировые.

Календарь и таблица РПЛ

«Урал» уступил в последних своих двух домашних поединках чемпионата России. Перед этим же он в родных стенах не проигрывал на протяжении четырех встреч, выиграв три из них.

«Ростов»

С 46 очками «Ростов» находится на второй позиции в турнирной таблице российского первенства. От лидера он отстает сильно, а вот преследователи находятся на расстоянии 1-2 баллов.

«Комбайнеры» за всю турнирную дистанцию смогли добиться 13 выигрышей, семь матчей они еще завершили мировыми исходами и потерпели всего три фиаско, забили 40 мячей, а пропустили на десять меньше.

В минувшем туре чемпионата «желто-синие» поделили очки на своем поле с лидирующим «Зенитом», сыграв 0:0, что стало для них второй ничьей подряд. Ранее они разошлись миром с «Оренбургом» в гостях 2:2.

С учетом основного времени и во всех турнирах «южане» не уступают вот уже на протяжении семи поединков, выиграв сперва в четырех из них, а затем трижды подряд сыграв вничью.

Вне родных стен в рамках РПЛ «Ростов» не проигрывает на протяжении последних пяти игр, победив в трех из них при двух мировых результатах.

«Урал» не уступает «Ростову» вот уже на протяжении шести минувших игр, выиграв четырежды за это время. Причем в пяти случаях неизменно забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 2.33.

На викторию «Ростова» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.40.

Прогнозируем, что и на этот раз забью обе команды, так как они в последнее время зачастую огорчают друг друга точными попаданиями.

А что касаемо исхода, то рискнем поставить на гостей, ведь «Урал» потратил много сил в игре Кубка и вполне может не успеть восстановиться.