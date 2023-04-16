РПЛ. Лидеры разошлись миром

«Ростов» упускает возможность догнать «Зенит», а «Спартак» и ЦСКА включаются в борьбу за второе место. Аутсайдеры лиги «Химки»и «Торпедо» — основные претенденты на понижение в классе. До окончания сезона в чемпионата России остаётся 7 туров.

Изменения в турнирной таблице

«Динамо» вернул себе пятое место после победы в 23 туре. На одну ступень выше поднялся «Краснодар», который расположился на шестой строчке. Две позиции потерял «Ахмат» и скатился на седьмое место.

Календарь и таблица РПЛ

Ещё одно изменение произошло в середине таблицы, «Локомотив» поменялся местами с «Уралом» и поднялся на десятую строчку российского первенства. Остальные команды остались на прежних позициях.

Битва лидеров

23 тур РПЛ себе в плюс может занести лидер чемпионата «Зенит». Питерцы играли с «Ростовом» — своим основным конкурентом. Команда из Санкт-Петербурга не выиграла, но и не проиграла — соперники разошлись безголевым миром (0:0).

Преимущество «Зенита» над «Ростовом» в девять очков сохранилось. Невский клуб набрал 55 очков, у южан стало 46 баллов.

Сергей Семак globallookpress.com

У «Зенита» впереди тяжёлый календарь игр, будут встречи с соперниками верхней части турнирной таблицы. В Санкт-Петербург приедут «Динамо», «Спартак» и «Краснодар». Затем оппоненты будут скромнее: «Сочи», «Факел», «Оренбург» и «Крылья Советов».

У «Ростова» календарь проще — это будут встречи с «Факелом», «Уралом», «Сочи», «Краснодаром» и «Ахматом». Также ожидаются тяжёлые выезды к ЦСКА и «Спартаку».

Сражение за второе место

Вплотную к «Ростову» подобрались «Спартак» и ЦСКА, трио отделяют всего два балла. В рамках минувшего игрового дня «красно-белые» в гостях переиграли аутсайдера РПЛ — «Торпедо» (2:1). В составе «Спартака» отличились Бальде Кейта и Роман Зобнин. Все мячи были забиты в первой половине матча. Таким образом московский коллектив набрал 45 очков.

До окончания сезона «Спартаку» осталось сыграть семь матчей. В домашних стенах будут игры с «Краснодаром», «Ростовом», «Пари НН». В гостях будет сложнее, ожидаются выезды к ЦСКА и «Зениту», а ещё к «Химкам» и «Крыльям Советов».

На четвёртом месте расположился ЦСКА, у команды — 44 набранных пункта. В гостях «армейцы» смогли сломить сопротивление «Урала» (2:1).

Фёдор Чалов globallookpress.com

На 13-й минуте точный удар Антона Заболотного вывел ЦСКА вперёд. На 58-й минуте Фёдор Чалов реализовал пенальти и удвоил преимущество команды до двух мячей.

Хозяева смогли отыграть один мяч к 65-й минуте. Рай Влут с одиннадцатиметровой отметки оказался точен, но не смог помочь «Уралу» уйти от поражения в поединке.

С кем ещё сыграет ЦСКА до окончания сезона? Дома «армейцы» встретятся против «Локомотива», «Оренбурга», «Торпедо», «Ростов». В гостях ожидаются игры с «Ахматом», «Краснодаром» и «Спартаком».

Зона вылета

Группу аутсайдеров открывает «Пари НН» — у команды 19 набранных очков и 13 место в таблице. В минувшем туре нижегородцы проиграли «Динамо» (1:3).

«Спартак» — «Динамо» globallookpress.com

На 14-й строчке РПЛ «Факел», воронежский коллектив обменялся голами с «Ахматом» (1:1) и аккумулировал 18 пунктов. От зоны спасения «Пари НН» и «Факел» отделяют шесть и семь очков соответственно.

В плачевной ситуации находятся «Химки», которые разошлись миром с «Крыльями Советом» (0:0), у команды 14 очков. На последнем месте в чемпионате России «Торпедо» — у коллектива 13 баллов.

Другие матчи

«Краснодар» на выезде переиграл «Сочи» (2:0), а «Локомотив» одержал гостевую победу над «Оренбургом» (4:1).

Тур № 24

Матчи следующего тура пройдут с 22 по 24 апреля. Лидер чемпионата «Зенит» дома сыграет с пятой командой чемпионата — «Динамо». Встреча соперников состоится в субботу, 22 апреля.

На следующий день, в воскресенье «Ростов» отправится в гости к «Уралу». ЦСКА примет «Локомотив», «Химки» и «Торпедо» определят главного неудачника сезона в личной встрече.

А завершится игровой день в понедельник, 24 апреля матчем между командами «Спартак» и «Краснодар».