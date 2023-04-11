РПЛ. Как «Ростов» отпустил лидера в отрыв

До окончания сезона в чемпионате России остаётся сыграть 8 туров. «Зенит» увеличивает преимущество над конкурентами с 7 до 9 очков. «Ростов» и «Спартак» оступились в минувшем туре, в топ-5 лиги поднялся «Ахмат».

Изменения в турнирной таблице

В таблице российской Премьер-лиги второй тур подряд происходят незначительные перестановки. «Ахмат» поднялся на пятую строчку, сместив с этой позиции «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

Рокировка произошла между «Краснодаром» (7 место) и «Оренбургом» (8 место). Остальные команды остались на прежних местах.

Волевая победа

«Зенит» закрепился на лидирующей позиции российского чемпионата. В 22 туре питерцы играли против «Локомотива». Хотя встреча началась не в пользу команды из Санкт-Петербурга. На 26-й минуте в составе «железнодорожников» гол забил Максим Глушенков.

За пять минут до перерыва невскому клубу удалось сравнять счёт, отличился Вендел. Во второй половине встречи победный гол забил, вышедший на замену Матео Кассьера. Таким образом «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» (2:1) и набрал 54 очка.

Осечка конкурентов

Основные преследователи «Зенита» не смогли выиграть в 22 туре. «Ростов» едва избежал поражения в гостевом поединке с «Оренбургом» (2:2). Уступая в два мяча, «южане» активизировались в последней десятиминутке.

Егор Голенков на 80-й минуте сократил отставание в счёте до минимума. А Максим Осипенко восстановил равновесие на табло на 89-й минуте.

«Ростов» globallookpress.com

«Ростов» занимает второе место в чемпионате России, в активе команды — 45 очков. В топ-3 входит «Спартак», «красно-белые» устроили голепад в поединке с «Динамо», завершив его вничью (3:3).

В составе «Спартака» один гол на свой счёт записал Бальде Кейта, забив на 40-й минуте. Дублем в матче отметился Александр Соболев, который и спас свой клуб от поражения, реализовав пенальти на 88-й минуте. В итоге «Спартак» набрал 42 очка.

Александр Соболев globallookpress.com

К тройке лидеров подтянулся ЦСКА, «армейцы» выдают победную серию, которая составляет четыре матча. В минувшем туре команда в домашних стенах разгромила «Химки» (3:0).

В составе победителей отличились Иван Обляков, Бахтиёр Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль. ЦСКА идёт на четвёртом месте с активом в 41 балл.

Другие матчи тура

Аутсайдер чемпионата «Торпедо» одержал домашнюю победу над «Факелом» (2:0), с аналогичным счётом «Ахмат» переиграл «Урал» (2:0).

«Крылья Советов» на выезде переиграли «Сочи» (2:1), а «Краснодар» дома обыграл «Пари НН» (3:1).

Тур № 23

15 и 16 апреля пройдут матчи 23 тура российского чемпионата. Центральный поединок состоится в воскресенье, в котором сойдутся лидеры РПЛ — «Ростов» примет «Зенит». В этом поединке питерцы могут сделать серьёзную заявку на чемпионство.

У «Спартака» будет выезд к последней команде чемпионата — «Торпедо». Встреча запланирована на субботу, 15 апреля. ЦСКА попытается продлить победную серию в гостевом поединке с «Уралом».