ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. Как «Ростов» отпустил лидера в отрыв

    Итоги 22-го тура чемпионата России по футболу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Нижний Новгород Оренбург Ростов Сочи Спартак Торпедо Урал Факел Химки ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛЧ. Тухель против Гвардиолы, реванш для «Наполи», мадридский тест для Лэмпарда Курбан БердыевЗаслуженная пенсия или возвращение в «Рубин»? Почему Бердыев внезапно покинул «Сочи» Оркун КекчюТрансферный дайджест. 4-10 апреля
    Все новости спорта
    Фрагмент матча «Локомотив» — «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча «Локомотив» — «Зенит»
    До окончания сезона в чемпионате России остаётся сыграть 8 туров. «Зенит» увеличивает преимущество над конкурентами с 7 до 9 очков. «Ростов» и «Спартак» оступились в минувшем туре, в топ-5 лиги поднялся «Ахмат».

    Изменения в турнирной таблице

    В таблице российской Премьер-лиги второй тур подряд происходят незначительные перестановки. «Ахмат» поднялся на пятую строчку, сместив с этой позиции «Динамо».

    Календарь и таблица РПЛ

    Рокировка произошла между «Краснодаром» (7 место) и «Оренбургом» (8 место). Остальные команды остались на прежних местах.

    Волевая победа

    «Зенит» закрепился на лидирующей позиции российского чемпионата. В 22 туре питерцы играли против «Локомотива». Хотя встреча началась не в пользу команды из Санкт-Петербурга. На 26-й минуте в составе «железнодорожников» гол забил Максим Глушенков.

  • Семак перевернул игру. «Зенит» одержал волевую победу в Черкизово
  • Волевая победа питерского клуба над «железнодорожниками» — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • За пять минут до перерыва невскому клубу удалось сравнять счёт, отличился Вендел. Во второй половине встречи победный гол забил, вышедший на замену Матео Кассьера. Таким образом «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» (2:1) и набрал 54 очка.

    Осечка конкурентов

    Основные преследователи «Зенита» не смогли выиграть в 22 туре. «Ростов» едва избежал поражения в гостевом поединке с «Оренбургом» (2:2). Уступая в два мяча, «южане» активизировались в последней десятиминутке.

    Егор Голенков на 80-й минуте сократил отставание в счёте до минимума. А Максим Осипенко восстановил равновесие на табло на 89-й минуте.

    «Ростов»
    globallookpress.com

    «Ростов» занимает второе место в чемпионате России, в активе команды — 45 очков. В топ-3 входит «Спартак», «красно-белые» устроили голепад в поединке с «Динамо», завершив его вничью (3:3).

    В составе «Спартака» один гол на свой счёт записал Бальде Кейта, забив на 40-й минуте. Дублем в матче отметился Александр Соболев, который и спас свой клуб от поражения, реализовав пенальти на 88-й минуте. В итоге «Спартак» набрал 42 очка.

    Александр Соболев
    globallookpress.com

    К тройке лидеров подтянулся ЦСКА, «армейцы» выдают победную серию, которая составляет четыре матча. В минувшем туре команда в домашних стенах разгромила «Химки» (3:0).

    В составе победителей отличились Иван Обляков, Бахтиёр Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль. ЦСКА идёт на четвёртом месте с активом в 41 балл.

    Другие матчи тура

    Аутсайдер чемпионата «Торпедо» одержал домашнюю победу над «Факелом» (2:0), с аналогичным счётом «Ахмат» переиграл «Урал» (2:0).

  • Заслуженная пенсия или возвращение в «Рубин»? Почему Бердыев внезапно покинул «Сочи»
  • Все о внезапной отставке известного специалиста с поста главного тренера ФК «Сочи»
  • Сегодня

    • «Крылья Советов» на выезде переиграли «Сочи» (2:1), а «Краснодар» дома обыграл «Пари НН» (3:1).

    Тур № 23

    15 и 16 апреля пройдут матчи 23 тура российского чемпионата. Центральный поединок состоится в воскресенье, в котором сойдутся лидеры РПЛ — «Ростов» примет «Зенит». В этом поединке питерцы могут сделать серьёзную заявку на чемпионство.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    У «Спартака» будет выезд к последней команде чемпионата — «Торпедо». Встреча запланирована на субботу, 15 апреля. ЦСКА попытается продлить победную серию в гостевом поединке с «Уралом».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бенфика — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Джокович — Гахов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Айлендерс — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Торонто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры