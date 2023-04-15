ЦСКА рвется за серебром. Армейцы продлили черную серию Гончаренко

Московский ЦСКА обыграл «Урал» (2:1) в выездном матче 23‑го тура РПЛ. В составе госетй отличились Антон Заболотный (13‑я минута) и Федор Чалов с пенальти (58). На 65‑й минуте один мяч уральцев отыграл Рай Влут, который также реализовал 11‑метровый удар. Армейцы победили в пятом матче РПЛ подряд, набрали 44 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице. «Урал» (25) проиграл четвертый матч подряд в чемпионате России и идет 10‑м.

Травма Газинского и гол Заболотного

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает активное начало матча и сочувствует полузащитнику «Урала», получившему повреждение.

«У ЦСКА вернулся в основу Акинфеев, пропустивший прошлый тур. Для "Урала" стало усилением возвращение в стартовый состав Газинского и Бикфалви. Российский центрхав не выходил с первых минут в РПЛ с ноября 2022-го, а румынский форвард — почти месяц.

Акинфеев с Бикфалви и стали героями первого опасного момента. Румын нырнул за спину Дивееву и укротил мяч двумя касаниями — благодаря сейву голкипера ногой ЦСКА избежал быстрого пропущенного гола. Защитник сборной России Дивеев вообще не всегда справлялся с Бикфалви, который продолжал создавать остроту за счёт индивидуального мастерства. Газинскому встреча с Акинфеевым на исходе четверти часа тоже ничего хорошего не принесла. Столкновение двух героев ЧМ-2018 завершилось новой травмой центрхава "Урала": он повредил плечо и попросил замену. Но Газинский в этом эпизоде сам опасно пошёл в единоборство с вратарём.

"Урал" не прессинговал армейцев так, как "Спартак" в недавней кубковой игре в Екатеринбурге. Встречал соперника средним блоком. Команда Владимира Федотова тоже не рисковала, тем не менее на 13-й минуте забила первым же ударом в створ. Капитан Кулаков не заблокировал передачу в штрафную, а Бегич прозевал Заболотного. Голкиперу Помазуну, по-прежнему принадлежащему ЦСКА, оставалось только сказать "пару ласковых" своим защитникам. Спасти команду он не мог. Бегич несколько раз довольно жёстко встретил Заболотного, а вот ключевую дуэль у своих ворот проиграл».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Думаю, что детали в том, что вратарь выручил, команда сражалась, демонстрировала характер и проявляла мастерство. Без этого сложно побеждать. Первый момент: соперник здорово сыграл, выручил Игорь [Акинфеев]. Потом мы забили, и была обоюдоострая игра, может быть, без моментов, но с хорошим силовым давлением. Было много подач, борьбы в штрафной, здесь нужно было сыграть внимательно. Мы с этим справились. Второй гол — и начало второго тайма было за нами. Мы создавали моменты и должны были забить третий на этой волне. Это все вылилось в пропущенный мяч с пенальти. Не справились, но нам не показалось, что степень нарушения, которое совершил наш футболист, тянула на 11‑метровый удар. Но есть арбитры и ВАР, которые разобрались в моменте.

Перекладина Влута и пенальти Чалова

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что в первом тайме счет был не по игре, поскольку «Урал» выглядел лучше, хотя и не мог реализовать моменты.

«Подобный старт "Урал" точно шокировал. Хозяева выглядели предпочтительнее, но решающую роль играла реализация и фактор Акинфеева. Однако у команды Гончаренко оставались и другие козыри: например, стандартные положения. Угловые, которыми славился "Урал" в этом сезоне, в последнее время перестали приносить успех, но со штрафного черно-оранжевые могли забить: Влут метров с 25 попал в перекладину.

До перерыва произошло еще одно важное событие для хозяев: Газинский из-за травмы уступил место Сунгатулину, который во втором тайме повлияет на развязку встречи. А до этого "Урал" тщетно искал шанс для гола, но армейцы здорово оборонялись: достаточно сказать, что шесть из девяти ударов хозяев были заблокированы.

В перерыве "Урал" не произвел замен, хотя их стоило ожидать. Атака "Урала" вроде бы была активна, но таких острых моментов, как в начале встречи, больше не возникало. А на исходе часа ЦСКА удвоил счет: Владиславу Безбородову понадобилось лично посмотреть повтор, чтобы назначить пенальти, но на видео он все же увидел фол Сунгатулина, и Чалов реализовал 11-метровый».

Александр Ермакович Тренер «Урала» Все на поверхности. Было достаточно моментов, могли забивать не один гол, но исполнение подвело. Сами пропустили ненужный быстрый гол, который не вытекал из логики матча. Обыгрывать такие команды, как ЦСКА, можно, если только реализуешь моменты. Если мы не победили и не реализовали моменты, хвалить команду не за что. Не все удалось из задуманного. Эпизод с первым пропущенным голом — это класс соперника, они заставили нас ошибиться. Оценивать этот матч как достойное поражение? Нас не устраивает достойное поражение, нам нужны очки, победы

Забытый Карраскаль

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев считает, что армейцам не очень удалось завершить матч играя по счету, поскольку концовка вышла нервной.

«Поведя 2:0, гости начали играть на отбой. Требовались свежие силы, но тренер Владимир Федотов с заменами не спешил. В результате уставший Зайнутдинов обнял и повалил на газон Бегича при подаче углового. На этот раз Безбородов назначил пенальти без посторонней помощи. Каркас ворот пришел на помощь Влуту — мяч от стойки влетел в сетку. Есть первый домашний гол "Урала" в ворота ЦСКА за последние 9 лет!

Только на 73-й минуте Федотов вспомнил о Карраскале. Когда в обороне армейцев полыхал пожар. Колумбиец вышел и показал запредельный для российских футболистов уровень. Чудо-передачей со своей половины он вывел к воротам Чалова. Но форвард с 14-ю голами не сумел переиграть выдвинувшегося ему навстречу вратаря Илью Помазуна. Страж ворот парировал мяч ногой.

В концовке кадровый ведущий форвард-башня уральцев Алексей Каштанов, вышедший с лавки, пробил рядом со штангой. Акинфеев проводил мяч глазами. Заболотный ответил рейдом в штрафную площадь и ударом в Помазуна.

"Урал" при тренере Викторе Гончаренко, пропускавшем последний из трех матчей дисквалификации, потерпел четвертое поражение подряд, но остался на 10-м месте. Уже забыта беспроигрышная серия из 16-ти игр. Ситуацию может исправить только успех в Кубке».

Антон Заболотный Нападающий ЦСКА Если это простой гол, тогда Эрлинг Холанд забивает таких очень много и он простой нападающий. Если честно, это было хорошая передача Бактиера, я двинулся в свою зону и был там, где нужно.

Неудачная серия Безбородова прервалась

Автор Bobsoccer.ru Максим Квятковский проходится по персоналиям игроков ЦСКА и хвалит судейство Владислава Безбородова.

«Очень полезно для команды отработал Антон Заболотный, забивший единственный в этом матче мяч с игры. Пока были силы, отлично справлялся Бахтиер Зайнутдинов. По-прежнему чувствуется, что он много пропустил, и на 90 минут при таком объеме работы его не хватает. Плюс стоило держать в уме близость следующего матча, он у ЦСКА и "Урала" уже в среду. В итоге Зайнутдинова заменили. Вновь очень прилично вошел в игру Хорхе Карраскаль. Он ожидаемо занял место в атакующей тройке, а Иван Обляков на концовку поединка перешел на левый фланг.

Опорная зона у армейцев, увы, не раз проседала, и уральцы периодически оказывали очень серьезное давление. Не лучшим образом в первом тайме несколько раз действовал Игорь Дивеев. Хочется, чтобы разговоры вокруг него прекратились, есть ощущение, что это сказывается на игре. Убежден: как только это произойдет, все у Игоря наладится. Симпатизирую Игорю, верю, что он сделает правильный выбор и останется в ЦСКА. В эпизоде с забитым мячом отметим выверенную передачу Зайнутдинова, а также отличное завершение Заболотного. Подстроиться под такой мяч непросто, но Антон сумел это сделать.

Во втором тайме голы забивались только с 11-метровых. Наконец-то прервалась неудачная серия при судействе Владислава Безбородова. Этот арбитр часто пересекается с армейцами, но пенальти в их пользу в прошлый раз он назначил три с лишним года назад! Это было в сезоне 2019/20, еще до паузы на пандемию. Зато в ворота ЦСКА за этот период Безбородов назначил шесть (!) пенальти, с учетом сегодняшнего. Сегодня, кстати, арбитр второй раз подряд отработал матч с участием ЦСКА очень уверенно. По эпизодам с пенальти: оба момента трудно оценить по тем повторам, которые показали. В любом случае, 11-метровые дали и в одни ворота, и в другие».

Курьезный пенальти Чалова

А вот автор блога «Россия-2023» Максим Полтавец считает, что одиннадцатиметровый, с которого был забит победный для ЦСКА гол был довольно сомнительным.

«В штрафной "Урала" друг за другом упали Федор Чалов и Бактиер Зайнутдинов, после хозяева провели свою атаку и отоборонялись в следующей фазе — больше минуты не было пауз. Потом еще три минуты изучали повтор: сначала видеоассистенты с главным Яном Бобровским, потом полевой арбитр Владислав Безбородов на мониторе.

Ни режиссеры трансляции, ни проницательный Борис Аболин не поняли, какой эпизод под подозрением, сначала думали даже про что-то связанное с Андреем Егорычевым из "Урала": показали отбор Игоря Дивеева в штрафной ЦСКА и столкновение уральца и с Зайнутдиновым в центре поля.

Безбородов после ВАР показал жестом: "Был удар по ноге", изобразил подножку или даже скорее подсечку. Хотя даже по повтору не совсем понятно, кто именно фолил и на ком. Момент с падением Федора Чалова по падению больше похож на фол, но главному арбитру крутили туда-сюда секунду с падением Зайнутдинова. Был ли серьезный контакт у него с Фанилем Сунгатуллиным — вопрос, по повторам четкого впечатления нет».