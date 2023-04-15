ЦСКА рвется за серебром. Армейцы продлили черную серию Гончаренко

Травма Газинского и гол Заболотного
Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает активное начало матча и сочувствует полузащитнику «Урала», получившему повреждение.
«У ЦСКА вернулся в основу Акинфеев, пропустивший прошлый тур. Для "Урала" стало усилением возвращение в стартовый состав Газинского и Бикфалви. Российский центрхав не выходил с первых минут в РПЛ с ноября 2022-го, а румынский форвард — почти месяц.
Акинфеев с Бикфалви и стали героями первого опасного момента. Румын нырнул за спину Дивееву и укротил мяч двумя касаниями — благодаря сейву голкипера ногой ЦСКА избежал быстрого пропущенного гола. Защитник сборной России Дивеев вообще не всегда справлялся с Бикфалви, который продолжал создавать остроту за счёт индивидуального мастерства. Газинскому встреча с Акинфеевым на исходе четверти часа тоже ничего хорошего не принесла. Столкновение двух героев ЧМ-2018 завершилось новой травмой центрхава "Урала": он повредил плечо и попросил замену. Но Газинский в этом эпизоде сам опасно пошёл в единоборство с вратарём.
"Урал" не прессинговал армейцев так, как "Спартак" в недавней кубковой игре в Екатеринбурге. Встречал соперника средним блоком. Команда Владимира Федотова тоже не рисковала, тем не менее на 13-й минуте забила первым же ударом в створ. Капитан Кулаков не заблокировал передачу в штрафную, а Бегич прозевал Заболотного. Голкиперу Помазуну, по-прежнему принадлежащему ЦСКА, оставалось только сказать "пару ласковых" своим защитникам. Спасти команду он не мог. Бегич несколько раз довольно жёстко встретил Заболотного, а вот ключевую дуэль у своих ворот проиграл».
Перекладина Влута и пенальти Чалова
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что в первом тайме счет был не по игре, поскольку «Урал» выглядел лучше, хотя и не мог реализовать моменты.
«Подобный старт "Урал" точно шокировал. Хозяева выглядели предпочтительнее, но решающую роль играла реализация и фактор Акинфеева. Однако у команды Гончаренко оставались и другие козыри: например, стандартные положения. Угловые, которыми славился "Урал" в этом сезоне, в последнее время перестали приносить успех, но со штрафного черно-оранжевые могли забить: Влут метров с 25 попал в перекладину.
До перерыва произошло еще одно важное событие для хозяев: Газинский из-за травмы уступил место Сунгатулину, который во втором тайме повлияет на развязку встречи. А до этого "Урал" тщетно искал шанс для гола, но армейцы здорово оборонялись: достаточно сказать, что шесть из девяти ударов хозяев были заблокированы.
В перерыве "Урал" не произвел замен, хотя их стоило ожидать. Атака "Урала" вроде бы была активна, но таких острых моментов, как в начале встречи, больше не возникало. А на исходе часа ЦСКА удвоил счет: Владиславу Безбородову понадобилось лично посмотреть повтор, чтобы назначить пенальти, но на видео он все же увидел фол Сунгатулина, и Чалов реализовал 11-метровый».
Забытый Карраскаль
Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев считает, что армейцам не очень удалось завершить матч играя по счету, поскольку концовка вышла нервной.
«Поведя 2:0, гости начали играть на отбой. Требовались свежие силы, но тренер Владимир Федотов с заменами не спешил. В результате уставший Зайнутдинов обнял и повалил на газон Бегича при подаче углового. На этот раз Безбородов назначил пенальти без посторонней помощи. Каркас ворот пришел на помощь Влуту — мяч от стойки влетел в сетку. Есть первый домашний гол "Урала" в ворота ЦСКА за последние 9 лет!
Только на 73-й минуте Федотов вспомнил о Карраскале. Когда в обороне армейцев полыхал пожар. Колумбиец вышел и показал запредельный для российских футболистов уровень. Чудо-передачей со своей половины он вывел к воротам Чалова. Но форвард с 14-ю голами не сумел переиграть выдвинувшегося ему навстречу вратаря Илью Помазуна. Страж ворот парировал мяч ногой.
В концовке кадровый ведущий форвард-башня уральцев Алексей Каштанов, вышедший с лавки, пробил рядом со штангой. Акинфеев проводил мяч глазами. Заболотный ответил рейдом в штрафную площадь и ударом в Помазуна.
"Урал" при тренере Викторе Гончаренко, пропускавшем последний из трех матчей дисквалификации, потерпел четвертое поражение подряд, но остался на 10-м месте. Уже забыта беспроигрышная серия из 16-ти игр. Ситуацию может исправить только успех в Кубке».
Неудачная серия Безбородова прервалась
Автор Bobsoccer.ru Максим Квятковский проходится по персоналиям игроков ЦСКА и хвалит судейство Владислава Безбородова.
«Очень полезно для команды отработал Антон Заболотный, забивший единственный в этом матче мяч с игры. Пока были силы, отлично справлялся Бахтиер Зайнутдинов. По-прежнему чувствуется, что он много пропустил, и на 90 минут при таком объеме работы его не хватает. Плюс стоило держать в уме близость следующего матча, он у ЦСКА и "Урала" уже в среду. В итоге Зайнутдинова заменили. Вновь очень прилично вошел в игру Хорхе Карраскаль. Он ожидаемо занял место в атакующей тройке, а Иван Обляков на концовку поединка перешел на левый фланг.
Опорная зона у армейцев, увы, не раз проседала, и уральцы периодически оказывали очень серьезное давление. Не лучшим образом в первом тайме несколько раз действовал Игорь Дивеев. Хочется, чтобы разговоры вокруг него прекратились, есть ощущение, что это сказывается на игре. Убежден: как только это произойдет, все у Игоря наладится. Симпатизирую Игорю, верю, что он сделает правильный выбор и останется в ЦСКА. В эпизоде с забитым мячом отметим выверенную передачу Зайнутдинова, а также отличное завершение Заболотного. Подстроиться под такой мяч непросто, но Антон сумел это сделать.
Во втором тайме голы забивались только с 11-метровых. Наконец-то прервалась неудачная серия при судействе Владислава Безбородова. Этот арбитр часто пересекается с армейцами, но пенальти в их пользу в прошлый раз он назначил три с лишним года назад! Это было в сезоне 2019/20, еще до паузы на пандемию. Зато в ворота ЦСКА за этот период Безбородов назначил шесть (!) пенальти, с учетом сегодняшнего. Сегодня, кстати, арбитр второй раз подряд отработал матч с участием ЦСКА очень уверенно. По эпизодам с пенальти: оба момента трудно оценить по тем повторам, которые показали. В любом случае, 11-метровые дали и в одни ворота, и в другие».
Курьезный пенальти Чалова
А вот автор блога «Россия-2023» Максим Полтавец считает, что одиннадцатиметровый, с которого был забит победный для ЦСКА гол был довольно сомнительным.
«В штрафной "Урала" друг за другом упали Федор Чалов и Бактиер Зайнутдинов, после хозяева провели свою атаку и отоборонялись в следующей фазе — больше минуты не было пауз. Потом еще три минуты изучали повтор: сначала видеоассистенты с главным Яном Бобровским, потом полевой арбитр Владислав Безбородов на мониторе.
Ни режиссеры трансляции, ни проницательный Борис Аболин не поняли, какой эпизод под подозрением, сначала думали даже про что-то связанное с Андреем Егорычевым из "Урала": показали отбор Игоря Дивеева в штрафной ЦСКА и столкновение уральца и с Зайнутдиновым в центре поля.
Безбородов после ВАР показал жестом: "Был удар по ноге", изобразил подножку или даже скорее подсечку. Хотя даже по повтору не совсем понятно, кто именно фолил и на ком. Момент с падением Федора Чалова по падению больше похож на фол, но главному арбитру крутили туда-сюда секунду с падением Зайнутдинова. Был ли серьезный контакт у него с Фанилем Сунгатуллиным — вопрос, по повторам четкого впечатления нет».