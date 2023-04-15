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    РПЛ. ЦСКА в гостях у «Урала», «Спартак» сыграет с «Торпедо», «Ростов» примет «Зенит»

    Расписание и результаты на поединок 23-го тура РПЛ

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    Поединки состоятся 15 и 16 апреля

    «Динамо» — «Нижний Новгород» 3:1

    В матче 23-го тура РПЛ «Динамо» в Москве победило «Пари НН». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

    Голы пошли во втором тайме. Полузащитник Денис Глушаков вывел гостей вперед. К 80 минуте хозяева смогли сравнять счет благодаря голу Ярослава Гладышева.

    Второй мяч через 6 минут забил Даниил Фомин оформил победный мяч «бело-голубых». Окончательный результат установил Федор Смолов, который забил с пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Пари НН 3:1
    Голы: 1:1 Ярослав Гладышев (79'), 2:1 Даниил Фомин (86') Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Арсен Захарян, Александр Кутицкий, Даниил Фомин, Даниэль Мишкич, Константин Тюкавин, Муми Нгамал Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Стоцкий, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Иброхимхалил Юлдошев, Rybchinskiy D., Николай Калинский, Ярослав Михайлов, Артём Соколов, Момо Янсане Предупреждения: Саба Сазонов (27'), Кирилл Гоцук (30'), Милан Майсторович (53'), Момо Янсане (83')

    После победы «Динамо» набрало 39 очков и занимает 5-е место в таблице. «Нижний Новгород» остался на 13-й позиции с 19 баллами в активе.

    «Крылья Советов» — «Химки» 0:0

    В Самаре «Крылья Советов» приняли «Химки» в рамках матча 23-го тура РПЛ. Игра закончилась нулевой ничьей.

    Таким образом, уже второй очный поединок подряд между командами закончился нулевой ничьей.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Химки 0:0
    Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Юрий Горшков, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Александр Коваленко, Бенхамин Гарре, Максим Витюгов, Владимир Писарский Химки: Антон Митрюшкин, Лео Андраде, Виталий Лысцов, Брайан Идову, Петар Голубович, Guliev A., Бутта Магомедов, Никола Антич, Александр Руденко, Александр Долгов, Жаниу Бикел Предупреждения: Фернандо Костанца (58'), Неманья Главчич (61'), Александр Коваленко (69'), Амар Рахманович (76'), Петар Голубович (78'), Гленн Бейл (86')

    «Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 25 очками, «Химки» — 15-е место с 14 баллами.

    «Сочи» — «Краснодар»

    15 апреля, 16:30 мск

    «Урал» — ЦСКА

    15 апреля, 16:30 мск

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    «Оренбург» — «Локомотив»

    16 апреля, 14:00 мск

    «Факел» — «Ахмат»

    16 апреля, 16:30 мск

    «Ростов» — «Зенит»

    16 апреля, 19:00 мск

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