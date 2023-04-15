РПЛ. ЦСКА в гостях у «Урала», «Спартак» сыграет с «Торпедо», «Ростов» примет «Зенит»

Поединки состоятся 15 и 16 апреля

«Динамо» — «Нижний Новгород» 3:1

В матче 23-го тура РПЛ «Динамо» в Москве победило «Пари НН». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Голы пошли во втором тайме. Полузащитник Денис Глушаков вывел гостей вперед. К 80 минуте хозяева смогли сравнять счет благодаря голу Ярослава Гладышева.

Второй мяч через 6 минут забил Даниил Фомин оформил победный мяч «бело-голубых». Окончательный результат установил Федор Смолов, который забил с пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Пари НН 3:1 Голы: 1:1 Ярослав Гладышев (79'), 2:1 Даниил Фомин (86') Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Арсен Захарян, Александр Кутицкий, Даниил Фомин, Даниэль Мишкич, Константин Тюкавин, Муми Нгамал Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Стоцкий, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Иброхимхалил Юлдошев, Rybchinskiy D., Николай Калинский, Ярослав Михайлов, Артём Соколов, Момо Янсане Предупреждения: Саба Сазонов (27'), Кирилл Гоцук (30'), Милан Майсторович (53'), Момо Янсане (83')

После победы «Динамо» набрало 39 очков и занимает 5-е место в таблице. «Нижний Новгород» остался на 13-й позиции с 19 баллами в активе.

«Крылья Советов» — «Химки» 0:0

В Самаре «Крылья Советов» приняли «Химки» в рамках матча 23-го тура РПЛ. Игра закончилась нулевой ничьей.

Таким образом, уже второй очный поединок подряд между командами закончился нулевой ничьей.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Химки 0:0 Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Юрий Горшков, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Александр Коваленко, Бенхамин Гарре, Максим Витюгов, Владимир Писарский Химки: Антон Митрюшкин, Лео Андраде, Виталий Лысцов, Брайан Идову, Петар Голубович, Guliev A., Бутта Магомедов, Никола Антич, Александр Руденко, Александр Долгов, Жаниу Бикел Предупреждения: Фернандо Костанца (58'), Неманья Главчич (61'), Александр Коваленко (69'), Амар Рахманович (76'), Петар Голубович (78'), Гленн Бейл (86')

«Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 25 очками, «Химки» — 15-е место с 14 баллами.

«Сочи» — «Краснодар»

15 апреля, 16:30 мск

«Урал» — ЦСКА

15 апреля, 16:30 мск

«Оренбург» — «Локомотив»

16 апреля, 14:00 мск

«Факел» — «Ахмат»

16 апреля, 16:30 мск

«Ростов» — «Зенит»

16 апреля, 19:00 мск