Три пенальти и три удаления. «Спартак» вдевятером победил в дерби с «Торпедо»

«Спартак» одержал гостевую победу над «Торпедо» (2:1) в матче 23‑го тура РПЛ. В составе «Спартака» мячи забили Кейта Бальде и Роман Зобнин, реализовавший пенальти. У хозяев отличился Илья Стефанович. С 68‑й минуты «красно‑белые» играли в меньшинстве: с поля был удален полузащитник Руслан Литвинов. В конце матча красную карточку также получил хавбек гостей Кристофер Мартинс. Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет был удален в компенсированное к первому тайму время. Арбитр Павел Шадыханов в первом тайме назначил три 11‑метровых удара в ворота «черно‑белых», два из которых Бальде и Литвинов не сумели реализовать.

«Спартак» без Промеса и Соболева

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«В первом круге “Спартак” не без труда обыграл “Торпедо” со счётом 1:0. Автором единственного гола в той встрече в начале второго тайма стал Промес. В нынешней игре Квинси не мог принять участие, так как он продолжает залечивать травму. Но и без голландца в составе красно-белые были обязаны обыгрывать аутсайдера. Помимо Промеса, у “Спартака” в лазарете по-прежнему находились Хлусевич, Умяров и Мозес, а Соболев отсутствовал из-за перебора жёлтых карточек. Зато в строй вернулся Джикия, залечивший мышечное повреждение. У хозяев, в свою очередь, по причине травм отсутствовал Енин.

Клотет сделал два изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Факела”. Вместо Чурича и Кухарчука с первых минут появились Нетфуллин и Андре. Абаскаль, в свою очередь, также совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Динамо”. Хлусевича и Соболева сменили Денисов и Дуарте. Парагваец, пока совсем не оправдывающий вложенные в его приобретение 5 миллионов евро, получил шанс проявить себя. Кроме того, Литвинов вернулся на позицию опорного полузащитника, а дуэт форвардов составили Бальде и Игнатов».

Гильермо Абаскаль Наставник «Спартака» Нужно принимать трудности, для нас был сложный момент по ходу матча. Мы должны были завершать раньше, у нас были моменты. Но матч складывался именно так, в футболе так бывает, ребята показали себя очень хорошо в этой ситуации. Все проявили самоотдачу. Мы должны были забивать больше до первой красной карточки. Это долгожданная победа, мы ее точно заслужили. Зобнин не входит в список пенальтистов. Сегодня он как капитан показал характер. Когда надо было тащить команду вперед, он сделал это, проявил лидерские качества.

Первый пенальти и гол Бальде

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов оценивает игру зимнего новичка «Спартака» и отмечает, что проблемы с судейством начались уже в дебюте матча.

«Дебют игры — атаки "Торпедо", которое комбинировало и стремилось дома, в едва заполненных "Лужниках", играть по-хозяйски. Впечатлило, что Жозеп Клотет поставил против "Спартака" большую группу атакующих футболистов, при этом скорректировал позицию Караева. Номинальный вингер/форвард действовал глубже в центре. Правда, его и других оппонентов по игровым ситуациям вытаскивал на фланг Пруцев, смещавшийся направо и освобождавший зону для партнёров.

В первом тайме Данил сделал три ключевые передачи. Впрочем, попытки повыше встречать соперников "Торпедо" не очень удавались: кому-то уже возраст мешает интенсивно прессинговать, кто-то пока просто не в идеальной физической форме. Дуарте быстро проявил себя… в чужой штрафной. Именно после его удара головой мяч попал в руку Нетфуллину.

Если это пенальти, а не ошибка судьи Шадыханова, то надо менять правила. Рука находилась в естественном для такой игровой ситуации положении, никак не влияла на развитие эпизода — как ещё мог сыграть торпедовец, находясь под давлением в единоборстве? Когда Кейта не забил, попав в перекладину, многие наверняка подумали, что справедливость восторжествовала.

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Но Бальде не опустил рук и доказал Абаскалю, что действительно пришло его время. Вскоре сенегалец забил с игры. В этом эпизоде оборона чёрно-белых сдвинулась вправо для подстраховки, а Самсонов остался один против двоих. Неудачный рикошет сыграл против хозяев. Гол Бальде — первый удар "Спартака" в створ».

Пеп Клотет Главный тренер «Торпедо» Я горд тем, как команда сыграла. Мы хорошо отбирали мячи, играли в подкатах, забирали подборы, местами доминировали. Смогли вернуться в игру после 0:2. Видно, как команда прогрессирует от матча к матчу. Не буду комментировать эпизоды с пенальти, посмотрю повтор. У меня есть мнение, но я не буду высказывать. Каждая игра важна. Не так принципиально, буду ли я на скамейке или нет, эту неделю мы будем усердно тренироваться. Команда выйдет и будет биться.

Пенальти за пенальти

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев впечатлен тем, насколько эмоциональной выдалась вторая половина первого тайма.

«Второй пенальти вопросов не вызвал. Кожемякин сбил Бальде, но и тут "Спартак" не справился с Бабуриным. Удар доверили Литвинову, лучшему в составе красно-белых в последних матчах, однако переиграть вратаря "Торпедо" он не сумел. Два пенальти, оба не забиты — это уже история. Но Шадыханов до перерыва назначил еще один 11-метровый!

И тут претензии могут быть только у "Спартака": Самсонов прямой ногой влетел в Бальде, и этот фол вполне тянул на красную. Трибуны скандировали "Селихов! Селихов!", но к мячу подошел капитан Зобнин. И забил. Это был 1000-й гол красно-белых в премьер-лиге. И еще любопытный факт: за весь чемпионский сезон-2016/17 "Спартак" пробил только два пенальти. Меньше, чем за один тайм этого матча.

Клотет, очевидно, с таким количеством 11-метровых в ворота своей команды ранее не сталкивался, и эмоциональной реакцией заработал красную карточку. Забавно, что в следующие выходные в матче "Химки" — "Торпедо" обе команды будут без главных тренеров: ранее в этом туре удалили Талалаева».

Роман Зобнин Полузащитник «Спартака» Могли побеждать и с более крупным счетом. У нас были моменты стопроцентные и помимо пенальти. К сожалению, опять любим найти себе на голову приключения. Слава богу, выиграли. Был у нас изначально Бальде пенальтист. Он, к сожалению, не забил. Пришлось взять инициативу на себя, хотя я вообще пенальти не бью. Я и пенальти — две разные вещи. Не было никакого волнения. У меня много матчей за спиной. Кто кроме меня? Я с капитанской повязкой, должен был на себя взять эту роль. Второй пенальти я всем говорил, что Литвинов сто процентов забьет. Пенальти — это всегда 50 на 50. Вратарь хороший был. Я бил пенальти впервые. Понравилось ли? Ничего особенного. Главное, что команда победила.

Проблемы на ровном месте

Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский не оставляет без внимания то, что красно-белые как обычно сами усложнили себе жизнь после перерыва.

«Вторая половина встречи началась для "Спартака" просто идеально. "Красно-белые" легко проходили центр поля, выходя в быстрые атаки, и действовали по счету. У Михаила Игнатов был убойный момент, но он не сумел в простейшей ситуации переправить мяч в сетку. Игра спокойно катилась к завершению.

Однако за 20 минут до финального свистка "красно-белые" решили привезти себе проблемы на ровном месте. Литвинов жестко сфолил на Йорди Рейне и получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче. Спартаковцы неожиданно остались в меньшинстве в матче, который они полностью контролировали. Далее пришлось действовать осторожнее.

Мяч перешел к "Торпедо", а болельщики "Спартака" наверняка немного засомневались в победе. В конце концов, с этой командой возможно что угодно. Под занавес встречи удалился еще и полузащитник "Спартака" Мартинс Перейра, а "Торпедо" один мяч после этого отквитало. Концовка получилась нервной, хозяева наседали на ворота Александра Селихова. Но голкипер "красно-белых" на этот раз был надежен и намертво фиксировал опасные удары. "Спартак" дотянул до победы, но заставил своих фанатов порядком понервничать»

Никита Чернов Защитник «Спартака» Наверное, удаление было. Было тяжело, соперник хорошо играл, подавил. Нужно было им все-таки атаковать, подавить. И мы в какой-то степени охраняли счет. Понятно, что игра давалась, когда играли 11 на 11. Потом стало меньше свободного пространства. Стали от этого проще играть. Рисунок игры изменился. Конечно, чувствовалось, когда вдевятером играешь. Конечно, волнение, когда 2:1. Игра была под нашим контролем 70 минут, толком не давали им создать, могли сами забивать штук пять. В итоге могли сыграть вничью. Удаление — это совокупность факторов. Где-то мы могли получше сыграть. Глупые фолы были. Не хотелось бы говорить об этом. Тренер нам все расскажет. Самое главное — выиграли и идем дальше.

Судья Шадыханов провалил матч

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев считает, что судейство в последних матчах красно-белых стало вместо анти-спартаковского про-спартаковским.

«После третьего одиннадцатиметрового футболисты и тренеры "Торпедо" начали терять самообладание. В трансляцию не показали, что такого совершил Жозеп Клотет, но судья Шадыханов удалил главного тренера "Торпедо". Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич сообщил, что специалист был удален из-за неприличного жеста.

Любопытно, что в последних матчах судейство неизменно выступает на стороне "Спартака". Причем это символично происходит после закрытой встречи клуба с представителями судей. 17 марта встретились главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль и глава судейства Павел Каманцев. 4 апреля Зарема Салихова, супруга экс-владельца клуба Леонида Федуна, говорил, что "судья хорошо отработал" матч с "Уралом". 11 апреля ЭСК РФС признала, что арбитр матча с "Динамо" ошибочно не удалил Александра Соболева и назначил пенальти в пользу "Спартака". И вот теперь — три одиннадцатиметровых в ворота "Торпедо".

Правда во втором тайме Павел Шадыханов подарил интригу. На 68-й минуте полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов схлопотал второе предупреждение за грубый подкат против Йорди Рейны. Трудно было в этой ситуации принять другое решение. На 88-й минуте второе предупреждение получил Мартинс Перейра, который зачем-то демонстративно саркастически аплодировал ассистенту судьи. Оба спартаковца пропустят игру следующего тура с "Краснодаром". Оставшись вдевятером, "Спартак" пропустил, а "Торпедо" устроил опасный штурм, пытаясь забить второй и сравнять. Но победа все-таки осталась за командой Гильермо Абаскаля».

Егор Бабурин Вратарь «Торпедо» Горжусь командой. Горжусь как мы сыграли. Больше комментировать тут нечего.

Магия цифр

Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин считает, что «Спартак» победил справедливо, а к судейству у него нет никаких вопросов.

«Счет матча — 2:1, но дело не только в этом результате…Красно-белые были быстрее, разнообразнее в игре, опаснее атаковали, заставляя торпедовцев нередко нарушать правила. Как итог — сразу три пенальти в ворота хозяев поля еще до перерыва. Случай, конечно, редчайший, но вполне реальный, как выясняется. Футболисты "Торпедо" довольно часто попросту не успевали сообразить что к чему, когда спартаковцы начинали плести свои игровые кружева.

Хотя начинало-то "Торпедо" очень неплохо и даже где-то авантюрно. Автозаводцы предложили спартаковцам довольно быстрый темп, прессинг чуть ли не по всему полю… Не надолго. "Спартак" выдержал все это несколько сумбурное давление хоть и не без нервов, но выдержал. За все время этого скорее психологического натиска "Торпедо" можно вспомнить, пожалуй, лишь один опасный момент у ворот "Спартака", когда Селихов вытащил мяч из угла ворот.

В остальном красно-белые до перерыва имели заметное, а порой и просто подавляющее преимущество. Конечно, кому-то явно не понравится, что в первом тайме "Спартак" пробил три пенальти. Но, если какие-то вопросы еще могли возникнуть в первом случае, когда мяч прокатился по руке торпедовца, хотя, на мой взгляд, судья все сделал правильно, то в двух следующих эпизодах пенальти были просто стопроцентные. Однако только третий "Спартак" забил. Тут уже все взял на себя Зобнин, хотя до него Бальде попал в перекладину, а удар Литвинова отразил вратарь Бабурин.

Возможно тут свою роль сыграла магия цифр. Дело в том, что после того, как Бальде не забил первый пенальти, он затем завершил хорошую спартаковскую атаку. И этот мяч стал 999-м для красно-белых в РПЛ. А вот 1000-й им просто не давался. Хотя преимущество "Спартака" становилось все более очевидным. И только удар Зобнина все поставил на свое место. Роман таким образом вошел в своего рода голевую историю спартаковцев».