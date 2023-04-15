Три пенальти и три удаления. «Спартак» вдевятером победил в дерби с «Торпедо»

«Спартак» без Промеса и Соболева
Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.
«В первом круге “Спартак” не без труда обыграл “Торпедо” со счётом 1:0. Автором единственного гола в той встрече в начале второго тайма стал Промес. В нынешней игре Квинси не мог принять участие, так как он продолжает залечивать травму. Но и без голландца в составе красно-белые были обязаны обыгрывать аутсайдера. Помимо Промеса, у “Спартака” в лазарете по-прежнему находились Хлусевич, Умяров и Мозес, а Соболев отсутствовал из-за перебора жёлтых карточек. Зато в строй вернулся Джикия, залечивший мышечное повреждение. У хозяев, в свою очередь, по причине травм отсутствовал Енин.
Клотет сделал два изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Факела”. Вместо Чурича и Кухарчука с первых минут появились Нетфуллин и Андре. Абаскаль, в свою очередь, также совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Динамо”. Хлусевича и Соболева сменили Денисов и Дуарте. Парагваец, пока совсем не оправдывающий вложенные в его приобретение 5 миллионов евро, получил шанс проявить себя. Кроме того, Литвинов вернулся на позицию опорного полузащитника, а дуэт форвардов составили Бальде и Игнатов».
Первый пенальти и гол Бальде
Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов оценивает игру зимнего новичка «Спартака» и отмечает, что проблемы с судейством начались уже в дебюте матча.
«Дебют игры — атаки "Торпедо", которое комбинировало и стремилось дома, в едва заполненных "Лужниках", играть по-хозяйски. Впечатлило, что Жозеп Клотет поставил против "Спартака" большую группу атакующих футболистов, при этом скорректировал позицию Караева. Номинальный вингер/форвард действовал глубже в центре. Правда, его и других оппонентов по игровым ситуациям вытаскивал на фланг Пруцев, смещавшийся направо и освобождавший зону для партнёров.
В первом тайме Данил сделал три ключевые передачи. Впрочем, попытки повыше встречать соперников "Торпедо" не очень удавались: кому-то уже возраст мешает интенсивно прессинговать, кто-то пока просто не в идеальной физической форме. Дуарте быстро проявил себя… в чужой штрафной. Именно после его удара головой мяч попал в руку Нетфуллину.
Если это пенальти, а не ошибка судьи Шадыханова, то надо менять правила. Рука находилась в естественном для такой игровой ситуации положении, никак не влияла на развитие эпизода — как ещё мог сыграть торпедовец, находясь под давлением в единоборстве? Когда Кейта не забил, попав в перекладину, многие наверняка подумали, что справедливость восторжествовала.
Но Бальде не опустил рук и доказал Абаскалю, что действительно пришло его время. Вскоре сенегалец забил с игры. В этом эпизоде оборона чёрно-белых сдвинулась вправо для подстраховки, а Самсонов остался один против двоих. Неудачный рикошет сыграл против хозяев. Гол Бальде — первый удар "Спартака" в створ».
Пенальти за пенальти
Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев впечатлен тем, насколько эмоциональной выдалась вторая половина первого тайма.
«Второй пенальти вопросов не вызвал. Кожемякин сбил Бальде, но и тут "Спартак" не справился с Бабуриным. Удар доверили Литвинову, лучшему в составе красно-белых в последних матчах, однако переиграть вратаря "Торпедо" он не сумел. Два пенальти, оба не забиты — это уже история. Но Шадыханов до перерыва назначил еще один 11-метровый!
И тут претензии могут быть только у "Спартака": Самсонов прямой ногой влетел в Бальде, и этот фол вполне тянул на красную. Трибуны скандировали "Селихов! Селихов!", но к мячу подошел капитан Зобнин. И забил. Это был 1000-й гол красно-белых в премьер-лиге. И еще любопытный факт: за весь чемпионский сезон-2016/17 "Спартак" пробил только два пенальти. Меньше, чем за один тайм этого матча.
Клотет, очевидно, с таким количеством 11-метровых в ворота своей команды ранее не сталкивался, и эмоциональной реакцией заработал красную карточку. Забавно, что в следующие выходные в матче "Химки" — "Торпедо" обе команды будут без главных тренеров: ранее в этом туре удалили Талалаева».
Проблемы на ровном месте
Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский не оставляет без внимания то, что красно-белые как обычно сами усложнили себе жизнь после перерыва.
«Вторая половина встречи началась для "Спартака" просто идеально. "Красно-белые" легко проходили центр поля, выходя в быстрые атаки, и действовали по счету. У Михаила Игнатов был убойный момент, но он не сумел в простейшей ситуации переправить мяч в сетку. Игра спокойно катилась к завершению.
Однако за 20 минут до финального свистка "красно-белые" решили привезти себе проблемы на ровном месте. Литвинов жестко сфолил на Йорди Рейне и получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче. Спартаковцы неожиданно остались в меньшинстве в матче, который они полностью контролировали. Далее пришлось действовать осторожнее.
Мяч перешел к "Торпедо", а болельщики "Спартака" наверняка немного засомневались в победе. В конце концов, с этой командой возможно что угодно. Под занавес встречи удалился еще и полузащитник "Спартака" Мартинс Перейра, а "Торпедо" один мяч после этого отквитало. Концовка получилась нервной, хозяева наседали на ворота Александра Селихова. Но голкипер "красно-белых" на этот раз был надежен и намертво фиксировал опасные удары. "Спартак" дотянул до победы, но заставил своих фанатов порядком понервничать»
Судья Шадыханов провалил матч
Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев считает, что судейство в последних матчах красно-белых стало вместо анти-спартаковского про-спартаковским.
«После третьего одиннадцатиметрового футболисты и тренеры "Торпедо" начали терять самообладание. В трансляцию не показали, что такого совершил Жозеп Клотет, но судья Шадыханов удалил главного тренера "Торпедо". Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич сообщил, что специалист был удален из-за неприличного жеста.
Любопытно, что в последних матчах судейство неизменно выступает на стороне "Спартака". Причем это символично происходит после закрытой встречи клуба с представителями судей. 17 марта встретились главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль и глава судейства Павел Каманцев. 4 апреля Зарема Салихова, супруга экс-владельца клуба Леонида Федуна, говорил, что "судья хорошо отработал" матч с "Уралом". 11 апреля ЭСК РФС признала, что арбитр матча с "Динамо" ошибочно не удалил Александра Соболева и назначил пенальти в пользу "Спартака". И вот теперь — три одиннадцатиметровых в ворота "Торпедо".
Правда во втором тайме Павел Шадыханов подарил интригу. На 68-й минуте полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов схлопотал второе предупреждение за грубый подкат против Йорди Рейны. Трудно было в этой ситуации принять другое решение. На 88-й минуте второе предупреждение получил Мартинс Перейра, который зачем-то демонстративно саркастически аплодировал ассистенту судьи. Оба спартаковца пропустят игру следующего тура с "Краснодаром". Оставшись вдевятером, "Спартак" пропустил, а "Торпедо" устроил опасный штурм, пытаясь забить второй и сравнять. Но победа все-таки осталась за командой Гильермо Абаскаля».
Магия цифр
Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин считает, что «Спартак» победил справедливо, а к судейству у него нет никаких вопросов.
«Счет матча — 2:1, но дело не только в этом результате…Красно-белые были быстрее, разнообразнее в игре, опаснее атаковали, заставляя торпедовцев нередко нарушать правила. Как итог — сразу три пенальти в ворота хозяев поля еще до перерыва. Случай, конечно, редчайший, но вполне реальный, как выясняется. Футболисты "Торпедо" довольно часто попросту не успевали сообразить что к чему, когда спартаковцы начинали плести свои игровые кружева.
Хотя начинало-то "Торпедо" очень неплохо и даже где-то авантюрно. Автозаводцы предложили спартаковцам довольно быстрый темп, прессинг чуть ли не по всему полю… Не надолго. "Спартак" выдержал все это несколько сумбурное давление хоть и не без нервов, но выдержал. За все время этого скорее психологического натиска "Торпедо" можно вспомнить, пожалуй, лишь один опасный момент у ворот "Спартака", когда Селихов вытащил мяч из угла ворот.
В остальном красно-белые до перерыва имели заметное, а порой и просто подавляющее преимущество. Конечно, кому-то явно не понравится, что в первом тайме "Спартак" пробил три пенальти. Но, если какие-то вопросы еще могли возникнуть в первом случае, когда мяч прокатился по руке торпедовца, хотя, на мой взгляд, судья все сделал правильно, то в двух следующих эпизодах пенальти были просто стопроцентные. Однако только третий "Спартак" забил. Тут уже все взял на себя Зобнин, хотя до него Бальде попал в перекладину, а удар Литвинова отразил вратарь Бабурин.
Возможно тут свою роль сыграла магия цифр. Дело в том, что после того, как Бальде не забил первый пенальти, он затем завершил хорошую спартаковскую атаку. И этот мяч стал 999-м для красно-белых в РПЛ. А вот 1000-й им просто не давался. Хотя преимущество "Спартака" становилось все более очевидным. И только удар Зобнина все поставил на свое место. Роман таким образом вошел в своего рода голевую историю спартаковцев».