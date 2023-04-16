Ничья в пользу чемпиона. «Ростов» отсрочил «золотой» матч «Зенита», но не возродил интригу

Петербургский «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче 23‑го тура РПЛ. Воскресная встреча, прошедшая в Ростове‑на‑Дону, завершилась со счетом 0:0. «Зенит» набрал 55 очков и на девять баллов опережает идущий вторым «Ростов», который продлил беспроигрышную серию до пяти матчей

Кадровые проблемы «Ростова» и травма Родригао

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает, что обе команды испытывали проблемы с составами накануне закрывающего тур матча.

«Надежда на "Ростов" подкреплялась только его высоким местом в таблице. Весной команда Валерия Карпина играет далеко не идеально: вылет из обоих кубковых путей, домашнее поражение от "Локомотива" и ни одной убедительной победы даже над аутсайдерами. Зато в инфополе желто-синие царят: все обсуждают аномальное число пенальти в их пользу, а Карпин регулярно говорит о качестве газона стадионов лиги.

С кадрами у Валерия Георгиевича тоже были проблемы: травмы Уткина и Полоза, а также дисквалификации Чернова с Голенковым делали выбор стартового состава довольно предсказуемым. Можно было предположить, что "Ростов" выйдет с тройкой защитников, но возвращение Глебова упростило Карпину задачу: капитан "Ростова" далеко не в первый раз в этом сезоне при обороне опускался в линию защитников и укреплял оборону.

"Зенит" тоже не обошелся без потерь. Если травмы Ерохина и Мантуана можно было пережить, ведь они — футболисты ротации, то неожиданное повреждение Родригао явно повлияло на план подготовки команды к матчу. В паре с Робертом Ренаном сыграл Чистяков, а "Зенит" подчеркнуто выходил из обороны через длинный пас: сказались отсутствие Родригао, результативная ошибка Вендела с "Локомотивом" и высокий прессинг "Ростова". Кержаков постоянно выносил мяч к центральному кругу.

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Зато вернулся в основу выздоровевший Барриос, которого сильно не хватало чемпиону в последних матчах. С первых минут появился и Кассьерра, наконец-то забивший в прошлом туре первый гол в текущем чемпионате. Однако главным действующим лицом стартовой половины встречи стал не он и не непривычно инертный Малком».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Бывают такие матчи, когда мяч не идет в ворота. Не могу сказать, что мы создали много моментов. Да, они были, но не смогли реализовать. Конечно, итогом не удовлетворен. Второй тайм был хороший касаемо качества игры, за исключением последнего момента. Мы прозевали, уже переиграли минуту, но это неважно, нужно сохранять концентрацию до финального свистка. Мы расстроены. Всегда хотим побеждать. В первом тайме играли не так активно, как хотелось. Зачем менять игроков, когда все смотрятся хорошо и создают моменты? Единственное, чего не хватало, это забитых мячей.

Караваев неожиданно затмил Малкома в атаке

Автор «Спорта день за днем» Алексей Михайлов считает, что в первом тайме «Ростов» местами сыграл лучше «Зенита».

«В первом тайме "Зенит" имел преимущество по владению мячом и качеству атак, но при этом ни разу не пробил в створ (при шести ударах). У "Ростова" же набралось два таких удара. Несмотря на попытки "Зенита" сыграть первым номером, хозяева были очень инициативны в первые 45 минут. Удачно созданное "Ростовом" давление в нужных зонах не позволяло "Зениту" ускорять темп в атаке, да и в обороне петербуржцы с трудом выносили мяч подальше от своих ворот.

Команда Карпина практически не выключалась из борьбы, заставляя "Зенит" терять мячи. Особым образом выделялся центральный защитник Максим Осипенко, который начинал все атаки "Ростова", а еще нередко оказывался в нужной позиции при обороне. Это позволяло Осипенко перехватывать почти все мячи, летевшие после дальних выносов Кержакова. А сам Михаил не осмелился на короткие розыгрыши в первом тайме.

Многие в этом матче ждали остроты от Малкома и Матео Кассьерры, который вышел в стартовом составе "Зенита", но по первому тайму они практически не запомнились чем-то ярким. Неожиданно в их роли оказался правый защитник Вячеслав Караваев, который до перерыва создал три самых опасных момента у ворот Сергея Песьякова.

8-я минута: Караваев выскочил из-под Сильянова и пробил головой в перекладину с линии вратарской.

27-я минута: Вячеслав ворвался в свободную зону на правом фланге и прострелил во вратарскую, но мяч прокатился вдоль линии ворот — никто из игроков "Зенита" не смог замкнуть передачу.

40-я минута: Дуглас Сантос получил мяч на левом фланге и забросил в центр штрафной на Караваева. Вячеслав пробил в касание, но мяч пролетел выше ворот».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Нормальный результат. Не могу сказать, что прямо счастлив. Первый тайм понравился, второй — меньше. С чем связано — сами все знаете. Мы говорили до матча, как не пропустить, как забить. Если бы сыграли два тайма как первый, могли бы рассчитывать на большее. Но, учитывая силу «Зенита», уровень игроков, два тайма не так просто играть. Но только слова благодарности ребятам, выдержали. Пока были силы, многое получалось, потом «Зенит» стал прессинговать по‑другому, где‑то не перестроились. Комаров? Выполняет то, что нужно на поле, — окей, не будет выполнять — не будет выходить. Он сам свой потенциал не знает, наверное.

Спорный мяч или пенальти?

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов не оставляет без внимания, что матч не обошелся без сложных судейских решений.

«Как только "Ростов" переключался из высокой обороны на низкую и садился глубоко, у ворот Песьякова становилось горячо. Например, в начале второго тайма. Тогда-то Кассьерра и нанёс первый удар "Зенита" в створ — не самый простой мяч поймал Песьяков, который, кстати, тоже не рисковал при игре ногами после нескольких "привозов".

А на 52-й минуте произошло что-то невероятное. Вендел не забил в таком моменте, какие игрок его класса решает в ста случаях из ста. В другой день Вендел реализовал бы его, даже если бы в перерыве нарушил режим, выпив чего-нибудь крепкого, но тут получилось не по-бразильски.

Ещё один интересный эпизод случился в первые полтайма после перерыва у ворот "Зенита". Редкая, курьёзная история. Щетинин влетал в штрафную соперника и получил по ногам от Дугласа Сантоса, а в это время в той же точке поля лежал второй мяч. Как поступать судье — назначать спорный мяч или пенальти?

Лишнее давление с Карасёва сняло то, что бразилец сфолил всё же до штрафной. Повтор показал: ростовчанин начал падать, когда его ноги находились ещё перед линией. Хотя и максимально близко к ней. Курьёз этот и завершиться мог курьёзным голом, если бы отбитый Кержаковым мяч влетел в сетку рикошетом от Осипенко».

Вячеслав Караваев Защитник «Зенита» Тяжела игра была, «Ростов» неплохо выходил [в атаку]. Немного не сразу мы перестроились, наверное, — могли лучше играть в моментах, когда соперник выходил от ворот, но во втором тайме мы это учли. Считаю, что моменты у нас были — даже в первом тайме у меня были моменты, могли забивать, и во втором тайме. Наверное, не хватило завершающего удара. Если не забили, значит, дело в реализации. В обороне сыграли на ноль — хорошо, но надо, естественно, забивать. Жалко, что не забили.

Достойный соперник

Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский отдает должное ростовской команде, сумевшей оказать достойное сопротивление действующему чемпиону.

«После этого "Зенит" ответил сумасшедшим моментом Малкома. Бразилец был обязан забивать после паса Клаудиньо, но подвела нерабочая правая. "Сине-бело-голубые" начали забирать преимущество, а игра становилась более нервной. Стычки, грубые фолы — все это свидетельствовало о том, насколько важен для игроков конечный результат.

Особенно эмоциональны были футболисты "Ростова". Они ни в чем не уступили "Зениту" по игре. Будь у этой команды более длинная и качественная скамейка, возможно, она бы и на дистанции сумела оказать борьбу гегемону. Если летом ростовчане грамотно усилятся, то, может быть, сумеют побороться за золото!

Всё о футболе России

А пока приходится констатировать печальный факт: ничья первой и второй команд РПЛ окончательно убила чемпионскую интригу в нынешнем сезоне. Теперь основное внимание исключительно на борьбе за серебряные и бронзовые медали».

Денис Терентьев Защитник «Ростова» Все хотели выиграть, но получилась боевая ничья. «Ростов» прыгнул выше своих возможностей в этом сезоне? Мы играем в хороший футбол, набираем много очков. В чем феномен Карпина? Очень требовательный человек и тренер. Хорошо разбирает слабые места и слабые зоны. Физически хорошо готовы. Удивил ли сегодня «Зенит»? Нет, не удивил. Я думаю, что все в России знают, как здорово они играют в техничный футбол, как опасны у чужой штрафной. Будет ли «Ростов» в тройке? Мы идем от игры к игре.

Москвичам и «Краснодару» пора стыдиться

Автор Soccer.ru Вадим Багров стыдит питерский клуб за то, что чемпионы не справились с командой, заметно уступающей как финансово. так и набором исполнителей.

«В таблице "Зенит" выше "Ростова" , этим и прикроются. Хотя лидеру не стоило терять очки против Карпина, который десять лет без побед над действующими чемпионами. Ругаем футболистов Семака за пеший футбол. Но замедлил игру фаворита именно соперник. У Карпина был средней высоты узкий блок в защите, тактика сработала.

Не паниковали. Не садились слишком низко. Работали плотно по всему периметру штрафной площади с помощью хавбеков. Все отрабатывали в вязком прессинге. Вендел и Малком не забили, "Зенит" лишь один раз за весь матч попал в створ ворот. Плохая игра чемпиона, но по вине "Ростова", который тоже имел подходы. Могли забить, если бы заработали пенальти, но фол состоялся в сантиметрах от линии штрафной площади.

Напомним, что Семак потерял очки против клуба, чей бюджет в 7 раз ниже. Колоссальная разница. Но еще пять клубов тоже намного богаче, четыре московских и "Краснодар". Даже "Рубин" тратил в РПЛ намного больше, поэтому второе место "Ростова" это успех. И отражение грамотной работы со средними футболистами. Удача им улыбается, но Комличенко не демонстрировал таланты в чужих штрафных, играя за "Динамо". А теперь удачно подставляется, что приносит новые и новые голы с пенальти. Причем наша оценка эпизодов совпала с оценкой профессионального судьи. Лишь два из 14 пенальти сомнительные.

Поскольку нет разницы между вторым и третьим местами — не будет награды в виде путевки в ЛЧ, а отставание "Спартака" и ЦСКА минимальное, то допускаем, что именно московские богачи придут вторыми. Но Карпин точно выжимает максимум. "Зенит" потерял очки против "Ростова" в трех из пяти последних матчей. Причем сегодня впервые не пропустили. Карпин стал бы чемпионом с "Зенитом", Семак скорее шел на шестом месте с "Ростовом". Да и не только Сергей Богданович».