«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле против «Лестера» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. «Кристал Пэлас» находится на 12 месте в турнирной таблице.

Борьба за выживание в АПЛ для команды сейчас актуальна как никогда. Отрыв от опасной зоны измеряется лишь тремя зачетными баллами.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Лестер 1X2Новым игрокам 2.503.202.90Фрибет$40

Еще перед прошлым туром, в котором «Орлы» потерпели разгром от «Арсенала» (1:4), уволили Патрика Виейра с поста наставника.

Все прогнозы на АПЛ

Теперь коллектив снова возглавляет Рой Ходжсон, который постарается вернуть его к победам после 13-матчевой безвыигрышной серии и четырех поражений кряду.

«Лестер»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. «Лестер» находится на 17-м месте в турнирной таблице.

Борьба за выживание в АПЛ для «Лис» сейчас актуальна как никогда. Отрыв от опасной зоны измеряется лишь одним баллом.

В предыдущем своем поединке «Лестер» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1) на выезде, чем прервал серию из пяти поражений кряду.

Таким образом, вот уже шесть поединков кряду коллектив не знает побед, так что его соперник с новым тренером имеет неплохие шансы вернуться к победам.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 2,54. Успех «Лестера» оценивается в 2,89, ничья — в 3,32.

В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 1,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 1,5 голов за 2,94.

Еще один вариант ставки — «Кристал Пэлас» выиграет за 2,54, ведь приход нового тренера и плохая форма гостей позволяет хозяевам рассчитывать на успех.