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    Как Ходжсон вернется в «Кристал Пэлас»?

    «Кристал Пэлас» — «Лестер». Ставка (к. 2.94) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 1 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Лестер»
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    Ходжсон — снова главный тренер «Пэлас»
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле против «Лестера» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Апреля 2023 года
    Кристал Пэлас
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    «Кристал Пэлас»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. «Кристал Пэлас» находится на 12 месте в турнирной таблице.

    Борьба за выживание в АПЛ для команды сейчас актуальна как никогда. Отрыв от опасной зоны измеряется лишь тремя зачетными баллами.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Лестер

    1X2Новым игрокам
  • 2.503.202.90Фрибет$40
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    Еще перед прошлым туром, в котором «Орлы» потерпели разгром от «Арсенала» (1:4), уволили Патрика Виейра с поста наставника.

    Все прогнозы на АПЛ

    Теперь коллектив снова возглавляет Рой Ходжсон, который постарается вернуть его к победам после 13-матчевой безвыигрышной серии и четырех поражений кряду.

    «Лестер»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. «Лестер» находится на 17-м месте в турнирной таблице.

    Борьба за выживание в АПЛ для «Лис» сейчас актуальна как никогда. Отрыв от опасной зоны измеряется лишь одним баллом.

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  • 28/03/2023

    • В предыдущем своем поединке «Лестер» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1) на выезде, чем прервал серию из пяти поражений кряду.

    Таким образом, вот уже шесть поединков кряду коллектив не знает побед, так что его соперник с новым тренером имеет неплохие шансы вернуться к победам.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 2,54. Успех «Лестера» оценивается в 2,89, ничья — в 3,32.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 1,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 1,5 голов за 2,94.

    Еще один вариант ставки — «Кристал Пэлас» выиграет за 2,54, ведь приход нового тренера и плохая форма гостей позволяет хозяевам рассчитывать на успех.

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    «Кристал Пэлас» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.94), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. Как Ходжсон вернется в «Кристал Пэлас»?
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