«Кристал Пэлас»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. «Кристал Пэлас» находится на 12 месте в турнирной таблице.
Борьба за выживание в АПЛ для команды сейчас актуальна как никогда. Отрыв от опасной зоны измеряется лишь тремя зачетными баллами.
Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Лестер
Еще перед прошлым туром, в котором «Орлы» потерпели разгром от «Арсенала» (1:4), уволили Патрика Виейра с поста наставника.
Теперь коллектив снова возглавляет Рой Ходжсон, который постарается вернуть его к победам после 13-матчевой безвыигрышной серии и четырех поражений кряду.
«Лестер»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. «Лестер» находится на 17-м месте в турнирной таблице.
Борьба за выживание в АПЛ для «Лис» сейчас актуальна как никогда. Отрыв от опасной зоны измеряется лишь одним баллом.
В предыдущем своем поединке «Лестер» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1) на выезде, чем прервал серию из пяти поражений кряду.
Таким образом, вот уже шесть поединков кряду коллектив не знает побед, так что его соперник с новым тренером имеет неплохие шансы вернуться к победам.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 2,54. Успех «Лестера» оценивается в 2,89, ничья — в 3,32.
В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 1,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 1,5 голов за 2,94.
Еще один вариант ставки — «Кристал Пэлас» выиграет за 2,54, ведь приход нового тренера и плохая форма гостей позволяет хозяевам рассчитывать на успех.