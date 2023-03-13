Гватемала сыграет на своем поле с Панамой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 13 марта, начало — в 03:00 мск. Гватемала — Панама: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гватемала

Эту команду сложно назвать грандом североамериканского футбола. Гватемала по большей части проводит лишь контрольные поединки, и не особо успешно.

Например, колумбийцам команда уступила со счетом 4:1. Катар же обыграл гватемальцев со счетом 2:0.

В своем предыдущем поединке Гватемала добыла победу. В контрольной встрече команда оставила ни с чем Никарагуа (3:1).

Все прогнозы на футбол

Вообще, матчи с панамцами для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков проиграно 4.

Вот и на сей раз сборная Гватемалы явно будет рада даже ничьей. Соперник выглядит куда предпочтительнее.

Панама

Панама уже полгода не знает радости побед. Причем в трех последних поединках панамцы расходились миром с оппонентами.

В актив команда может записать себе и последний поединок. Панама дала бой сильным камерунцам (1:1).

Правда, до того была ничья с Венесуэлой (2:2). Да и поражение от Катара (2:1) говорит о том, что нужны изменения в игре панамцев.

Да и побеждают панамцы по большим праздникам. Последняя победа пришлась на конец сентября, когда был обыгран Бахрейн (0:2).

Панама явно будет активно атаковать. Соперник вполне удобоваримый, да и безвыигрышная серия несколько затянулась.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Гватемалы предлагают — 2.20.

На викторию Панамы дают — 3.00, ничья оценена — в 3.10.

Панамцы смотрятся сильнее соперника , которому, к тому же, традиционно успешно противостоят.

Наш прогноз — Победа Панамы. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.