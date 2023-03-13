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    Панаму ждет успех?!

    Гватемала — Панама. Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, товарищеский матч, 13 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гватемала — Панама
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    Хосе Родригес
    Гватемала сыграет на своем поле с Панамой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 13 марта, начало — в 03:00 мск. Гватемала — Панама: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 13 Марта 2023 года
    Гватемала
  • Гватемала
    •  Гватемала 03:00 Панама Панама
  • Панама
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    Гватемала

    Эту команду сложно назвать грандом североамериканского футбола. Гватемала по большей части проводит лишь контрольные поединки, и не особо успешно.

    Например, колумбийцам команда уступила со счетом 4:1. Катар же обыграл гватемальцев со счетом 2:0.

    В своем предыдущем поединке Гватемала добыла победу. В контрольной встрече команда оставила ни с чем Никарагуа (3:1).

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    Вообще, матчи с панамцами для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков проиграно 4.

    Вот и на сей раз сборная Гватемалы явно будет рада даже ничьей. Соперник выглядит куда предпочтительнее.

    Панама

    Панама уже полгода не знает радости побед. Причем в трех последних поединках панамцы расходились миром с оппонентами.

    В актив команда может записать себе и последний поединок. Панама дала бой сильным камерунцам (1:1).

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    • Правда, до того была ничья с Венесуэлой (2:2). Да и поражение от Катара (2:1) говорит о том, что нужны изменения в игре панамцев.

    Да и побеждают панамцы по большим праздникам. Последняя победа пришлась на конец сентября, когда был обыгран Бахрейн (0:2).

    Панама явно будет активно атаковать. Соперник вполне удобоваримый, да и безвыигрышная серия несколько затянулась.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Гватемалы предлагают — 2.20.

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    На викторию Панамы дают — 3.00, ничья оценена — в 3.10.

    Панамцы смотрятся сильнее соперника, которому, к тому же, традиционно успешно противостоят.

    Наш прогноз — Победа Панамы. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.

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    Гватемала — Панама: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 13.03.2023. Прогнозы на футбол. Панаму ждет успех?!
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