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    «Старая Сеньора» не заметит «Сампдорию»

    «Ювентус» — «Сампдория». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Серия А, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Сампдория»
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    Анхель Ди Мария
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Марта 2023 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    «Ювентус»

    Туринцы проводят откровенно посредственный сезон. Нынешнее 7 место в таблице никак нельзя назвать успехом для клуба.

    Главной проблемой команды является реализация. При сильном подборе атакующих исполнителей «Ювентус» забил только 40 мячей в 25 матчах.

    Коэффициенты матча Ювентус — Сампдория

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  • 1.354.7011.00Фрибет$40
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    В своем предыдущем поединке «Ювентус» добыл победу. В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы был обыгран «Фрайбург» (1:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Сампдорией» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ювентус» выиграл четырежды.

    Вот только кадровых проблем у туринцев сонм. Например, в этом матче не могут команде Алекс Сандро, Мойзе Кен и Аркадиуш Милик.

    «Сампдория»

    «Сампдория» борется за выживание в классе сильнейших. Команда находится на последнем 20 месте в турнирной таблице Серии А.

    Причем отставание от спасительной 17 позиции составляет 9 очков. Так что у генуэзцев откровенно немного шансов избежать вылета в Серию В.

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    • Свой последний поединок команда вновь провела неудачно. «Сампдория» в родных стенах не сумела одолеть «Салернитану» (0:0).

    Главным бичом генуэзцев является атака. В 25 матчах забито всего лишь 11 мячей в ворота соперников.

    «Сампдория» явно не собирается сдаваться на милость гранду. Гости наверняка постараются добыть хотя бы один зачетный балл.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Сампдории» дают — 9.80, ничья оценена — в 5.05.

    Туринцы явно будут активно атаковать, тогда как гостям предстоит очередной сложный поединок, особенно с учетом всех нерешенных проблем.

    Наш прогноз — Фора «Ювентуса» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.

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    «Ювентус» — «Сампдория»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. «Старая Сеньора» не заметит «Сампдорию»
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