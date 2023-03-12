«Ювентус» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Туринцы проводят откровенно посредственный сезон. Нынешнее 7 место в таблице никак нельзя назвать успехом для клуба.

Главной проблемой команды является реализация. При сильном подборе атакующих исполнителей «Ювентус» забил только 40 мячей в 25 матчах.

Коэффициенты матча Ювентус — Сампдория 1X2Новым игрокам 1.354.7011.00Фрибет$40

В своем предыдущем поединке «Ювентус» добыл победу. В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы был обыгран «Фрайбург» (1:0).

Все прогнозы на Серию А

Матчи с «Сампдорией» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ювентус» выиграл четырежды.

Вот только кадровых проблем у туринцев сонм. Например, в этом матче не могут команде Алекс Сандро, Мойзе Кен и Аркадиуш Милик.

«Сампдория»

«Сампдория» борется за выживание в классе сильнейших. Команда находится на последнем 20 месте в турнирной таблице Серии А.

Причем отставание от спасительной 17 позиции составляет 9 очков. Так что у генуэзцев откровенно немного шансов избежать вылета в Серию В.

Свой последний поединок команда вновь провела неудачно. «Сампдория» в родных стенах не сумела одолеть «Салернитану» (0:0).

Главным бичом генуэзцев является атака. В 25 матчах забито всего лишь 11 мячей в ворота соперников.

«Сампдория» явно не собирается сдаваться на милость гранду. Гости наверняка постараются добыть хотя бы один зачетный балл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.40.

На викторию «Сампдории» дают — 9.80, ничья оценена — в 5.05.

Туринцы явно будут активно атаковать , тогда как гостям предстоит очередной сложный поединок, особенно с учетом всех нерешенных проблем.

Наш прогноз — Фора «Ювентуса» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.