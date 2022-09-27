Сборная Южной Кореи сыграет на своем поле против команды Камеруна в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 27 сентября в Сеуле, начало — в 14:00 мск. Южная Корея — Камерун: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Южная Корея

Предстоящий матч станет для южнокорейской сборной одной из последних проверок перед чемпионатом мира в Катаре.

Несколько дней назад Южная Корея сыграла вничью с Коста-Рикой — 2:2. От поражения азиатов спас звезда лондонского «Тоттенхэма» Сан Хын Мин.

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В июне команда Паулу Бенту провела сразу четыре товарищеских матча. После неприятного поражения от бразильцев (1:5) южнокорейские футболисты сыграли вничью с Парагваем и одержали победы над Чили и Египтом.

В этом году сборная Южной Кореи провела уже 14 матчей, в которых потерпела лишь три поражения. И только в двух случаях она не забила ни одного мяча.

Камерун

Сборная Камеруна тоже продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира. В минувшую пятницу африканская команда потерпела поражение от Узбекистана (0:2).

Месяц назад камерунцы провели два матча с Экваториальной Гвинеей в рамках отбора на Кубок Африканских наций. В первом команда Ригобера Сонга уступила со счетом 0:1, а во втором выиграла 2:0.

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В начале года сборная Камеруна заняла третье место на домашнем Кубке африканских наций, проиграв в полуфинале Египту в серии пенальти.

Вскоре после этого камерунцы выиграли у Алжира по сумме двух матчей за право выхода в финальную часть ЧМ-2022.

Прогноз и ставка

На Южную Корею в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу Камеруна — за 6.05.

У корейцев все-таки будет побольше мотивации в предстоящей игре. Несмотря на статус матча, дома они, как правило, стараются играть с полной самоотдачей, в противном случае местная публика их просто не поймем.

Ставка — победа Южной Кореи + тотал матча больше 1,5 за 1.97.