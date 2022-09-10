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    «Челси» исправиться за последние неудачи

    «Фулхэм» — «Челси». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, чемпионат Англии, 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Челси»
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    «Челси»
    В субботу, 10 сентября, в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» местный клуб «Фулхэм» сыграет против «Челси» в 6-м туре АПЛ. Начало поединка запланировано на 14:30 по мск. «Фулхэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Сентября 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 14:30 Челси Челси
  • Лондон
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» после годичного перерыва смог вернуться в элиту английского футбола. В прошлом году он выиграл Чемпионшип и благодаря этому получил прямой билет в АПЛ.

    В Премьер-лиге «дачники» стартовали весьма неплохо, выдав 3-матчевую серию без фиаско, где раз победили и дважды сыграли вничью, в том числе и дома с «Ливерпулем» — 2:2.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Челси

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    Однако после этого коллектив дважды проиграл в гостях «Арсеналу» и «Тоттенхэму» (по 1:2), а также на своем поле нанес поражение крепкому «Брайтону» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    Таким образом у «Фулхэма» в активе находится восемь зачетных пунктов, с которыми он разместился на десятой позиции в турнирной таблице АПЛ.

    «Челси»

    «Челси» к данной игре подходит после неожиданного поражения в Лиге чемпионов в Загребе от «Динамо» 0:1 и последовавшей за этим увольнением главного тренера Томаса Тухеля.

    В чемпионате Англии «синие» также выступают не лучшим образом, набрав десять пунктов в пяти проведенных турах и находятся на шестой строке в турнирке, уступая лидеру пять баллов.

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  • 07/09/2022

    • В минувшем туре первенства «аристократы» переиграли на своей территории «Вест Хэм» со счетом 2:1. Перед этим же они проиграли две игры из трех, причем каждый раз уступая на выезде.

    Стоит отметить, что «Челси» проиграл все при предыдущие выездные поединка с учетом всех проведенных турнирах, забив за все это время лишь один гол.

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    «Челси» выиграл у «Фулхэма» в последних семи очных поединках. Причем в пяти случаях «синие» смогли сохранить свои ворота на замке.

    Прогноз и ставка на «Фулхэм» — «Челси»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Челси» — 1.84, победа «Фулхэма» — 4.48, ничья — 4.02.

    После ряда неудач и расставание с главным тренером, «Челси» должен реабилитироваться перед своими фанами, обыграв удобного для себя соперника.

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    «Фулхэм» — «Челси»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» исправиться за последние неудачи
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