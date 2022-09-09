АПЛ перенесла матчи 7-го тура из-за смерти Елизаветы II

Английская объявила о переносе матчей седьмого тура из-за смерти королевы

Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, на 97‑м году жизни. Власти Великобритании объявили десятидневный национальный траур.

Матчи седьмого тура чемпионата Англии, которые были запланированы на 10, 11 и 12 сентября, состоятся в другую дату.

«Лига и клубы хотели бы отдать дань уважения долгой и непоколебимой службе Ее Величества нашей стране. Как наш старейший монарх, она была источником вдохновения и оставила после себя невероятное наследие после жизни, которая была самоотверженности.

Это чрезвычайно печальное время не только для нации, но и для миллионов людей по всему миру, которые восхищались ею. Мы присоединяемся ко всем, кто скорбит о ее кончине», — заявил глава АПЛ Ричард Мастерс.