«Омония» сыграет на своем поле против «Шерифа» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 22:00 мск. «Омония» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Омония»

Чемпионат Кипра уже стартовал, где состоялось два тура. До этого «Омония» играла в контрольных матчах и в Суперкубке страны.

Команда в рамках последнего уступила «Аполлону» (0:2). Так что настроение в команде явно не лучшее.

В стартовом туре нового чемпионата страны коллектив уступил на выезде «Акритасу» (0:1) и переиграл на своем поле «АЕК Ларнаку» (3:2).

Все прогнозы на Лигу Европы

Правда, в последних восьми поединках во всех турнирах клуб потерпел одно поражение — как раз от «Акритаса».

«Шериф»

Свой европоход «Шериф» начинал в Лиге чемпионов. Были одержаны победы над боснийским «Зриньски» и словенским «Марибором».

В третий раунде турнира «жёлто-черный» клуб потерпел два поражения от чемпиона Чехии — «Виктории» (2:4 — сумма двух матчей).

В раунде плей-офф Лиги Европы коллектив прошел «Пюник», в которых соперники ни разу не забивали, выиграв серию пенальти в ответном матче.

«Шериф» в чемпионате Молдавии идёт на 1-м месте. У тираспольского коллектива на старте сезона — 14 набранных очков в 6-ти матчах. В целом клуб не знает поражений уже шесть игр.

Прогноз и ставки

Букмекеры считаает фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,25.