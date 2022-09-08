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    Прервет ли «Омония» беспроигрышную серию «Шерифа»?

    «Омония» — «Шериф». Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, 1-й тур группового раунда Лиги Европы, 8 сентября 2022 года

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    «Шериф» не знает поражений шесть матчей кряду
    «Омония» сыграет на своем поле против «Шерифа» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 22:00 мск. «Омония» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 08 Сентября 2022 года
    Омония
  • Лига Европы. Группа E
    •  Омония 22:00 Шериф Шериф
  • Тирасполь
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    «Омония»

    Чемпионат Кипра уже стартовал, где состоялось два тура. До этого «Омония» играла в контрольных матчах и в Суперкубке страны.

    Команда в рамках последнего уступила «Аполлону» (0:2). Так что настроение в команде явно не лучшее.

    В стартовом туре нового чемпионата страны коллектив уступил на выезде «Акритасу» (0:1) и переиграл на своем поле «АЕК Ларнаку» (3:2).

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    Правда, в последних восьми поединках во всех турнирах клуб потерпел одно поражение — как раз от «Акритаса».

    «Шериф»

    Свой европоход «Шериф» начинал в Лиге чемпионов. Были одержаны победы над боснийским «Зриньски» и словенским «Марибором».

    В третий раунде турнира «жёлто-черный» клуб потерпел два поражения от чемпиона Чехии — «Виктории» (2:4 — сумма двух матчей).

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    • В раунде плей-офф Лиги Европы коллектив прошел «Пюник», в которых соперники ни разу не забивали, выиграв серию пенальти в ответном матче.

    «Шериф» в чемпионате Молдавии идёт на 1-м месте. У тираспольского коллектива на старте сезона — 14 набранных очков в 6-ти матчах. В целом клуб не знает поражений уже шесть игр.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считаает фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,25.

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    «Омония» — «Шериф»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Омония» беспроигрышную серию «Шерифа»?
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