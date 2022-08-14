«Челси» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма» в рамках 2-го тура АПЛ. Матч состоится 14 августа, начало — 18:30 (мск). «Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Синие» после 1-го тура чемпионата Англии вошли в ТОП-8 команд, которые смогли заработать 3 очка. Но из-за того, что «Челси» забил всего 1 гол, то в данный момент команда располагается на 8-месте в турнирной таблице АПЛ.

Старт нынешнего сезона Английской Премьер-Лиги «Челси» начали с минимальной выездной победы над «Эвертоном» (0:1). Единственный гол в этом матче был забит с пенальти, который смог реализовать Жоржиньо забив в дополнительное время первого тайма (45+9).

Коэффициенты матча Челси — Тоттенхэм 1 2.25 X 3.35 2 3.25 Ставка

До этого «Челси» показал неплохие результаты в товарищеских матчах такими соперниками как мексиканская «Амирика», которую «синие» переиграли со счетом 1:2 и «Удинезе», которых «Челси» был сильнее дважды подряд (1:3 и 0:2).

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Но так же в контрольных матчах «Челси» проигрывал лондонскому «Арсеналу» с разгромным счетом 4:0 и представителю МЛС «Шарлотту», которому проиграл в серии пенальти со счетом 2:1.

«Челси» не проигрывает «Тоттенхэму» уже 12 поединков кряду, 9 раз выигрывая соперника и трижды сыграв вничью.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» в данный момент возглавляют турнирную таблицу Английской Премьер-Лиги, так как помимо того, что команда набрала 3 очка, они еще больше всех забили в ворота своего соперника по итогу первого тура.

А начал свой пусть в новом сезоне «Тоттенхэм» с домашнего матча против «Саутгемптона». И несмотря на то, что гости прошлого матча смогли забить «шпорам» уже на 12-й минуте поединка, «Тоттенхэм» еще в первом тайме смог отыграть 2 мяча, забив на 21-й и 31-й минутах матча.

Второй тайм так же выдался более удачным для хозяев поля. Сначала на 61-й минуте встречи автоголом отметился игрок «Саутгемптона», а уже на 63-й минуте Деян Кулусевски смог забить 4-й гол «Тоттенхэма» и поставил точку в этом поединке — 4:1.

«Тоттенхэм» проводит беспроигрышную выездную серию, которая длится уже 7 матчей подряд, их которых «шпоры» дважды сыграли вничью и 5 раз оказались сильнее своих соперников.

Прогноз и ставка

На победу «Челси» в этом матче можно поставить за 2.26, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Тоттенхэма» — за 3.38.

Прогноз — Встречаются два очень сильных соперника, которые находятся в превосходной форме и имеют высокие цели в нынешнем сезоне. Поэтому, с первых минут матча команды будут идти вперед и пробовать забивать, так как это очень принципиальная встреча для обеих коллективов.

Ставка — Обе команды забьют за 1.80.