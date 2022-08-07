В воскресенье, 7 августа, пройдет матч 4-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо». Встреча на «Солидарность Арене» в Самаре начнется в 17:30 (мск). «Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Самарцы в межсезонье провели пять контрольных матчей: потерпев поражения от «Рубина» (1:3) и «Акрона» (0:3) и одержав три победы — дважды над «Ахматом» (1:0 и 2:1) и одну над «Уралом» (3:0).

Новый сезон подопечные Игоря Осинькина начали выездной победой над «Оренбургом», показав неубедительную игру в первом тайме и пропустив, но сумев отыграться после перерыва — 4:2.

Выезд в Петербург завершился разгромом от «Зенита» с тремя мячами пропущенными в первые полчаса — 0:3. После этого игра была сделана.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В последнем матче «Крылья Советов» дома спаслись от поражения в концовке матча с «Торпедо» (1:1). С 4 очками и разницей мячей 5-6 команда идет на 10-м месте с таблице РПЛ.

«Динамо»

Бело-голубые, сменив летом главного тренера, провели под руководством Славиши Йокановича четрые контрольных матча: разгромили «СКА-Хабаровск» (3:0) и «Амкал» (5:0), победили «Рубин» (2:0) и ушли от поражения в матче с «Локо» (3:3).

В РПЛ «Динамо» стартовало домашней ничьей с «Ростовом» (1:1), забив быстрый гол, но не развив успех и пропустив в концовке.

Во втором туре динамовцы устроили взбучку вернувшемуся в элиту «Торпедо», разгромив автозаводцев не без помощи двух пенальти — 4:0. Три мяча были забиты еще до перерыва.

Календарь и таблица РПЛ

Выездной матч с «Факелом» бело-голубые провалили, ведя 3:0, и позволив воронежцам отыграться — 3:3. С 5 очками «Динамо» идет на 6-м месте, разница мячей 8-4, 4 гола у Смолова.

Прогноз и ставка

На победу «Крыльев Советов» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Динамо» — 2.55.

В прошлом сезоне самарцы дважды победили — со счетом 1:0 на выезде и со счетом 5:2 дома. В пяти последних очных встречах «Динамо» лишь раз победило, потерпев три поражения.

В Самаре бело-голубые выиграли лишь один раз из последних 5 выездов (еще в 2015 году), трижды проиграв. Тем не менее, сезон они начали увереннее. Прогноз: «Динамо» не проиграет верховой матч .