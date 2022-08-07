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    «Крылья Советов» — «Динамо». Ставка (к. 2.11) и прогноз на РПЛ 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Динамо»
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    «Динамо»
    В воскресенье, 7 августа, пройдет матч 4-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо». Встреча на «Солидарность Арене» в Самаре начнется в 17:30 (мск). «Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Августа 2022 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 17:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Крылья Советов»

    Самарцы в межсезонье провели пять контрольных матчей: потерпев поражения от «Рубина» (1:3) и «Акрона» (0:3) и одержав три победы — дважды над «Ахматом» (1:0 и 2:1) и одну над «Уралом» (3:0).

    Новый сезон подопечные Игоря Осинькина начали выездной победой над «Оренбургом», показав неубедительную игру в первом тайме и пропустив, но сумев отыграться после перерыва — 4:2.

    Выезд в Петербург завершился разгромом от «Зенита» с тремя мячами пропущенными в первые полчаса — 0:3. После этого игра была сделана.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В последнем матче «Крылья Советов» дома спаслись от поражения в концовке матча с «Торпедо» (1:1). С 4 очками и разницей мячей 5-6 команда идет на 10-м месте с таблице РПЛ.

    «Динамо»

    Бело-голубые, сменив летом главного тренера, провели под руководством Славиши Йокановича четрые контрольных матча: разгромили «СКА-Хабаровск» (3:0) и «Амкал» (5:0), победили «Рубин» (2:0) и ушли от поражения в матче с «Локо» (3:3).

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  • 30/07/2022

    • В РПЛ «Динамо» стартовало домашней ничьей с «Ростовом» (1:1), забив быстрый гол, но не развив успех и пропустив в концовке.

    Во втором туре динамовцы устроили взбучку вернувшемуся в элиту «Торпедо», разгромив автозаводцев не без помощи двух пенальти — 4:0. Три мяча были забиты еще до перерыва.

    Календарь и таблица РПЛ

    Выездной матч с «Факелом» бело-голубые провалили, ведя 3:0, и позволив воронежцам отыграться — 3:3. С 5 очками «Динамо» идет на 6-м месте, разница мячей 8-4, 4 гола у Смолова.

    Прогноз и ставка

    На победу «Крыльев Советов» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Динамо» — 2.55.

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    В прошлом сезоне самарцы дважды победили — со счетом 1:0 на выезде и со счетом 5:2 дома. В пяти последних очных встречах «Динамо» лишь раз победило, потерпев три поражения.

    В Самаре бело-голубые выиграли лишь один раз из последних 5 выездов (еще в 2015 году), трижды проиграв. Тем не менее, сезон они начали увереннее. Прогноз: «Динамо» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.63 и ТБ 2,5 за 1.79.

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    «Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Динамо» серию неудачных выездов в Самару?
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