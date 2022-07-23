«Рома»
Команда Жозе Моуринью выиграла Лигу конференций. В финале минимально был обыгран «Фейеноорд».
«Рома» нынешним летом неплохо выглядит в контрольных матчах. «Сандерленд» и «Портимоненсе» были последовательно обыграны с одинаковым счетом 2:0.
Тем не менее, после этого «Волки» проиграли лиссабонскому «Спортингу» (2:3) в упорной борьбе.
К слову, в двух из трех матчей по голу на свой счет записал Николо Дзаньоло. Хавбек начинает свой четвертый сезон в «Роме» очень многообещающе.
«Ницца»
Команда неплохо проявила себя в минувшем сезоне. 5 место в чемпионате Франции можно аттестовать как успешное.
Нынешним летом «Ницца» слабовато выглядит в контрольных матчах. Из трех поединков команда проиграла дважды при одной ничьей.
Последний поединок французы также проиграли. Английский «Фулхэм» оказался сильнее (0:2).
После этого коллектив должен был провести еще одну товарищескую встречу против «Браги», но она не состоялась.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78.
Успех гостей оценивается в 4,30, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и тотал больше 2,5 голов за 2,60.