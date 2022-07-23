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    Обыграет ли «Рома» «Ниццу»?

    «Рома» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, товарищеский матч, 23 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Ницца»
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    «Рома» — фаворит матча
    «Рома» в Альбуфейре (Португалия) сыграет против «Ниццы» в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 23 июля, начало — 21:00 (мск). «Рома» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рома»

    Команда Жозе Моуринью выиграла Лигу конференций. В финале минимально был обыгран «Фейеноорд».

    «Рома» нынешним летом неплохо выглядит в контрольных матчах. «Сандерленд» и «Портимоненсе» были последовательно обыграны с одинаковым счетом 2:0.

    Тем не менее, после этого «Волки» проиграли лиссабонскому «Спортингу» (2:3) в упорной борьбе.

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    К слову, в двух из трех матчей по голу на свой счет записал Николо Дзаньоло. Хавбек начинает свой четвертый сезон в «Роме» очень многообещающе.

    «Ницца»

    Команда неплохо проявила себя в минувшем сезоне. 5 место в чемпионате Франции можно аттестовать как успешное.

    Нынешним летом «Ницца» слабовато выглядит в контрольных матчах. Из трех поединков команда проиграла дважды при одной ничьей.

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    • Последний поединок французы также проиграли. Английский «Фулхэм» оказался сильнее (0:2).

    После этого коллектив должен был провести еще одну товарищескую встречу против «Браги», но она не состоялась.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78.

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    Успех гостей оценивается в 4,30, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и тотал больше 2,5 голов за 2,60.

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    «Рома» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 23.07.2022. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Рома» «Ниццу»?
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