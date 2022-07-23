«Краснодар» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 2-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 июля, начало — в 20:00 мск. «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

«Быки» все мечтают наконец-то побороться за чемпионский титул, но в нынешних реалиях шансы на это у кубанского клуба невелики.

Вот и стартовый тур сложился для команды неудачно. Если бы не Матвей Сафонов, быть может, и не было бы даже ничьей с «Факелом» (2:2).

Коэффициенты матча Краснодар — Спартак 1 3.05 X 3.55 2 2.25 Ставка

Основная ставка в атаке наверняка будет сделана на лидеров минувшего сезона Алексея Ионова и Эдуарда Сперцяна. К слову, оба отличились в стартовом туре РПЛ.

Все прогнозы на РПЛ

Матчи с «красно-белыми» для «Краснодара» всегда складываются довольно удачно. Из пяти последних очных поединков «быки» трижды выиграли, уступив два раза.

«Спартак»

«Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля строится почти заново. И пока результаты не радуют взыскательную торсиду «красно-белых».

Вот и стартовый тур москвичи провели не столь удачно. Ничья с «Ахматом» (1:1) омрачилась еще и глупым удалением Мацея Рыбуса.

Наверняка основную роль в атаке будет выполнять Александр Соболев. Должен полноценно вписаться в игру команды и Антон Зиньковский.

Краснодар — Спартак Прогноз Василия Уткина

В этом поединке «Спартак» наверняка как можно активнее постарается сыграть в атаке. Тем паче, для этого у москвичей есть все резервы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 2.31, на ничью за 3.72, а на «Краснодар» — за 3.18.

«Краснодар» в стартовом туре откровенно не впечатлил.

«Спартак» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей .

Обе команды любят и умеют атаковать, чем и займутся с первых минут матча. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.