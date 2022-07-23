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    «Краснодар» и «Спартак» подарят голевую феерию

    «Краснодар» — «Спартак». Дерзкая ставка за 5.25 на матч РПЛ 23 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Спартак»
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    Александр Соболев
    «Краснодар» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 2-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 июля, начало — в 20:00 мск. «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Июля 2022 года
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    «Краснодар»

    «Быки» все мечтают наконец-то побороться за чемпионский титул, но в нынешних реалиях шансы на это у кубанского клуба невелики.

    Вот и стартовый тур сложился для команды неудачно. Если бы не Матвей Сафонов, быть может, и не было бы даже ничьей с «Факелом» (2:2).

    Коэффициенты матча Краснодар — Спартак

  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    Основная ставка в атаке наверняка будет сделана на лидеров минувшего сезона Алексея Ионова и Эдуарда Сперцяна. К слову, оба отличились в стартовом туре РПЛ.

    Все прогнозы на РПЛ

    Матчи с «красно-белыми» для «Краснодара» всегда складываются довольно удачно. Из пяти последних очных поединков «быки» трижды выиграли, уступив два раза.

    «Спартак»

    «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля строится почти заново. И пока результаты не радуют взыскательную торсиду «красно-белых».

    Вот и стартовый тур москвичи провели не столь удачно. Ничья с «Ахматом» (1:1) омрачилась еще и глупым удалением Мацея Рыбуса.

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    • Наверняка основную роль в атаке будет выполнять Александр Соболев. Должен полноценно вписаться в игру команды и Антон Зиньковский.

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    • В этом поединке «Спартак» наверняка как можно активнее постарается сыграть в атаке. Тем паче, для этого у москвичей есть все резервы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 2.31, на ничью за 3.72, а на «Краснодар» — за 3.18.

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    «Краснодар» в стартовом туре откровенно не впечатлил.

    «Спартак» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Обе команды любят и умеют атаковать, чем и займутся с первых минут матча. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка (5.25), статистика, коэффициенты матча 23.07.2022. Прогнозы на футбол. «Краснодар» и «Спартак» подарят голевую феерию
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