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    Добудет ли Абаскаль первую победу в чемпионате России?

    «Краснодар» — «Спартак». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, РПЛ, 23 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Спартак»
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    Гильермо Абаскаль
    В матче 2-го тура чемпионата России «Краснодар» примет на своем поле московский «Спартак». Матч пройдет на арене «Краснодар» 23 июля и начнется в 20:00 мск. «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Июля 2022 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 20:00 Спартак Спартак
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    «Краснодар»

    Летом истекли контракты у Мартыновича, Газинского и Городова, ушли также Уткин, Чернов и Ильин. Окончательно покинули клуб Бутхейм и Намли, в аренду на сезон отправился Крыховяк.

    Был подписан нападающий «Тюмени» Карпов, бесплатно пришел из ЦСКА Ахметов и выкуплены у «Ботева» арендованные Окоронкво, Олусегун и Ндука. Вернулся из аренды Шапи.

    Коэффициенты матча Краснодар — Спартак

  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    Летом «Краснодар» провел три контрольных матчах, дважды обыграв «Ростов» со счетом 2:0 и 2:1, а также одолел клуб ПФЛ «Форте» со счетом 2:1.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В первом матче нового сезона РПЛ «быки» на своем поле сыграли вничью с воронежским «Факелом» — 2:2.

    «Спартак»

    В межсезонье главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул клуб вместе со своим тренерским штабом, но уже через 13 часов его заменил молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.

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    • Также летом «Спартак» расстался с Бакаевым, Кутеповым, Глушенковым, Ларссоном, Понсе, Тилем, приостановил контракт Крал. Из «Крыльев Советов» перешел форвард Зиньковскй, из «Локо» — защитник Рыбус.

    В контрольных матчах «Спартак» сыграл вничью с «Аланией» (2:2), одержал победу над «Балтикой» (3:2) и разгромил «Енисей» (3:0). Квинси Промес забил 5 голов в трех матчах.

  • Краснодар — Спартак
  • Прогноз Василия Уткина

    • Сезон «Спартак» начал матчем за Суперкубок России с «Зенитом», проиграв со счетом 0:4. А в стартовом матче РПЛ красно-белые спаслись от поражения в гостевом матче с «Ахматом» — 1:1. Не сыграет Рыбус.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Спартака» — 2.35.

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    В последних пяти очных встречах «Краснодар» одержал три победы и потерпел два поражения. В Краснодаре «Спартак» выиграл три из последних 5 матчей, потерпев два поражения.

    Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.67 и ТБ 2,5 за 1.84.

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    «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 23.07.2022. Прогнозы на футбол. Добудет ли Абаскаль первую победу в чемпионате России?
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