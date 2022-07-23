В матче 2-го тура чемпионата России «Краснодар» примет на своем поле московский «Спартак». Матч пройдет на арене «Краснодар» 23 июля и начнется в 20:00 мск. «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Летом истекли контракты у Мартыновича, Газинского и Городова, ушли также Уткин, Чернов и Ильин. Окончательно покинули клуб Бутхейм и Намли, в аренду на сезон отправился Крыховяк.

Был подписан нападающий «Тюмени» Карпов, бесплатно пришел из ЦСКА Ахметов и выкуплены у «Ботева» арендованные Окоронкво, Олусегун и Ндука. Вернулся из аренды Шапи.

Коэффициенты матча Краснодар — Спартак 1 3.05 X 3.55 2 2.25 Ставка

Летом «Краснодар» провел три контрольных матчах, дважды обыграв «Ростов» со счетом 2:0 и 2:1, а также одолел клуб ПФЛ «Форте» со счетом 2:1.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В первом матче нового сезона РПЛ «быки» на своем поле сыграли вничью с воронежским «Факелом» — 2:2.

«Спартак»

В межсезонье главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул клуб вместе со своим тренерским штабом, но уже через 13 часов его заменил молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Также летом «Спартак» расстался с Бакаевым, Кутеповым, Глушенковым, Ларссоном, Понсе, Тилем, приостановил контракт Крал. Из «Крыльев Советов» перешел форвард Зиньковскй, из «Локо» — защитник Рыбус.

В контрольных матчах «Спартак» сыграл вничью с «Аланией» (2:2), одержал победу над «Балтикой» (3:2) и разгромил «Енисей» (3:0). Квинси Промес забил 5 голов в трех матчах.

Краснодар — Спартак Прогноз Василия Уткина

Сезон «Спартак» начал матчем за Суперкубок России с «Зенитом», проиграв со счетом 0:4. А в стартовом матче РПЛ красно-белые спаслись от поражения в гостевом матче с «Ахматом» — 1:1. Не сыграет Рыбус.

Прогноз и ставка

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Спартака» — 2.35.

В последних пяти очных встречах «Краснодар» одержал три победы и потерпел два поражения. В Краснодаре «Спартак» выиграл три из последних 5 матчей, потерпев два поражения.

Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч. .