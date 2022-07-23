«Краснодар»
Летом истекли контракты у Мартыновича, Газинского и Городова, ушли также Уткин, Чернов и Ильин. Окончательно покинули клуб Бутхейм и Намли, в аренду на сезон отправился Крыховяк.
Был подписан нападающий «Тюмени» Карпов, бесплатно пришел из ЦСКА Ахметов и выкуплены у «Ботева» арендованные Окоронкво, Олусегун и Ндука. Вернулся из аренды Шапи.
Коэффициенты матча Краснодар — Спартак
Летом «Краснодар» провел три контрольных матчах, дважды обыграв «Ростов» со счетом 2:0 и 2:1, а также одолел клуб ПФЛ «Форте» со счетом 2:1.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
В первом матче нового сезона РПЛ «быки» на своем поле сыграли вничью с воронежским «Факелом» — 2:2.
«Спартак»
В межсезонье главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул клуб вместе со своим тренерским штабом, но уже через 13 часов его заменил молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.
Также летом «Спартак» расстался с Бакаевым, Кутеповым, Глушенковым, Ларссоном, Понсе, Тилем, приостановил контракт Крал. Из «Крыльев Советов» перешел форвард Зиньковскй, из «Локо» — защитник Рыбус.
В контрольных матчах «Спартак» сыграл вничью с «Аланией» (2:2), одержал победу над «Балтикой» (3:2) и разгромил «Енисей» (3:0). Квинси Промес забил 5 голов в трех матчах.
Сезон «Спартак» начал матчем за Суперкубок России с «Зенитом», проиграв со счетом 0:4. А в стартовом матче РПЛ красно-белые спаслись от поражения в гостевом матче с «Ахматом» — 1:1. Не сыграет Рыбус.
Прогноз и ставка
На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Спартака» — 2.35.
В последних пяти очных встречах «Краснодар» одержал три победы и потерпел два поражения. В Краснодаре «Спартак» выиграл три из последних 5 матчей, потерпев два поражения.
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