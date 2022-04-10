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    «Спартак» устроит разгром тулякам?

    «Спартак» — «Арсенал» Тула. Дерзкая ставка за 5.70 на матч РПЛ 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Арсенал» Тула
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    Даниил Хлусевич
    «Спартак» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:30 мск. «Спартак» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Апреля 2022 года

    «Спартак»

    «Спартак» сейчас выглядит ужасно. Игра команды при Паоло Ваноли не дает главного — результата, подтверждением чему является текущее 10 место в таблице.

    В минувшем туре чемпионата «Спартак» вновь разочаровал своих многочисленных почитателей. В столичном дерби команда минимально уступила «Локомотиву».

    Коэффициенты матча Спартак — Арсенал Тула

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 7.00
  • Ставка
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    В кадровом плане у спартаковцев также не все ладно. Травмирован основной голкипер Александр Селихов, в лазарете защитники Павел Маслов и Илья Кутепов.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Матчи против туляков для «Спартака» традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.

    «Арсенал» Тула

    «Арсенал» Тула в чемпионате выступает явно ниже собственных возможностей. Борьба за выживание — самая актуальная задача для команды.

    «Арсенал» Тула сейчас находится на 14 месте. Хуже всего, что в 23 матчах «канониры» пропустили больше всех в РПЛ — 46 мячей.

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  • 02/04/2022

    • В минувшем туре чемпионата «Арсенал» Тула вновь не добыл три очка. Ничья на своем поле с «Ахматом» (0:0) едва ли сойдет за успех.

    Тулякам отступать некуда — позади зона прямого вылета. Причем у всех четверых аутсайдеров на данный момент в активе по 21 очку.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 1.50, на ничью за 4.68, а на «Арсенал» Тула — за 7.20.

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    «Спартак» постарается прервать свою безвыигрышную серию, длящуюся уже месяц.

    Туляки слишком часто пропускают в свои ворота.

    «Канониры» имеют заметные проблемы в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Спартака» -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.70. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Спартак» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (5.70), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. «Спартак» устроит разгром тулякам?
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