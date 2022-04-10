«Спартак» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:30 мск. «Спартак» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» сейчас выглядит ужасно. Игра команды при Паоло Ваноли не дает главного — результата, подтверждением чему является текущее 10 место в таблице.

В минувшем туре чемпионата «Спартак» вновь разочаровал своих многочисленных почитателей. В столичном дерби команда минимально уступила «Локомотиву».

Коэффициенты матча Спартак — Арсенал Тула 1 1.45 X 4.50 2 7.00 Ставка

В кадровом плане у спартаковцев также не все ладно. Травмирован основной голкипер Александр Селихов, в лазарете защитники Павел Маслов и Илья Кутепов.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Матчи против туляков для «Спартака» традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.

«Арсенал» Тула

«Арсенал» Тула в чемпионате выступает явно ниже собственных возможностей. Борьба за выживание — самая актуальная задача для команды.

«Арсенал» Тула сейчас находится на 14 месте. Хуже всего, что в 23 матчах «канониры» пропустили больше всех в РПЛ — 46 мячей.

В минувшем туре чемпионата «Арсенал» Тула вновь не добыл три очка. Ничья на своем поле с «Ахматом» (0:0) едва ли сойдет за успех.

Тулякам отступать некуда — позади зона прямого вылета. Причем у всех четверых аутсайдеров на данный момент в активе по 21 очку.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 1.50, на ничью за 4.68, а на «Арсенал» Тула — за 7.20.

«Спартак» постарается прервать свою безвыигрышную серию , длящуюся уже месяц.

Туляки слишком часто пропускают в свои ворота.

«Канониры» имеют заметные проблемы в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Спартака» -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.70. Для остальных — более умеренный прогноз.