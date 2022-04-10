«Спартак»
«Спартак» сейчас выглядит ужасно. Игра команды при Паоло Ваноли не дает главного — результата, подтверждением чему является текущее 10 место в таблице.
В минувшем туре чемпионата «Спартак» вновь разочаровал своих многочисленных почитателей. В столичном дерби команда минимально уступила «Локомотиву».
Коэффициенты матча Спартак — Арсенал Тула
В кадровом плане у спартаковцев также не все ладно. Травмирован основной голкипер Александр Селихов, в лазарете защитники Павел Маслов и Илья Кутепов.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Матчи против туляков для «Спартака» традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.
«Арсенал» Тула
«Арсенал» Тула в чемпионате выступает явно ниже собственных возможностей. Борьба за выживание — самая актуальная задача для команды.
«Арсенал» Тула сейчас находится на 14 месте. Хуже всего, что в 23 матчах «канониры» пропустили больше всех в РПЛ — 46 мячей.
В минувшем туре чемпионата «Арсенал» Тула вновь не добыл три очка. Ничья на своем поле с «Ахматом» (0:0) едва ли сойдет за успех.
Тулякам отступать некуда — позади зона прямого вылета. Причем у всех четверых аутсайдеров на данный момент в активе по 21 очку.
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 1.50, на ничью за 4.68, а на «Арсенал» Тула — за 7.20.
«Спартак»
Туляки слишком часто пропускают в свои ворота.
«Канониры» имеют заметные проблемы в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Спартака» -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.70. Для остальных — более умеренный прогноз.