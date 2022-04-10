«Спартак»
«Спартак» проиграл в 4 из 6 последних поединков в Премьер-лиге, а на своем поле у команды в этом сезоне 4 победы, 3 ничьи и 4 поражения.
В начале марта подопечные Паоло Ваноли на своем поле выиграли дерби с «Динамо» (2:0), но потом дома же уступили «Краснодару» (1:2).
Коэффициенты матча Спартак — Арсенал Тула
В последних матчах красно-белые на выезде поделили очки с «Нижним Новгородом» (1:1) и проиграли «Локомотиву» (0:1).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 23 туров РПЛ «Спартак» с 27 очками на 10-м месте. Разница мячей 24-32, 6 голов у Промеса. Не сыграют Кутепов и Маслов.
«Арсенал»
«Арсенал» не знает побед на протяжении 6 последних поединков в чемпионате России (2 ничьи, 4 поражения).
В начале марта команда Миодрага Божовича на выезде упустила победу над «Крыльями Советов» (2:2), а вернувшись домой была разгромлена «Динамо» (1:4).
В последних матчах «Арсенал» в Петербурге крупно проиграл «Зениту» (0:3), после чего на своем поле разошелся миром с «Ахматом» (0:0).
После 23 туров «Арсенал» с 21 очком на 15-м месте. Разница мячей 24-46, 4 гола забил Евгений Марков. Не сыграет Горан Чаушич.
Прогноз и ставка
На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Арсенала» — 6.80.
В матче 1-го круга тульская команда поделила очки со «Спартаком» (1:1). В последних 5 матчах на «Открытие Арене» «Арсенал» дважды победил и трижды проиграл.
«Арсенал» является худшей гостевой командой в Премьер-лиге в этом сезоне и уступил в 9 из 12 выездных поединков, пропустив 31 гол. Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок