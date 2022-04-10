Встреча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и тульским «Арсеналом» состоится 10 апреля. Матч на «Открытие Арене» начнется в 16:30 мск. «Спартак» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» проиграл в 4 из 6 последних поединков в Премьер-лиге, а на своем поле у команды в этом сезоне 4 победы, 3 ничьи и 4 поражения.

В начале марта подопечные Паоло Ваноли на своем поле выиграли дерби с «Динамо» (2:0), но потом дома же уступили «Краснодару» (1:2).

Коэффициенты матча Спартак — Арсенал Тула 1 1.45 X 4.50 2 6.90 Ставка

В последних матчах красно-белые на выезде поделили очки с «Нижним Новгородом» (1:1) и проиграли «Локомотиву» (0:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 23 туров РПЛ «Спартак» с 27 очками на 10-м месте. Разница мячей 24-32, 6 голов у Промеса. Не сыграют Кутепов и Маслов.

«Арсенал»

«Арсенал» не знает побед на протяжении 6 последних поединков в чемпионате России (2 ничьи, 4 поражения).

В начале марта команда Миодрага Божовича на выезде упустила победу над «Крыльями Советов» (2:2), а вернувшись домой была разгромлена «Динамо» (1:4).

В последних матчах «Арсенал» в Петербурге крупно проиграл «Зениту» (0:3), после чего на своем поле разошелся миром с «Ахматом» (0:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 23 туров «Арсенал» с 21 очком на 15-м месте. Разница мячей 24-46, 4 гола забил Евгений Марков. Не сыграет Горан Чаушич.

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Арсенала» — 6.80.

В матче 1-го круга тульская команда поделила очки со «Спартаком» (1:1). В последних 5 матчах на «Открытие Арене» «Арсенал» дважды победил и трижды проиграл.

«Арсенал» является худшей гостевой командой в Премьер-лиге в этом сезоне и уступил в 9 из 12 выездных поединков, пропустив 31 гол. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет верховой матч .