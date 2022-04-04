РПЛ: завершился 23-й тур. Что дальше?

«Зенит» на шаг ближе к чемпионству или «Динамо» и ЦСКА смогут навязать борьбу за титул? А еще жара в зоне вылета. Как изменилась таблица после очередного тура РПЛ, разбираем вместе.

Изменения в турнирной таблице

Матчи 23-го тура РПЛ — всё. Есть небольшие рокировки в середине таблицы. Ничья (0:0) с тульским «Арсеналом» позволила «Ахмату» подняться на 7 место, сдвинув с этой позиции «Крылья Советов».

Календарь и таблица РПЛ

Большой рывок вперед сделал «Нижний Новгород». Гостевая победа в Ростове со счетом 2:1 помогла нижегородцам обойти именитый «Спартак» и «Рубин». Клуб из Нижнего — на 9-й строчке.

И одно изменение в верхней части. «Локомотив» в центральном матче тура переиграл московский «Спартак» (1:0). Железнодорожники поднялись на 5 место РПЛ, отодвинув «Краснодар». Остальные клубы российского чемпионата остались на своих позициях.

Золото чемпионата России

«Зенит» (1 место и 49 очков) — главный претендент на победу в чемпионате России и путевку в групповой этап Лиги Чемпионов (условно). Семикратный победитель, последние три года «лазурным» нет равных. Длинная дистанция, остальные клубы не выдерживают конкуренции и сходят с дистанции.

Только если, сам невский клуб не позволит приблизиться к себе. Как это «Зенит» сделал в последнем матче — питербуржцы поделили очки с «Сочи» (0:0).

Следующая осечка может обострить борьбу за титул. Цель — сохранить первое место. Для этого нужно побеждать «Ахмат» в 24-м туре. Игра пройдет в Грозном 9 апреля.

«Динамо» (2 место и 46 очков) — воспользовалось осечкой лидера. Московский клуб в гостях с минимальным счетом переиграл «Краснодар» — (1:0). Победный мяч забил Фомин — с пенальти. Московский клуб и «Зенит» теперь разделяют 3 очка. А это всего лишь одна успешная игра.

9 апреля «Динамо» отправится в Нижний Новгород. «Бело-голубые» в этой паре явные фавориты. Так что у московского клуба есть все шансы закрепиться на втором месте, как минимум. При удачном исходе вплотную подобраться к «Зениту».

ЦСКА — «Урал» 2:2 ПФК ЦСКА

ЦСКА (3 место и 43 очка) — потенциальный конкурент «Зенита» в битве за золото, но реальный оппонент московского «Динамо» в битве за серебро. Напомним, второе место в РПЛ дает право сыграть в квалификации ЛЧ на следующий сезон. «Армейцы» сыграли вничью с «Уралом» — 2:2. Тем самым ЦСКА отпустил «динамовцев» вперед.

Но в следующем матче свои «дежурные» 3 очка «армейцы» могут забрать. В гостевом поединке с «Химками». Игра намечена на 9 апреля.

Зона еврокубков (если они будут)

«Сочи» (4 место и 39 очков) — гроза авторитов. Команда по ходу сезону уверенно отбирает очки у грандов РПЛ — «Зенита» и «Спартака». Футболисты «Сочи» упорно сражаются за 4 строчку. Это место дает путевку в отбор Лиги Конференций.

Следом идут «Локомотив» (37 очков) и «Краснодар» (36 очков). Все самое интересное за место в еврокубках еще впереди.

Зона вылета

И конечно, же зона вылета — тут прям «жарище». Сразу пять команд — в опасности. У четырёх — одинаковое количество набранных баллов.

Все прогнозы на РПЛ

«Ростов» (12 место и 22 очка) — вне зоны вылета. Но спать спокойно пока не может. Дома команда уступила «Нижнему Новогороду» (1:2). Следующий тур для «ростовчан» непростой. Домашняя игра против «Локомотива» состоится 10 апреля.

«Урал» (13 место и 21 очко) — в зоне стыковых матчей. Да, это позиция еще может помочь не вылететь напрямую. В последнем туре команда смогла отобрать важные очки у одного из лидеров РПЛ — ЦСКА (2:2). Следующий поединок — домашний. Он состоится 10 апреля. В соперниках — «Крылья Советов». У «Урала» есть все шансы покинуть опасную зону.

«Арсенал» (14 место и 21 очко) — в зоне стыковых матчей. Ситуация аналогичная. Клубы из Тулы смог сохранить нулевую ничью в сражении с «Ахматом». Следующий поединок непростой, против «Спартака» 10 апреля. Тут есть вероятность, что «Арсенал» увязнет в нижней части турнирной таблицы.

«Химки» (15 место и 21 очко) — а это уже прямой вылет из РПЛ. По дополнительным показателям подмосковный клуб уступает «Уралу» и «Арсеналу». В 23 туре команда улучшила турнирное положение, после победы над «Рубином» (3:2). На очереди ЦСКА. Битва пройдет в родных стенах 9 апреля.

«Уфа» (16 место и 21 очко) — замыкает элитный дивизион чемпионата России. Как и «Химки» матч последнего тура выиграла у «Крыльев Советов» — 2:1. В воскресенье «Уфа» попытает счастья сотворить сенсацию во встрече с четвертой командой чемпионата «Сочи».