Снежное дерби. «Локо» выиграл матч со «Спартаком» единственным ударом в створ

Московский «Локомотив» одержал минимальную победу над «Спартаком» в матче, отложенном на час из-за погоды и проходившем под сильным снегопадом. Единственный гол хозяева забили своим первым ударом в створ на последних минутах. Ранее из-за офсайда судья отменил гол Квинси Промеса.

Ход матча

3’ Бакаев откликнулся на подачу с фланга и пробил головой по воротам хозяев. Худяков в падении перевёл мяч на угловой.

17’ Худяков выскочил далеко за пределы штрафной «Локо», подстраховав защитников после длинного заброса. Бакаев подхватил мяч и решился на удар с 35 метров — голкипер среагировал.

30’ Хлусевич дошёл до лицевой и навесил в штрафную «Локомотива». Николсон подхватил мяч, выдержал паузу и пробил в защитника.

40’ Спартаковцы совершили перехват, Бакаев из глубины сделал заброс вперёд, Промес выскочил на ворота, ушёл в сторону и пробил низом. Мампасси вместе с мячом влетел в сетку, однако отменили гол «Спартака» после вмешательства ВАР — Промес был в офсайде.

56’ Керк получил пас на ход, ускорился по флангу и навесил в штрафную «Спартака». Жиго вынес мяч в сторону.

67’ Быстрая атака «Спартака», Квинси дошёл до штрафной и сделал пас вперёд, Хлусевич прострелил во вратарскую «Локо». Соболев пытался пяткой переправить мяч в ворота, но Живоглядов выбил с линии.

84’ Живоглядов убежал по флангу и прострелил в штрафную «Спартака», Кухта в касание пытался пробить в дальний угол — мяч пролетел рядом с девяткой.

85’ 1:0 Вильсон Изидор. Изидор получил пас перед штрафной «Спартака», убрал под правую и нанёс роскошный обводящий удар в дальний угол. Максименко не дотянулся.

88’ Контратака «Локомотива». Керк дошёл до штрафной «Спартака», развернулся и пробил в дальний угол — промах.

РПЛ. 23-й тур «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0) Гол: Изидор, 85«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян (Рыбус, 74), Марадишвили, Бабкин (Петров, 61), Бека-Бека, Керк, Изидор, Кухта (Рыбчинский, 90)«Спартак»: Максименко, Кофрие, Литвинов, Джикия (Жиго, 54), Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев (Соболев, 65), Николсон (Игнатов, 78)Предупреждения: Бека-Бека, 24; Бабкин, 58; Марадишвили, 80; Изидор, 90 — Кофрие, 49

Голкипер «Локомотива»стал лучшим игроком матча со «Спартаком».

Даниил Худяков «Локомотив»

Следующие матчи

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 27 очками уже десятый.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «красно-зеленые» 10 апреля встретятся на выезде с «Ростовом», «Спартак» в тот же день примет тульский «Арсенал».

Прямая речь

Дмитрий Лоськов, главный тренер «Локомотива»

— Поздравляю ребят с победой, благодарю их за самоотдачу. Погодные условия были плохие, хоть и получше во втором тайме, стало похоже на футбол — мысль стала просматриваться. Игра шла до гола — мы победили заслуженно. Вы видели поле, снег — борьба кость в кость. Было не до комбинационного футбола. Две команды боролись в центре поля. Любые три очка приносят радость. Клуб перестраивается, все идет по плану. Изидор нападающий, он должен забивать. Ничего удивительного. Просто выполняет свою работу. Молодец.

Паоло Ваноли, главный тренер «Спартака»

— В первом тайме было тяжело играть в футбол из-за погоды. Мы из-за этого хотели играть вертикально. Во втором тайме стало лучше. Нам нужно лучше было открываться в свободные зоны. У нас был отличный момент Соболева, после чего соперник забил гол, так бывает. Нам не нужно опускать голову, надо идти вперед. Неправда, что «Спартак» не хотел играть. Мы попросили арбитра оценить возможность играть. Мы не видели даже линий на поле, мяч с трудом катился. Просили оценить эту ситуацию. Карасев принял верное решение, ситуация стала лучше. Правильно сделали, что матч состоялся.

Мачей Рыбус, защитник «Локомотива»

— Мне уже приходилось играть в таких условиях. Ничего страшного. Пару лет назад против «Спартака» был похожий матч в снегу. Есть ли у «Локо» шансы попасть в тройку? Конечно, да. Рецепт успеха очень прост — нам нужно набирать очки в каждом матче.

Франсуа Камано, нападающий «Локомотива»

— Как оценить результат? Это самые важные 3 очка в сезоне.