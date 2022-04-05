«Бенфика» на своём поле сыграет против «Ливерпуля» в рамках 1/4 Лиги Чемпионов. Матч состоится 5 апреля, начало — 22:00 (мск). «Бенфика» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

В чемпионате Португалии «орлы» занимают 3-е место в турнирной таблице набрав 61 очко за 28 матчей. Расположившийся выше «Спортинг» имеет в своём активе на 6 баллов больше.

У «Бенфики» была тяжелейшая группа с «Баварией», «Барселоной» и киевским «Динамо». «Орлы» начали турнир с нулевой ничьи с «Динамо», затем лиссабонцы обыграли «Барселону» (3:0), разгромно проиграли «Баварии» (0:4, 2:5), сыграли вничью с «Барселоной» (0:0) и обыграли киевское «Динамо» (2:0).

Коэффициенты матча Бенфика — Ливерпуль 1 8.50 X 4.80 2 1.37 Ставка

В 1/8 плей-офф Лиги Чемпионов «Бенфика» по сумме двух встреч прошла «Аякс». Лиссабонцы первую встречу свели к ничьей (2:2), а в ответном матче обыграли соперника со счетом 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В этом матче команде не помогут Лукас Верисимо, Родриго Пинью и Адель Таарабт.

«Ливерпуль»

«Красные» занимают вторую строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 72 очка. «Ливерпуль» продолжает вести соперничество за чемпионство с «Манчестер Сити», который набрал всего на 1 балл больше.

Прогноз на «Манчестер Сити» — «Атлетико»

Подопечные Клоппа оказались в одной группе с мадридским «Атлетико», «Порту» и «Миланом».

«Ливерпуль» начал выступление в новом розыгрыше ЛЧ с победы на «Миланом» (3:2), затем команда разгромила «Порту» (5:1), в напряженном матче обыграла мадридский «Атлетико» (3:2) и уверенно переиграла испанцев в ответном матче (2:0), с таким же счетом закончился и ответный поединок с «Порту».

В заключительной игре группового этапа «Ливерпуль» обыграл «Милан» со счетом 2:1.

В 1/8 плей-оффа ЛЧ «красные» встречались с миланским «Интером». Первую встречу «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, ответную игру «мерсисайдцы» проиграли (0:1).

К этому матчу англичане подходят без потерь в личном составе.

Прогноз и ставка

На победу «Бенфики» в этом матче можно поставить за 8.50, ничью букмекеры предлагают взять за 5.25, а победу «Ливерпуля» — за 1.39.

Прогноз — «мерсесайдцы» вполне ожидаемо считаются фаворитами даже в гостях. Можно сказать, что уровень команд совершенно разный. «Бенфика» показывала до этого момента неплохие результаты, но «Ливерпуль» будет бороться за победу в ЛЧ, поэтому в этом матче англичане уверенно одержат победу над португальцами.

Ставка — победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.05.