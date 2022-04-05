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    «Ливерпуль» подтвердит статус фаворита матча

    «Бенфика» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига Чемпионов, 5 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Ливерпуль»
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    Мохаммед Салах
    «Бенфика» на своём поле сыграет против «Ливерпуля» в рамках 1/4 Лиги Чемпионов. Матч состоится 5 апреля, начало — 22:00 (мск). «Бенфика» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 05 Апреля 2022 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Бенфика»

    В чемпионате Португалии «орлы» занимают 3-е место в турнирной таблице набрав 61 очко за 28 матчей. Расположившийся выше «Спортинг» имеет в своём активе на 6 баллов больше.

    У «Бенфики» была тяжелейшая группа с «Баварией», «Барселоной» и киевским «Динамо». «Орлы» начали турнир с нулевой ничьи с «Динамо», затем лиссабонцы обыграли «Барселону» (3:0), разгромно проиграли «Баварии» (0:4, 2:5), сыграли вничью с «Барселоной» (0:0) и обыграли киевское «Динамо» (2:0).

    Коэффициенты матча Бенфика — Ливерпуль

  • 1
  • 8.50
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.37
  • Ставка
    •

    В 1/8 плей-офф Лиги Чемпионов «Бенфика» по сумме двух встреч прошла «Аякс». Лиссабонцы первую встречу свели к ничьей (2:2), а в ответном матче обыграли соперника со счетом 1:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В этом матче команде не помогут Лукас Верисимо, Родриго Пинью и Адель Таарабт.

    «Ливерпуль»

    «Красные» занимают вторую строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 72 очка. «Ливерпуль» продолжает вести соперничество за чемпионство с «Манчестер Сити», который набрал всего на 1 балл больше.

    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Атлетико»

    Подопечные Клоппа оказались в одной группе с мадридским «Атлетико», «Порту» и «Миланом».

    «Ливерпуль» начал выступление в новом розыгрыше ЛЧ с победы на «Миланом» (3:2), затем команда разгромила «Порту» (5:1), в напряженном матче обыграла мадридский «Атлетико» (3:2) и уверенно переиграла испанцев в ответном матче (2:0), с таким же счетом закончился и ответный поединок с «Порту».

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  • 28/03/2022

    • В заключительной игре группового этапа «Ливерпуль» обыграл «Милан» со счетом 2:1.

    В 1/8 плей-оффа ЛЧ «красные» встречались с миланским «Интером». Первую встречу «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, ответную игру «мерсисайдцы» проиграли (0:1).

    К этому матчу англичане подходят без потерь в личном составе.

    Прогноз и ставка

    На победу «Бенфики» в этом матче можно поставить за 8.50, ничью букмекеры предлагают взять за 5.25, а победу «Ливерпуля» — за 1.39.

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    Прогноз — «мерсесайдцы» вполне ожидаемо считаются фаворитами даже в гостях. Можно сказать, что уровень команд совершенно разный. «Бенфика» показывала до этого момента неплохие результаты, но «Ливерпуль» будет бороться за победу в ЛЧ, поэтому в этом матче англичане уверенно одержат победу над португальцами.

    Ставка — победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.05.

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    «Бенфика» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» подтвердит статус фаворита матча
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