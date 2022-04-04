«Верона» на своём поле сыграет против «Дженоа» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 4 апреля, начало — 19:30 (мск). «Верона» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Мастиффы» плотно укрепились в середине турнирной таблицы чемпионата Италии занимая 10-е место и набрав при этом 42 очка. Расположившийся ниже «Торино» отстаёт на 7 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Верона» 3 раза потерпела поражения, 4 раза радовала своих болельщиков победами и 3 раза сыграла вничью.

Коэффициенты матча Верона — Дженоа 1 1.85 X 3.40 2 4.50 Ставка

В Серии А команда Ивана Юрича последний раз побеждала три тура назад в матче с «Венецией», которую они переиграли на домашнем стадионе со счётом 3:1. После этого было две ничьи с «Фиорентиной» и «Эмполи», команды обменялись голами и завершили оба поединка со счётом 1:1.

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Между этими матчами «Верона» потерпела поражение от «Наполи». «Мастиффы» играли с двумя красными карточками и завершили поединок 1:2.

«Дженоа»

«Красно-синие» продолжают стараться выбраться из зоны вылета, но пока это ещё не свершилось. Команда занимает 19-е место и в их активе 22 очка. От безопасной 17-й строчки их отделяет всего 3 балла.

За последние 10 игр во всех турнирах «Дженоа» 2 раза терпел поражения, 1 раз смог одержать победу и 7 раз играл вничью.

При новом тренере Александре Блессине коллектив начал демонстрировать хорошие результаты. В чемпионате Италии «Дженоа» не проигрывает уже 8 матчей подряд. В прошлом туре у «красно-синих» даже получилось одержать победу, «грифоны» в меньшинстве на своём поле обыграли «Торино» (1:0).

А перед этим «Дженоа» провёл три сухих поединка с «Аталантой», «Эмполи» и «Интером», которые завершились с одинаковым счётом 0:0.

Прогноз и ставка

На победу «Вероны» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Дженоа» — за 4.60.

Прогноз — «Дженоа» показывает неплохие результаты в последнее время, но «Верона» — это тот коллектив, который сможет прервать беспроигрышную серию «грифонов». «Мастиффы» на своём поле не упустят шанса порадовать болельщиков победой, которую те ждут уже 3 тура подряд.

Ставка — Победа «Вероны» за 1.95.